Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /પેપર લીક કેસમાં પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બિહારથી ઝડપાયો માસ્ટરમાઇન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તા

પેપર લીક કેસમાં પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બિહારથી ઝડપાયો માસ્ટરમાઇન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તા

હાલ પેપર લીક મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓનો જે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે તે વચ્ચે પોલીસને મહારાષ્ટ્ર TET (Teacher Eligibility Test) પેપર લીક મામલે એક મોટી સફળતા મળી છે. લાંબા સમયથી ફરાર કથિત પેપરલીક માફિયા બિજેન્દ્ર ગુપ્તાને ભીવંડી પોલીસે બિહારથી દબોચ્યો છે. તેની સાથે એક અન્ય આરોપી પણ પકડાયો છે. 

Published: Jul 25, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:04 AM IST
પેપર લીક કેસમાં પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બિહારથી ઝડપાયો માસ્ટરમાઇન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તા
Image Credit: AI Generated Image

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પેપર લીકનો ખેલ ખતમ! ગોરખધંધાનો માસ્ટરમાઈન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તા બિહારથી દબોચાયો
Paper Leak6 min ago
2
Gujarat Monsoon 20267 min ago
3
Gujarat Monsoon 202625 min ago
4
us iran war42 min ago
5
Shabana Azmi1 hr ago