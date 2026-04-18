DA Hike: સરકારી કર્મચારીઓની આતુરતાનો આવ્યો અંત, 2% વધશે તમારું મોંઘવારી ભથ્થું, જાણો કુલ કેટલું મળશે?
Government Approves 2% DA Hike: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની આતુરતાનો અંત આખરે આવી ગયો છે. કારણ કે સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા પર વધારાની જાહેરાત કરી છે. જાણો મોંઘવારી ભથ્થામાં કેટલો વધારો થયો.
દેશના 1.19 કરોડ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ જે સારા સમાચારની રાહ જોતા હતા આખરે તે આવી ગયા છે. આજે 18 એપ્રિલના રોજ કેન્દ્રીય કેબિનેટે કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને પેન્શનર્સ માટે મોંઘવારી રાહત (DR)માં 2% વધારાને મંજૂરી આપી દીધી છે. સરકારના આ નિર્ણય બાદ હવે મૂળ પગારના 58%થી વધીને મોંઘવારી ભથ્થું 60% થઈ ગયું છે. કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે આ વધેલું મોંઘવારી ભથથું 1 જાન્યુઆરી 2026થી જ લાગૂ ગણાશે અને તેમને એપ્રિલ મહિના ઉપરાંત, જાન્યુઆરીથી લઈને માર્ચ એટલે કે 3 મહિનાનું એરિયર પણ મળશે.
અત્રે જણાવવાનું કે દેશના લગભગ 49 લાખથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 68 લાખથી વધુ પેન્શનર્સ મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતમાં વધારાની રાહ જોતા હતા. નાણાકીય વર્ષ 2025-26નું આ અંતિમ ડીએ હાઈક છે. જેની જાહેરાતમાં વિલંબ થવાથી કર્મચારીઓ પળોઝણમાં હતા. કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ સંલગ્ન અનેક સંગઠનો સતત વિલંબનો વિરોધ પણ જતાવી ચૂક્યા છે. કેટલાક સંગઠનોએ આ અંગે સરકારને પત્ર પણ લખ્યો હતો. ગુરુવારે અનેક વિભાગોના કર્મચારીઓએ લંચ અવરમાં પ્રદર્શન પણ કર્યું હતું. હવે કેન્દ્રીય કેબિનેટે ડીએમાં 2 ટકા વધારાની જાહેરાત કરી દેતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સમાં ખુશીનો માહોલ છે.
60 ટકા થઈ જશે મોંઘવારી ભથ્થું
હાલ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થા તરીકે મૂળ પગારના 58 ટકાના દરે રકમ મળે છે. હવે 2 ટકા વધારો મંજૂર થયા બાદ મોંઘવારી ભથ્થું 60 ટકા થશે. કર્મચારીઓને તેમના બેઝિક સેલરીના 60 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળશે. જ્યારે પેન્શનર્સને તેમના મૂળ પેન્શનના 60 ટકા મોંઘવારી રાહત મળશે.
તમને જણાવી દઈએ કે મોંઘવારી ભથ્થા કે રાહતનો સીધો સંબંધ મોંઘવારી સાથે હોય છે. સરકાર વર્ષમાં બેવાર એટલે કે જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં તેમાં ફેરફાર જાહેર કરે છે. તેની ગણતરી AICPI-IWના આંકડાના આધારે થાય છે. જેને શ્રમ બ્યૂરો (શ્રમ મંત્રાલય) દર મહિને બહાર પાડે છે. AICPI-IWના આંકડાઓ મુજબ જાન્યુઆરી 2026થી ડીએમાં 2 ટકાનો વધારો નક્કી ગણવામાં આવી રહ્યો હતો. જો કે કેટલાક વર્ગને 3 ટકા વધારાની પણ અપેક્ષા હતી.
