19 કરોડથી વધુનો ખજાનો... ડંકી રૂટ કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, દિલ્હીથી લઈને પંજાબ-હરિયાણા સુધી જોડાયેલા છે તાર

Donkey Route Case: ગુરુવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ને ડંકી રૂટ કેસમાં મોટી સફળતા મળી છે. EDએ પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જ્યાં તેમને એક ટ્રાવેલ એજન્ટ પાસેથી 19 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમતનો ખજાનો મળી આવ્યો છે. શું છે આખો મામલો? વાંચો આ અહેવાલમાં.

Dec 19, 2025

Donkey Route Case: ડંકી રૂટ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની આક્રમક કાર્યવાહી ચાલુ છે. EDની ટીમ એક પછી એક દરોડા પાડી રહી છે. આ કડીમાં EDને મોટી સફળતા મળી છે. તપાસ ટીમે અંદાજે 19 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. હકીકતમાં EDએ 18 ડિસેમ્બરે પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીના 13 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.

દરોડામાં EDને મળ્યો ખજાનો
દરોડા દરમિયાન EDની ટીમને દિલ્હીના એક ટ્રાવેલ એજન્ટ પાસેથી 4.62 કરોડ રૂપિયા રોકડ, 313 કિલો ચાંદી અને 6 કિલો સોનાના બિસ્કિટ મળી આવ્યા છે, જેની કુલ કિંમત આશરે 19.13 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ ઉપરાંત, EDના હાથે મોબાઈલ ચેટ અને ડિજિટલ પુરાવા પણ લાગ્યા છે, જેમાં ડંકી રૂટના અન્ય સભ્યો સાથે ટિકિટ, રૂટ અને પૈસાના વ્યવહાર અંગેની વાતચીત રેકોર્ડ થયેલી છે.

EDને અન્ય સ્થળોએથી શું મળ્યું?
હરિયાણાના એક જાણીતા ખેલાડીના ઠેકાણે પાડવામાં આવેલા દરોડામાં જાણવા મળ્યું છે કે, તે લોકોને મેક્સિકોના રસ્તે અમેરિકા મોકલવા માટે તેમની મિલકતના કાગળો ગીરવે રાખતો હતો, જેથી કોઈ તેની સાથે છેતરપિંડી ન કરી શકે. EDને અન્ય સ્થળોએથી મોબાઈલ ફોન, દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટા જેવી અનેક વસ્તુઓ મળી આવી છે. ED હાલ આ તમામ વસ્તુઓની ફોરેન્સિક તપાસ કરાવી રહી છે.

શું છે ડંકી રૂટ?
ડંકી રૂટ એ લોકોના જીવ જોખમમાં મૂકીને ગેરકાયદેસર રીતે દેશની સરહદ પાર કરાવવાની એક રીત છે. જેમાં દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોમાંથી મેક્સિકો થઈને અમેરિકાની સરહદ પાર કરવામાં આવે છે. EDની આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે, જે ફેબ્રુઆરી 2025માં અમેરિકાથી 330 ભારતીયોના ડિપોર્ટિશન (દેશનિકાલ) સાથે જોડાયેલી છે.

