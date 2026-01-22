Prev
J&K: ડોડામાં દર્દનાક અકસ્માત, સેનાનું વાહન ઊંડી ખીણમાં ખાબક્યું, 10 જવાન શહીદ થયા

Indian Army Vehicle Plunges into Gorge In J&K: જમ્મુ અને કાશ્મીરથી અત્યંત આઘાતજનક સમાચાર આવ્યા છે. જ્યાં ડોડા જિલ્લામાં સેનાનું એક વાહન બેકાબૂ થઈને ખીણમાં ખાબકતા 10 જવાનોના ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે  કેટલાક જવાનો ઘાયલ થયા છે જેમને સારવાર અર્થે  હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. જાણો વિગતવાર માહિતી. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 22, 2026, 04:10 PM IST

જમ્મુ અને કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લામાં એક દર્દનાક અકસ્માત થયો જેમાં ભારતીય સેનાનું એક વાહન અચાનક રસ્તા પરથી લપસીને ઊંડી ખાઈમાં જઈ પડ્યું. આ અકસ્માતમાં 10 જવાનો શહીદ થયા છે. જ્યારે અન્ય કેટલાક જવાનો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હોવાના સમાચાર છે. 

કેવી રીતે થયો અકસ્માત
મળતી માહિતી મુજબ ભદ્રવાહ-ચંબા સ્ટેટ રોડ પર ખન્ની ટોપ પાસે સેનાનું એક વાહન બેકાબૂ થઈને રસ્તા પરથી લપસી ગયું અને લગભગ 200 ફૂટ ઊંડી  ખાઈમાં  ખાબક્યું. આ દર્દનાક અકસ્માતમાં ભારતીય સેનાના 10 જવાનો શહીદ થઈ ગયા. જ્યારે કેટલાક જવાનો ઘાયલ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 

સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ આ વાહન હાઈ અલ્ટીટ્યૂડ પોસ્ટ તરફ જઈ રહ્યું હતું. ત્યારે અચાનક વાહન પરથી કાબૂ ગુમાવ્યો અને વાહન ઊંડી ખાઈમાં ખાબક્યું. અકસ્માત બાદ સેના અને પોલીસે સંયુક્ત રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. રાહત બચાવ દરમિયાન 10 મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. જ્યારે ઘાયલોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે. 

એલજી મનોજ સિન્હાએ શોક વ્યક્ત કર્યો
જમ્મુ અને કાશ્મીરના રાજ્યપાલ મનોજ સિન્હાએ અકસ્માત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે. એલજી કાર્યાલય તરફી બહાર પાડવામાં આવેલા શોકસંદેશમાં કહેવાયું છે કે ડોડામાં થયેલા દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અકસ્માતમાં આપણા 10 બહાદુર ભારતીય સેનાના જવાનોની શહાદતથી ખુબ દુખી છું. તેમની ઉત્કૃષ્ટ સેવા અને સર્વોચ્ચ બલિદાન  હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે. શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના છે. એલજી કાર્યાલયે વધુમાં કહ્યું કે આ દુખની ઘડીમાં આખો દેશ શોકગ્રસ્ત પરિવારોની સાથે છે. 

Viral Raval

