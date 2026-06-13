/IAF Plane Crash: અસમના જોરહાટ એરબેસ પર વાયુસેનાનું વિમાન ક્રેશ, લેન્ડિંગ બાદ બે ટુકડાંમાં ફેરવાઈ ગયું

વળી પાછા એક વિમાન ક્રેશ થયાના સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય વાયુસેનાનું એક AN-32 વિમાન અસમના જોરહાટ એરબેસ પર દુર્ઘટનાનો ભોગ બન્યું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ વિમાનના લેન્ડિંગ વખતે આ દુર્ઘટના ઘટી. સૂત્રો મુજબ આ ઘટના જોરહાટ એરબેસની અંદર ઘટી. એરબેસ પ હાજર ફાયર બ્રિગેડ અને ઈમરજન્સી ટીમોએ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયત્ન શરૂ કરી દીધો.
હાલ આ વિમાન કઈ રીતે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું તેના કારણો વિશે કોઈ માહિતી સામે આવી નથી. મળતી માહિતી મુજબ આ વિમાન નિયમિત ઉડાણ પર હતું. સૂત્રો મુજબ જોરહાટ એરબેસ પર લેન્ડિંગ વખતે વિમાનમાં ધડાકો થયો અને પછી આગ લાગી. વિમાનમાં સવાર ક્રૂ અને અન્ય લોકોની સ્થિતિ અંગે હજુ કોઈ જાણકારી સામે નથી આવી. ભારતીય વાયુસેના ઘટનાની તપાસમાં લાગી છે.
ભારતીય વાયુસેનાએ એક નિવેદનમાં કહ્યું કે જોરહાટમાં AN-32 વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું, વધુ જાણકારી મળશે ત્યારે આગળ અપડેટ આપવામાં આવશે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ વિમાન લેન્ડિંગ સ્ટ્રિપ પર લેન્ડ કરી શક્યું નહતું.
વિમાન વિશે..
ભારતીય વાયુસેનાનું આ Antonov AN-32 એ કાર્ગો વિમાન છે. જે મૂળ રીતે સોવિયેત સંઘની એન્ટોનોવ ડિઝાઈન બ્યૂરોએ ડેવલપ કરેલું છે. આ વિમાન AN-26નું અપગ્રેડેડ વર્ઝન છે અને ખાસ કરીને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારો, ગરમ હવામાન અને કપરી પરિસ્થિતિઓમાં સંચાલન માટે તૈયાર કરાયેલું છે. ભારતીય વાયુસેનાએ 1980ના દાયકાથી AN-32ને પોતાના કાર્ગો ફ્લીટનો મહત્વનો ભાગ બનાવેલો છે.
ભારતીય વાયુસેના AN-32નો ઉપયોગ સૈનિકો, હથિયારો, સૈન્ય ઉપકરણો અને રાહત સામગ્રીના પરિવહન માટે કરે છે. આ વિમાન હિમાલય વિસ્તારો, પૂર્વોત્તર રાજ્યો અને સરહદી વિસ્તારોમાં સાધન સામગ્રીની આપૂર્તિમાં ખુબ મહત્વનો ફાળો ભજવે છે. તેની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે આ વિમાન નાના રનવે ઉપર પણ ટેકઓફ અને લેન્ડિંગ કરવામાં સક્ષમ છે. વિમાન લગભગ 6.7 ટન સુધીનો ભાર લઈ જઈ શકે છે અને તેમાં 40થી વધુ સૈનિકોને એક સાથે લઈ જવાની ક્ષમતા છે.
ભારતીય વાયુસેના પાસે લાંબા સમય સુધી 100થી વધુ AN-32 વિમાન રહ્યા છે. સમયાંતરે તેનું અપગ્રેડેશન પણ થયું છે. તેમાં મોર્ડન એવિયોનિક્સ, નેવિગેશન અને સિક્યુરિટી સિસ્ટમ અપગ્રેડેશન સામેલ છે. જો કે લાંબા સમયથી સેવામાં રહેવાના કારણે આ વિમાનોને તબક્કાવાર રીતે નવા પરિવહન વિમાનો સાથે બદલવાની યોજના ઉપર પણ કામ ચાલુ છે. આમ છતાં AN-32 આજે પણ ભારતીય વાયુસેનાના સૌથી ભરોસાપાત્ર પરિવહન વિમાનોમાં સામેલ છે તથા આફતો, સૈન્ય અભિયાન અને માનવીય સહાયતા મિશનોમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
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