/પેપર લીક કેસમાં પોલીસને મળી મોટી સફળતા, બિહારથી ઝડપાયો માસ્ટરમાઇન્ડ બિજેન્દ્ર ગુપ્તા

નીટ પેપર લીકના હંગામા વચ્ચે મહારાષ્ટ્ર TET (Teacher Eligibility Test) પેપર લીક મામલે પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. લાંબા સમયથી ફરાર કથિત પેપરલીક માફિયા બિજેન્દ્ર ગુપ્તાને ભીવંડી પોલીસે બિહારથી દબોચ્યો છે. તેની સાથે એક અન્ય આરોપી પણ પકડાયો છે.
મહારાષ્ટ્ર પોલીસના જણાવ્યાં મુજબ બિજેન્દ્ર ગુપ્તા અનેક મહિનાથી ધરપકડથી બચવા માટે ફરાર હતો. તેને પકડવા માટે બિહાર સહિત અનેક રાજ્યોમાં સતત દરોડા પડતા હતા. આખરે પોલીસે તેને બિહારથી પકડ્યો.
પોલીસને ચકમો આપતો હતો
તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યાં મુજબ મહારાષ્ટ્ર TET પેપર લીક મામલે આ અગાઉ બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની પત્ની સહિત અનેક આરોપીઓની પણ ધરપકડ થઈ છે. જો કે બિજેન્દ્ર સતત પોલીસને ચકમો આપવામાં સફળ રહ્યો હતો. તેની શોધમાં પોલીસ સતત દરોડા પાડી રહી હતી.
Main accused of Maharashtra TET (Teacher Eligibility Test) paper leak, Bijendra Kumar Gupta, arrested from Bihar by Bhiwandi Police. He has been brought to Pune Airport from where he will be taken to Pune: Bhiwandi Police pic.twitter.com/RE5LPQ76gQ
— ANI (@ANI) July 25, 2026
હવે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ બાદ મહારાષ્ટ્ર પોલીસને આશા છે કે પેપર લીક નેટવર્ક, તેની સાથે જોડાયેલા આરપીઓ અને સમગ્ર સિન્ડિકેટના સંચાલનને લઈને અનેક મહત્વની જાણકારીઓ સામે આવી શકે છે. પોલીસ તેની પૂછપરછ કરીને મામલાની આગળની તપાસ કરી રહી છે.
અત્રે જણાવવાનું કે બિજેન્દ્ર ગુપ્તાની ધરપકડ એવા સમયે થઈ છે કે જ્યારે દિલ્હીના જંતર મંતર સહિત દેશના અનેક ભાગોમાં નીટ પેપર લીક અને પરીક્ષા વ્યવસ્થામાં સુધારને લઈને વિદ્યાર્થીઓનું આંદોલન ચાલુ છે. સીજેપીના બેનર હેઠળ પ્રદર્શન કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ સતત પેપરલીક સિન્ડિકેટ વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી અને જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગણી કરી રહ્યા છે. આવામાં મહારાષ્ટ્ર TET પેપરલીકના કથિત માસ્ટરમાઈન્ડની ધરપકડને તપાસ એજન્સીની એક મોટી કાર્યવાહી ગણવામાં આવી રહી છે.