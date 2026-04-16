ભારત માટે મોટો ઝટકો, અમેરિકાના એક નિર્ણયથી ભારતમાં શું વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલનો ભાવ?

Iran-Israel US War: અમેરિકાએ યુદ્ધ બાદ ઈરાન અને રશિયાના ઓઈલને ખરીદવા માટે જે છૂટ આપી હતી તેના પર પૂર્ણવિરામ મૂકી દીધો છે એટલે કે હવે રશિયન અને ઈરાનિયન ઓઈલ ખરીદવા માટે છૂટ મળશે નહીં. ભારત માટે આ નિર્ણય એક ઝટકા સમાન છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 16, 2026, 08:47 AM IST

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવના પગલે સમગ્ર વિશ્વમાં ઓઈલ અને ગેસનું સંક્ટ ઊભું થયું છે. યુદ્ધની શરૂઆતમાં અમેરિકાએ વિશ્વમાં ઓઈલ ગેસના ભાવ કાબૂમાં રાખવા માટે રશિયન અને ઈરાનિયન ઓઈલની ખરીદીની છૂટ આપેલી હતી. જે હવે 11 એપ્રિલના રોજ સમયમર્યાદા પૂરી થઈ છે. આ દરમિયાન ભારતે પણ પોતાના સૌથી જૂના અને ભરોસાપાત્ર દેશ રશિયા પાસેથી ભરપૂર ક્રૂડ ઓઈલની ખરીદી કરી કરી. પરંતુ હવે જે સમાચાર આવ્યા છે તેણે ભારત સહિત અને એશિયાઈ દેશોની ચિંતા વધારી છે. કારણ કે અમેરિકી ટ્રેઝરી વિભાગના સચિવ સ્કોટ બેસેન્ટે બુધવારે જાહેરાત કરી કે અમેરિકા રશિયન અને ઈરાની ઓઈલની ખરીદી માટે જે છૂટ આપી હતી તેની સમયમર્યાદા હવે પૂરી થઈ ગઈ છે. 

અત્રે જણાવવાનું કે હાલ વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓના પગલે દુનિયામાં ઓઈલના ભાવમાં ભારે અસ્થિરતાનો માહોલ છે. ભારત જેવા દેશોએ જ્યારે આ છૂટ મળી તો ભરપૂર ખરીદી કરીને લાભ ઉઠાવ્યો હતો. ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા ઈઝરાયેલનું ઈરાન સાથે યુદ્ધ છેડાયા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી ગયા હતા. દુનિયામાં ઓઈલના ભાવ કાબૂમાં કરવા માટે ટ્રમ્પ  પ્રશાસને આ નિર્ણય લીધો હતો. જે હેઠળ 12 માર્ચના રોજ ભારતને રશિયન ઓઈલ ખરીદી માટે 30 દિવસની ખાસ છૂટ અપાઈ હતી. જે ફક્ત એવા ઓઈલ માટે હતી જે 11 માર્ચ પહેલા જહાજો પર ચડી ચૂક્યું હતું. એ જ રીતે ઈરાનના ઓઈલ માટે પણ 30 દિવસની છૂટ અપાઈ હતી. રશિય માટે અપાયેલી છૂટ 11 એપ્રિલે પૂરી થઈ અને ઈરાન માટે અપાયેલી છૂટ હવે 19 એપ્રિલે પૂરી થઈ રહી છે. 

ભારત માટે મોટો ઝટકો
ભારતે આ છૂટનો ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો. અમેરિકી પ્રતિબંધોના કારણે રિલાયન્સ જેવી ભારતીય રિફાઈનરીઓએ પહેલા રોસનેફ્ટ અને લુકોઈલ જેવી રશિયન કંપનીઓથી અંતર જાળવ્યું હતું. રિપોર્ટ્સ મુજબ છૂટ મળ્યા બાદ ભારતે રશિયા પાસેથી લગભગ 3 કરોડ બેરલ તેલનો ઓર્ડર આપ્યો હતો. ભારત સહિત અનેક એશિયન દેસોએ અમેરિકાને આ છૂટ આગળ વધારવાની અપીલ કરી હતી. જેને હવે અમેરિકી ટ્રેઝરીએ ફગાવી છે. 

ટ્રમ્પ પ્રશાસનના આ છૂટ આપવાના વલણની અમેરિકાની અંદર જ ખાસ કરીને વિપક્ષી ડેમોક્રેટિક પાર્ટીએ આકરી ટીકા કરી હતી. સેનેટર રિચર્ડ બ્લૂમેન્ટલ અને અલ્પસંખ્યક નેતા ચકશૂમર જેવા નેતાઓએ આરોપ લગાવ્યો કે આ છૂટથી રશિયાને યુક્રેન વિરુદ્ધ પોતાની યુદ્ધ મશીનરી માટે ભારે પૈસા મળી રહ્યા છે. 

ડેમોક્રેટ્સનું કહેવું છે કે એક બાજુ રશિયા યુક્રેનમાં બાળકોની હત્યા કરી રહ્યું છે તો બીજી બાજુ ઈરાનને અમેરિકી સૈનિકો પર હુમલા માટે જાણકારી આપી રહ્યું છે. આવામાં તેને આર્થિક રાહત આપવી ખતરનાક છે. ટ્રેઝરી સચિવ બેસેન્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે હવે કોઈ નવું લાઈસન્સ નહીં અપાય.  કારણ કે સમુદ્રમાં જે ઓઈલ 11 માર્ચ પહેલા હતું તે ઉપયોગ થઈ  ચૂક્યું છે. 

હવે આગળ શું થશે
રશિયા અને ઈરાન પાસેથી આયાતી તેલ બંધ થતા ભારત હવે શું કરશે? તો ભારતે હવે ખાડી દેશો કે અન્ય દશો કે અમેરિકી ઘરેલુ બજાર પર નિર્ભરતા વધારવી પડી શકે જે મોંઘી પડે. આપૂર્તિ ઘટતા ઘરેલુ સ્તર પર પેટ્રોલ અને ડીઝલ તથા રાંધણ ગેસના ભાવ પર અસર થઈ શકે છે. ભારતે હવે રશિયા સાથે વેપાર કરવા માટે વૈકલ્પિક પેમેન્ટ ગેટવે જેમ કે રૂપિયા-રૂબલ પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવો પડે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

