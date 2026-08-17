/ભાજપની ટીમ નવીનમાં બે મુસ્લિમ ચહેરાઓ પર મોટો દાવ! કોણ છે આ બન્ને નેતાઓ અને શું મળી જવાબદારી? જાણો

BJP Nitin Nabin New Team: ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)એ સોમવારે (17 ઓગસ્ટ)ના રોજ પાર્ટી પ્રમુખ નિતિન નવીનની આગેવાની હેઠળ પોતાની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. જેમાં રામ માધવ, લોકસભા સભ્ય ડી. પુરંદેશ્વરી અને ઉત્તરાખંડના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી તીરથ સિંહ રાવત સહિત 13 ઉપાધ્યક્ષોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જ્યારે કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલને રાષ્ટ્રીય કોષાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે. આવતા વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીઓની ઝલક આ યાદી પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. આ જ દ્રષ્ટિએ પાર્ટીની નવી ટીમમાં ઉત્તર પ્રદેશમાંથી 8 ચહેરાઓને તક મળી છે. જેમાં ચાર રાષ્ટ્રીય હોદ્દેદારો અને બે રાષ્ટ્રીય મોરચા પ્રમુખો સામેલ છે.
સૌથી વધુ જે બે નામોની ચર્ચા થઈ રહી છે, તે મુસ્લિમ ચહેરાઓ છે, જેને 'ટીમ નવીન'માં જગ્યા આપવામાં આવી છે. નવી ટીમમાં પ્રોફેસર તારિક મન્સૂરને રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કુન્વર બાસિત અલીને લઘુમતી મોરચાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. મોટી વાત એ છે કે, આ બન્ને નેતાઓ ઉત્તર પ્રદેશથી આવે છે.
કોણ છે પ્રોફેસર તારિક મન્સૂર?
પ્રોફેસર (ડો.) તારિક મન્સૂર ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)ના એક પ્રમુખ નેતા અને ઉત્તર પ્રદેશ વિધાન પરિષદ (MLC)ના સભ્ય છે. તેઓ અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી (AMU)ના પૂર્વ કુલપતિ (વાઇસ ચાન્સલર) છે. તેમને 2023માં પહેલીવાર ભાજપના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને હવે નિતિન નવીનની નવી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં પણ તેમને આ મહત્વપૂર્ણ પદ પર જાળવી રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે કે તેમને સતત બીજી વખત પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. તેમને ભાજપના એક પ્રમુખ બૌદ્ધિક અને મોટા મુસ્લિમ ચહેરા તરીકે માનવામાં આવે છે.
તેઓ 17 મે 2017 થી 2 એપ્રિલ 2023 સુધી AMUના કુલપતિ રહ્યા. કુલપતિ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યા બાદ જ તેઓ સક્રિય રાજકારણમાં જોડાયા હતા. તેના તરત જ બાદ તેમને 3 એપ્રિલ 2023ના રોજ ઉત્તર પ્રદેશ વિધાન પરિષદના સભ્ય તરીકે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી તેઓ MLC છે. પ્રોફેસર તારિક મન્સૂર પશમાંદા મુસ્લિમ સમુદાય વચ્ચે ભાજપની પકડ ઊંડી કરવા પર કામ કરી રહ્યા છે. યુપી ચૂંટણીના બરાબર પહેલા પાર્ટીએ તેમને ફરીથી રાષ્ટ્રીય ટીમમાં જગ્યા આપીને મોટો સંદેશ આપ્યો છે.
કોણ છે કુન્વર બાસિત અલી?
કુન્વર બાસિત અલી લાંબા સમયથી ભાજપમાં સક્રિય રહ્યા છે. તેઓ ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપ લઘુમતી મોરચાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે. મેરઠ જિલ્લાના કિઠૌર વિધાનસભા ક્ષેત્ર અંતર્ગત આવતા કાયસ્થ બડ્ઢા ગામના રહેવાસી છે. તેમણે મુસ્લિમ સમુદાય વચ્ચે પાર્ટીની પકડ મજબૂત કરવા માટે 'કૌમી ચોપાલ', મદરેસાઓ અને દરગાહોમાં યોગ સત્ર, અને 'મોદી મિત્ર' જેવા અભિયાનોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે. નિતિન નવીનના યુપી પ્રવાસ દરમિયાન મુસ્લિમ સમાજ અને મહિલાઓને જોડવાની રણનીતિની આગેવાની પણ તેમણે જ કરી હતી. ટીમ નવીનમાં અલીને લઘુમતી મોરચાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.
ભાજપની નવી ટીમમાં કોણ-કોણ સામેલ?
ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી યાદી મુજબ, પાર્ટીએ બી.એલ. સંતોષને રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) તરીકે યથાવત રાખ્યા છે. જ્યારે તેમની આઠ રાષ્ટ્રીય મહાસચિવોની ટીમમાં પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઇરાની અને ત્રિપુરાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બિપ્લબ કુમાર દેબને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે વિનોદ તાવડે અને સુનીલ બંસલ માત્ર એવા બે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ છે, જેને પાર્ટીએ પોતાની નવી ટીમમાં જાળવી રાખ્યા છે.
ભાજપે અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી 16 રાષ્ટ્રીય સચિવોની પોતાની ટીમમાં કવિતા પાટીદાર, કે. સુરેન્દ્રન, સંદીપ પાઠક અને મનોજ તિગ્ગા સહિતના અનેક નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ કર્યો છે. રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વસુંધરા રાજે સિંધિયા ઉપરાંત બૈજયંત જે. પાંડા અને રેખા વર્માને પણ ઉપાધ્યક્ષ તરીકે યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે.