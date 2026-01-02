આ રાજ્યની કોંગ્રેસ સરકારના એક સર્વેએ રાહુલ ગાંધીની મુશ્કેલી વધારી, વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા મોટો ઝટકો
Karnataka Govt Survey: બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે ભાજપને હાથોહાથ તક આપી દીધી છે. કર્ણાટકની કોંગ્રેસ સરકારના એક સર્વેએ કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીના અરમાનોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. જાણો શું છે વિગતો.
જે મુદ્દાને લઈને રાહુલ ગાંધી આક્રમક તેવર દાખવી રહ્યા છે, કેન્દ્રની મોદી સરકાર અને ચૂંટણી પંચને આડે હાથ લઈ રહ્યા છે તે વોટચોરી અને ઈવીએમ મુદ્દે એક ઝટકા સમાન સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ શાસિત રાજ્યના એક સર્વેએ એક એવી સચ્ચાઈ રજૂ કરી છે જેણે વોટચોરી અભિયાનને મોટો આંચકો આપ્યો છે. હાલમાં થયેલી વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અને ગત લોકસભા ચૂંટણી વખતે કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીએ ઈવીએમ સાથે કથિત છેડછાડનો મુદ્દો ઉછાળ્યો હતો. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે રાહુલ ગાંધીએ તો દિલ્હીમાં એક મોટી પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ કરી હતી. પરંતુ હવે કર્ણાટક સરકાર તરફથી રાજ્યવ્યાપી એક સર્વેના તારણો બહાર આવતા જાણવા મળે છે કે મોટાભાગના લોકોને ઈલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન એટલે કે ઈવીએમ પર ભરોસો છે. ભાજપે પણ હવે આ વાત સામે આવતા કોંગ્રેસને ઘેરવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. ચૂંટણીમાં પણ આ મુદ્દો ઉછાળી શકે છે.
અત્રે જણાવવાનું કે આ સર્વેના તારણો એવા સમયે સામે આવ્યા છે કે જ્યારે બંગાળ સહિત અનેક રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણી થવાની છે અને ચૂંટણી પંચ પર હજુ પણ કેટલાક વિપક્ષી નેતાઓ સવાલ ઉઠાવતા રહે છે. કોંગ્રેસ સરકારનો આ પોતાનો સર્વે રાહુલ ગાંધી માટે કોઈ ઝટકાથી કમ નહીં હોય. કર્ણાટકના મોટાભાગના લોકોએ કહ્યું કે દેશમાં ચૂંટણી સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ થાય છે. આ સર્વે મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી વી. અંબુકુમારે કરાવ્યો છે. જેમાં બેંગલુરુ, બેલગાવી, કલબુર્ગી અને મૈસુરના 102 વિધાનસભા વિસ્તારોના 5100 લોકોને સામેલ કરાયા હતા. તેનો રિપોર્ટ અધિકૃત રીતે કર્ણાટક સરકારના જ એક વિભાગ કર્ણાટક નિગરાણી અને મૂલ્યાંકન પ્રાધિકરણ તરફથી પ્રકાશિત કરાયો છે. આવામાં તેની સચ્ચાઈ ઉપર પણ કોઈ સવાલ ન ઉઠાવી શકે.
સર્વેમાં શું છે તે જાણો
- સર્વેમાં સામે આવ્યું છે કે 84.55 ટકા લોકો એ વાત સાથે સહમત ચે કે ભારતમાં ચૂંટણી સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ રીતે થાય છે.
- નોંધનીય છે કે ચૂંટણી પર સૌથી વધુ ભરોસો કલબુર્ગી ડિવિઝનમાં જોવા મળ્યો જ્યાં 84.67 ટકા લોકો સહમત હતા. કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જૂન ખડગે કલબુર્ગીથી જ આવે છે. કુલ 83.61 ટકા લોકોએ EVM પર ભરોસો વ્યક્ત કર્યો.
રાજનીતિક એક્સપર્ટ્સ પણ કહેતા રહ્યા છે કે કોંગ્રેસ હજુ પણ એવા મુદ્દા નથી ઉઠાવતી જે સીધા જનતા સાથે જોડાયેલા હોય કે જેના પર જનતાનો ભરોસો હોય. રાહુલ ગાંધી ભાજપ વિરુદ્ધ વોટ ચોરી કેમ્પેઈન ચલાવે છે પરંતુ આ સર્વે જણાવે છે કે હવે તેમણે નવા મુદ્દા શોધવા પડશે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે કોંગ્રેસ સરકારે 'ઈવીએમમાં ભરોસાની કમી' નો હવાલો આપતા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓમાં બેલેટ પેપરના ઉપયોગ પર પાછા ફરવાનો નિર્ણય કરેલો છે.
ભાજપનો વળતો પ્રહાર, કોંગ્રેસ ટૂલકિટ આખરે ફેલ!
કર્ણાટક ભાજપે સોશિયલ મીડિયામાં ત્રણ પોઈન્ટમાં કોંગ્રેસને ઘેરી છે. ભાજપે લખ્યું કે પહેલો- રાહુલ ગાંધીએ દિલ્હીમાં વોટ ચોરીનો ડ્રામા કર્યો, પરંતુ કર્ણાટક સરકારના પોતાના પ્લાનિંગ ડિપાર્ટમેન્ટના એક સર્વેથી તેમણે શરમમાં મૂકાવવું પડ્યું. તેમાં કન્ફર્મ થાય છે કે 83.61 ટકા કન્નડિગા EVM પર ભરોસો કરે છે. બીજુ- સિદ્ધારમૈયા અને ડી કે શિવકુમાર કોઈ પણ પુરાવા વગર ધાંધલીનો આરોપ લગાવે છે. તેમણે કર્ણાટકમાં તમામ કામ છોડીને દિલ્હી જઈને પોતાના નેતાના ખોટા નરેટિવને સપોર્ટ કર્યો. ત્રીજું- પોતાને ફેક્ટ ચેકર કહેતા પ્રિયાંક ખડગે હાલમાં જ બેવાર ખોટું બોલતા પકડાયા. હવે તેમના નેતા પણ ફેક ન્યૂઝ ક્લબમાં સામેલ થઈ ગયા છે. દિલ્હીથી બેંગલુરુ સુધી, તમે બસ પોતાને બેવકૂફ બનાવી રહ્યા છો. આ ડ્રામા બંધ કરો. લોકોએ તમારી ચાલ સમજી લીધી છે.
