ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaઈંધણના સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ધરખમ ઘટાડો

ઈંધણના સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ધરખમ ઘટાડો

Special Additional Excise Duty Cut On Petrol- Diesel: દેશ પર તોળાઈ રહેલા એનર્જી સંકટની ભીતિ જોતા કેન્દ્ર સરકારે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર લાગેલી સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ઘટાડો કર્યો છે. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 27, 2026, 10:50 AM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના પગલે એનર્જી સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે.
  • સરકારે પેટ્રોલ ડીઝલ પર લીધો મોટો નિર્ણય, એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટાડી
  • પેટ્રોલ પર 10 રૂપિયા ઘટાડી 3 કરી, જ્યારે ડીઝલ પર શૂન્ય કરી નાખી

ઈંધણના સંકટ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં ધરખમ ઘટાડો

ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધથી જે સ્થિતિ પેદા થઈ રહી છે તે વચ્ચે ભારત સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે પેટ્રોલ પર સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટાડીને 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટર કરી નાખી છે. જ્યારે ડીઝલ પર તે સંપૂર્ણ રીતે ખતમ કરવામાં આવી છે. 

પહેલા શું હતી સ્થિતિ
અત્રે જણાવવાનું કે અગાઉ આ સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી પેટ્રોલ પર 13 રૂપિયા હતી અને ડીઝલ પર 10 રૂપિયા હતી. આ પગલું એવા સમયે લેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધના કારણે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે અને સપ્લાય ચેન પર દબાણ સર્જાયું છે. સરકારે ઓઈલ કંપનીઓને રાહત એટલા માટે આપી કારણ કે સંકટ સમયે તેમને મોંઘા ભાવે ક્રૂડ ઓઈલની ખરીદી કરવી પડી રહી હતી. જો કે રાજ્ય સરકારોનો વેટ લાગૂ રહેશે. 

નાયરાએ વધાર્યા હતા ભાવ
સરકારના આ નિર્ણયથી ગ્રાહકોને કઈક રાહત મળવાની આશા છે. જો કે બજારમાં ભાવનો ટ્રેન્ડ હજુ પણ અસ્થિર બનેલો છે. હાલમાં જ ખાનગી ક્ષેત્રની મોટી કંપની નાયરા એનર્જીએ પેટ્રોલના ભાવમાં 5 રૂપિયા અને ડીઝલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર 3 રૂપિયા સુધીનો વધારો ઝીંક્યો હતો. 

રશિયાની કંપની રોસનેફ્ટના માલિકી હકવાળી નાયરા એનર્જી દેશભરમાં 7000થી વધુ પેટ્રોલ પંપ ધરાવે છે. ત્યાંના ડીલરોએ આ ભાવ વધારા પર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કહ્યું હતું કે તેનાથી ઈંધણની માંગણી પર અસર પડી શકે છે. આ સાથે જ સંભવિત પ્રદર્શનો પ્રત્યે પણ સંકેત આપ્યો હતો. કેટલાક ડીલરોએ એ પણ જણાવ્યું કે હાલમાં ઈંધણના સપ્લાયમાં કાપ મૂકાયો છે. 

શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટશે?
હવે આ કાપ બાદ જો ઓઈલ કંપનીઓ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરે તો ફ્યૂલના ભાવમાં પણ સારો એવો ઘટાડો થઈ શકે છે. હજુ સુધી ફક્ત સરકાર તરફથી એક્સાઈઝ ડ્યૂટી ઘટાડવામાં આવી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો કરવાનું ઓઈલ કંપનીઓના નિર્ણય પર નિર્ભર રહે છે. 

દેશમાં પૂરતો છે ભંડાર
અત્રે જણાવવાનું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી દેશના અનેક શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપો પર અફરાતફરી મચેલી હતી. લોકો પેટ્રોલ અને ડીઝલની પેનિંક બાઈંગ  કરતા હતા. આવામાં સરકારે આ નિર્ણય લઈને એ જણાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે ભારતમાં ઓઈલની કોઈ કમી નથી. ઓઈલ કંપનીઓ બહારથી ઓઈલ ખરીદે છે અને તેમની પાસે પૂરતો ભંડાર છે. કેન્દ્ર સરકારે એવું અનેકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલની દેશમાં કોઈ કમી નથી. ઓઈલનો  ભંડાર દેશ પાસે પૂરતો છે. લોકોએ ગભરાવવાની કોઈ જરૂર નથી. 

