/ભારે હંગામા વચ્ચે એન્ટી પેપરલીક સંશોધન બિલ લોકસભામાં ધ્વનીમતથી થયું પાસ, હવે રાજ્યસભાનો વારો

સંસદના મોનસૂન સત્ર દરમિયાન બે દિવસની ચર્ચા અને ગરમાગરમી બાદ આજે સંસદના નીચલા ગૃહ લોકસભામાં એન્ટી પેપરલીક બિલ એટલે કે The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 પાસ થઈ ગયું. આ દરમિયાન સદનમાં સતત હંગામો થતો જોવા મળ્યો. ત્યારબાદ લોકસભાની કાર્યવાહી આવતી કાલે 11 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી.
The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy
— ANI (@ANI) July 29, 2026
બિલ પાસ થયું તે પહેલા નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધીએ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. જેનો સત્તા પક્ષે આકરો વિરોધ કર્યો અને તેમની પાસે માફીની માંગણી પણ કરી. જેના પર સદનમાં બંને પક્ષ તરફથી ખુબ હંગામો જોવા મળ્યો. ચર્ચા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીના કથિત અસંસદીય શબ્દોના ઉપયોગને લઈને સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે શાબ્દીક ટપાટપી પણ જોવા મળી.
શું કહ્યું હતું રાહુલ ગાંધીએ?
રાહુલ ગાંધીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે દિલ્હીમાં વિદ્યાર્થીઓના આંદોલન દરમિયાન કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે વિદ્યાર્થીઓ પર ગોળી ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. જેના પર સદનમાં ખુબ હંગામો થયો અને રાહુલ ગાંધી પાસે માફીની માંગણી કરાઈ. ચર્ચા દરમિયાન રાહુલ ગાંધીના ભાષણમાં કથિત અસંસદીય શબ્દોના ઉપયોગને લઈને પણ સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી જોવા મળી. જેના કારણે ભારે હંગામો થયો.
ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ પર રાહુલ ગાંધીના આરોપો પર પીએમ કાર્યાલયમાં રાજ્યમંત્રી જિતેન્દ્રસિંહે આ ચર્ચાનો જવાબ આપતા કહ્યું કે નેતા વિપક્ષને એ ખબર હોવી જોઈએ કે ગોળી ચલાવવાનો આદેશ મંત્રી નહીં, મેજિસ્ટ્રેટ આપે છે. જો કે પ્રદર્શનકારીઓ પર ગોળી ચલાવવામાં આવી જ નહતી, ફક્ત ટીયર ગેસના સેલ છોડાયા હતા.
In the Lok Sabha, Union Minister Jitendra Singh says, "It was repeatedly clarified that no shots were fired; tear gas was used. Since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise. The authority to issue such an order rests with the magistrate, not the… pic.twitter.com/VouHmf6lJi
— ANI (@ANI) July 29, 2026
રાહુલ ગાંધીએ સદનની બહાર કહ્યું કે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે એ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે તેમણે પ્રદર્શનકારી વિદ્યાર્થીઓ પર ગોળી ચલાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો કે નહીં. લોકસભાની કાર્યવાહી સ્થગિત થયા બાદ કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષે સંસદ પરિસરમાં સંવાદદાતાઓને કહ્યું કે, મે એ કહ્યું છે કે બે જ પરિસ્થિતિઓ હોઈ શકે છે. એક એ કે ગૃહમંત્રીએ આદેશ આપ્યો અને બીજુએ કે તેમને ખબર નહતી કે ગોળી ચલાવવામાં આવી છે. પહેલા મામલામાં તેઓ દોષિત છે અને બીજી સ્થિતિમાં તેઓ અક્ષમ છે. આમાં ત્રીજી કોઈ વાત નથી.
#WATCH | Delhi: On his speech in the House, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "He (Union HM Amit Shah) hasn't even come to the House. Why isn't he coming? The supposedly brave Home Minister of India, why isn't he in the House? If he hasn't done anything and issued no order, then… pic.twitter.com/vgf1HZYn9w
— ANI (@ANI) July 29, 2026
તેમણે સદનમાં ગૃહમંત્રીની ગેરહાજરીને લઈને પણ તેમના પર કટાક્ષ કર્યો અને કહ્યું કે ગૃહમંત્રી સદનમાં આવ્યા નહીં. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે જો તેમણે કશું કર્યું નથી કોઈ આદેશ આપ્યો નથી તો સફાઈ આપી દે. કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે, મુખ્ય વાત એ છે કે સદનમાં બોલવાનો મને અધિકાર મળે છે અને આ હક મને મળવો જોઈએ.