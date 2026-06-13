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IAF Plane Crash: અસમના જોરહાટ એરબેસ પર વાયુસેનાનું વિમાન ક્રેશ, લેન્ડિંગ બાદ બે ટુકડાંમાં ફેરવાઈ ગયું

Assam Jorhat IAF Plane Crash: પૂર્વોત્તર રાજ્ય અસમના જોરહાટમાં આજે એરબેસની અંદર જ ભારતીય વાયુસેનાનું એક AN 32 વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હોવાના સમાચાર છે. આ વિમાન લેન્ડિંગ સમયે દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યું. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:16 PM IST
IAF Plane Crash: અસમના જોરહાટ એરબેસ પર વાયુસેનાનું વિમાન ક્રેશ, લેન્ડિંગ બાદ બે ટુકડાંમાં ફેરવાઈ ગયું

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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