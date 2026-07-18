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સોનમ વાંગચુકની તબિયત લથડતા દિલ્હી પોલીસે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, પત્નીએ આપ્યું અલ્ટીમેટમ

Sonam Wangchuk News: દિલ્હીના જંતર મંતર પર ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકને દિલ્હી પોલીસ હાલ સફદરજંગ હોસ્પિટલ લઈ ગઈ છે. છેલ્લા 20  દિવસથી તેઓ ધરણા પર બેઠા હતા. તેમની શારીરિક સ્થિતિ સતત કથળી રહી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:01 AM IST
સોનમ વાંગચુકની તબિયત લથડતા દિલ્હી પોલીસે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, પત્નીએ આપ્યું અલ્ટીમેટમ
Image Credit: AI Generated Image (Sonam Wangchuk Photo- ANI Video Grab and PTI

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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