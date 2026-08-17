/ભાજપની ટીમ નવીનમાં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! કોણ છે આ બન્ને નેતાઓ અને શું મળી જવાબદારી? જાણો

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ભાજપની 'ટીમ નવીન'માં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! કોણ છે આ બન્ને નેતાઓ અને શું મળી જવાબદારી? જાણો

BJP Nitin Nabin New Team: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા નીતિન નવીનની નવી ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નવી ટીમમાં પાર્ટીએ બી.એલ. સંતોષને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) તરીકે જાળવી રાખ્યા છે. જ્યારે તેમની 8 રાષ્ટ્રીય મહાસચિવોની ટીમમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની અને ત્રિપુરાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ કુમાર દેબને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 17, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:56 PM IST
ભાજપની 'ટીમ નવીન'માં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! કોણ છે આ બન્ને નેતાઓ અને શું મળી જવાબદારી? જાણો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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