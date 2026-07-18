/સોનમ વાંગચુકની તબિયત લથડતા દિલ્હી પોલીસે હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા, પત્નીએ આપ્યું અલ્ટીમેટમ

દિલ્હીના જંતરમંતર ખાતે છેલ્લા 20 દિવસથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા એક્ટિવિસ્ટ સોનમ વાંગચુકને દિલ્હી પોલીસ હાલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ છે. સોનમ વાંગચુકને સફદરજંગ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા છે. પોલીસ દ્વારા વાંગચુકને હોસ્પિટલ લઈ જવાયા બાદ પ્રદર્શનકારીઓને જંતર મંતર પ્રદર્શન સ્થળેથી હટાવવામાં આવી રહ્યા છે.
#WATCH | Delhi: Activist Sonam Wangchuk, who was sitting on a hunger strike from last 20 days at Jantar Mantar, taken to the hospital by the police.
More details awaited. pic.twitter.com/81DTO3cyh4
— ANI (@ANI) July 18, 2026
અત્રે જણાવવાનું કે સોનમ વાંગચુક લદાખના પર્યાવરણની સુરક્ષા અને સ્થાનિકોના હક માટે લાંબા સમયથી અવાજ ઉઠાવતા આવ્યા છે. આ વખતે તેમણે દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર ધરણા ધર્યા હતા. અહીં તેઓ પોતાની માંગણીઓને લઈને સરકાર પર દબાણ સર્જી રહ્યા હતા. પ્રદર્શન દરમિયાન તેમણે ભૂખ હડતાળ પર ઉતરવાનો નિર્ણય લીધો અને ત્યારબાદ સતત તેમની શારીરિક સ્થિતિ નબળી થઈ રહી હતી. 8 કિલોથી વધુ વજન ઉતરી ગયું હતું.
Delhi | Activist Sonam Wangchuk has been taken to Safdarjung Hospital. He has been admitted to the emergency. He is conscious, and his vitals are stable: Sources https://t.co/ZEubJGVr0g pic.twitter.com/ViQ4pE49TZ
— ANI (@ANI) July 18, 2026
કેમ હોસ્પિટલ લઈ જવા પડ્યા?
પોલીસ અને ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોના જણાવ્યાં મુજબ વાંગચુકનું સ્વાસ્થ્ય સતત કથળી રહ્યું હતું. લાંબા સમય સુધી ભૂખ્યા રહેવાના કારણે તેમનામાં બેહોશીના લક્ષણો જોવા મળી રહ્યા હતા. સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખતા પોલીસની ટીમે તેમને તરત હોસ્પિટલ લઈ જવાનો નિર્ણય લીધો. ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઈમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે સોનમ વાંગચુક ભાનમાં છે.
બીજી બાજુ દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે કે કોર્ટના આદેશો અને મેડિકલ એક્સપર્ટ્સની સલાહ મુજબ સોનમ વાંગચુકની બગડતી સ્થિતિને જોતા તેમને જરૂરી મેડિકલ દેખભાળ માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે.
As per orders of Hon’ble High Court and on expert medical advise due to the deteriorating health condition of Sh. Sonam Wangchuk, he has been shifted to the hospital for essential medical care.
While complying with the orders of Hon’ble High Court the protestors tried to create…
— DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) July 18, 2026
અત્રે જણવવાનું કે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં સોનમ વાંગચુકની સુરક્ષા અને સ્વાસ્થ્યને લઈને દાખલ થયેલી એક જનહિત અરજી પર સુનાવણી થઈ હતી. કોર્ટે આ મામલે થયેલી સુનાવણીમાં કહ્યું હતું કે, સરકારી ડોક્ટરો પાસે તેમની નિયમિત તપાસ કરાવવામાં આવે અને ડોક્ટરોના રિપોર્ટ મુજબ જરૂરી પગલાં ભરવામાં આવે કારણ કે દરેક વ્યક્તિની જિંદગી કિમતી હોય છે.
#WATCH | DCP New Delhi, Sachin Sharma says, "In compliance with the Honorable High Court's order, and based on health conditions and medical advice, Mr Sonam Wangchuk has been moved from here to an appropriate government hospital for much-needed medical intervention and is… https://t.co/uWMVZOykIH pic.twitter.com/RZbVUvtZZb
— ANI (@ANI) July 18, 2026
કાર્યકરો ગુસ્સામાં
આ સમાચાર બાદ સોનમ વાંગચુકના સમર્થકો અને અન્ય એક્ટિવિસ્ટોમાં નારાજગી જોવા મળી રછે. અનેક લોકો તેને દબાવવાની કોશિશ ગણી રહ્યા છે. જ્યારે કેટલાકનું કહેવું છે કે જીવ બચાવવા માટે આ પગલું જરૂરી હતું. સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ આ અંગે ચર્ચા છેડાઈ છે. કેટલાક લોકો સોનમ વાંગચુકની હિંમતના વખાણ કરે છે તો કેટલાક સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે કે સરકારે તેમની માંગણીઓ પર ધ્યાન કેમ ન આપ્યું.
#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "At 7 AM, when I stepped out to freshen up, police goons arrived here. They dragged Sonam Sir away while hurling abuse at him. A 60-year-old man, who had been on a hunger strike for 20 days and… pic.twitter.com/Z21kIV68sd
— ANI (@ANI) July 18, 2026
સોનમ વાંગચુકે કરી હતી આ અપીલ
અત્રે જણાવવાનું કે સતત કથળી રહેલા સ્વાસ્થ્ય છતાં સોનમ વાંગચુકે શુક્રવારે રાતે એક વીડિયો સંદેશ બહાર પાડીને કહ્યું હતું કે તેમના શરીરનું લગભગ 20 ટકા વજન ઘટી ચૂક્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે શરીરની માંસપેશીઓ પ્રભાવિત થઈ ચૂકી છે. પરંતુ તેમનો જુસ્સો અને માનસિક સ્થિતિ હજુ પણ મજબૂત છે.
Smaller Movements have brought down many governments in India... & Here it’s about Education.. #cockroachjantaparty #cjpprotest #protest #jantarmantar pic.twitter.com/gR7CDpcJ1t
— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 17, 2026
વીડિયો સંદેશમાં તેમણે દેશવાસીઓને 20 જુલાઈના રોજ પ્રસ્તાવિત ચલો સંસદ કૂચમાં મોટી સંખ્યામાં સામેલ થવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જો દેશમાં ડુંગળીના ભાવને લઈને સરકારોની જવાબદારી નક્કી થઈ શકે તો કરોડો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય અને શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં કથિત ગડબડીઓ માટે પણ જવાબદારી નક્કી થવી જોઈએ. તેમણે દાવો કર્યો કે નીટ વિવાદ બાદ અનેક વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી અને આ મુદ્દે સરકારે જવાબ આપવો જોઈએ.
28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર છે સોનમ વાંગચુક
નીટ-યુજી પેપર લીક અને પરીક્ષાઓમાં ગડબડીઓને લઈને સામાજિક કાર્યકર સોનમ વાંગચુકે આમરણાંત ઉપવાસ 28 જુન 2026થી દિલ્હીના જંતર મંતર પર શરૂ કર્યા હતા. મુખ્ય માંગણી શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાને લઈને હતી. 18 જુલાઈ 2026 સુધી આ હડતાલ લગભગ 20થી 21 દિવસની થઈ ગઈ છે. તેમનું વજન 8.5થી 9 કિલો સુધી ઘટી ગયું. સ્વાસ્થ્ય પણ નાજુક સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું.
Delhi | Safdarjung Hospital: "Mr Sonam Wangchuck has been admitted at Safdarjung hospital for required health care. He is weak due to prolonged fasting and dehydration. Although he is currently stable, he requires continuous observation, monitoring and treatment to restore his… https://t.co/sXiXpmMfwB pic.twitter.com/UsoOpXtexZ
— ANI (@ANI) July 18, 2026
હોસ્પિટલે આપ્યું નિવેદન
28 જૂનથી ભૂખ હડતાળ પર બેઠેલા સામાજિક કાર્યક્રમ સોનમ વાંગચુકને લઈને સફદરજંગ હોસ્પિટલે જણાવ્યું કે, સોનમ વાંગચુકને જરૂરી સારવાર માટે સફદરજંગ હોસ્પિટલ દાખલ કરાયા છે. લાંબા સમયથી ઉપવાસ અને ડિહાઈડ્રેશનના કારણે તેઓ નબળા પડી ગયા છે. જો કે હજુ પણ તેમની સ્થિતિ સ્થિર છે. પરંતુ તેમના શરીરના પેરામીટર્સને સામાન્ય કરવા માટે સતત નિગરાણી અને સારવારની જરૂર છે.
દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં દાખલ થઈ હતી અરજી
I am at Safdarjung hospital in Delhi where @Wangchuk66 has been admitted. Nothing should be administered to him orally or intravenous without take consent from me, his family and his doctors who have been monitoring his health for the past 20 days.
— Gitanjali J Angmo (@GitanjaliAngmo) July 18, 2026
પત્નીએ આપ્યું આ રિએક્શન
સોનમ વાંગચુકના પત્ની ગીતાંજલી જે અઁગ્મોએ કહ્યું કે પરિવાર, ડોક્ટરો અને તેમની સહમતિ વગર વાંગચુકને કોઈ પણ દવા મોઢેથી કે નસથી આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે તેઓ પોતે હોસ્પિટલમાં હાજર છે અને વાંગચુકના સ્વાસ્થ્ય પર સંપૂર્ણ રીતે નજર રાખી રહ્યા છે.
અભિજીત દીપકે પણ ભૂખ હડતાળ પર
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના સંસ્થાપક અભિજીત દીપકેએ શનિવારે જાહેરાત કરી કે તેઓ પણ હવે આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કરશે. તેમણે આ જાહેરાત સોનમ વાંગચુકને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા જંતર મંતરથી સફદરજંગ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા બાદ તરત કરી. એક્સ પર એક પોસ્ટ શેર કરીને કહ્યું કે હું અત્યારથી આમરણાંત ભૂખ હડતાળ શરૂ કરી રહ્યો છું.
I am starting an indefinite hunger strike beginning right now.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 18, 2026