/Big Breaking: બંગાળના બરુઈપુર રેપ-મર્ડર કેસનો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો

બરુઈપુર રેપ અને મર્ડર કેસના આરોપી પ્રભાસ મંડલનું પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું છે. ક્રાઈમ સીનને ફરીથી રિક્રિએટ કરવા દરમિયાન તેણે પોલીસ પાસેથી હથિયાર છીનવાની અને તેમના પર ગોળી ચલાવવાની કોશિશ કરી. જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસે ફાયરિંગ કર્યું અને પ્રભાસને લાગી. હોસ્પિટલમાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો. પોલીસ પ્રશાસને આ એન્કાઉન્ટરની ઘટના બાદ આગળની જરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે.
મધરાતે થયું એન્કાઉન્ટર
એવું કહેવાય છે કે પોલીસ ટીમ મંગળવારે મધરાતે આરોપીને ઘટનાસ્થળે ક્રાઈમ સીન રીક્રિએશન માટે લઈ ગઈ હતી. આ દરમિયાન અચાનક એક પોલીસકર્મીનું હથિયાર છીનવીને આરોપીએ પોલીસ ટીમ પર એક રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું અને ઘટનાસ્થળેથી ભાગવાની કોશિશ કરી. જવાબી કાર્યવાહીમાં પોલીસ તરફથી ફાયરિંગ થયું અને આરોપી ગંભીર રીતે ઘાયલ થયો. આરોપીને તરત બરુઈપુર હોસ્પિટલ લઈ જવાયો જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો. પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ મધરાતે લગભગ 12.45 કલાકે તપાસ અધિકારી પોતાની ટીમ સાથે આરોપી પ્રભાસ મંડળને ઘટનાસ્થળે ક્રાઈમ સીન રિક્રીએશન માટે સુરજ્યાપુર હાટ લઈને પહોંચ્યા હતા.
#WATCH | West Bengal | Prabhas Mondal, the accused in the Baruipur rape and murder case, killed in a police encounter. While the crime scene was being reconstructed, he attempted to snatch a weapon from the police and open fire at them. In retaliation, the police fired back,… pic.twitter.com/ryJjyDZpt2
— ANI (@ANI) July 8, 2026
બરુઈપુરમાં 12 વર્ષની બાળકીનો બળાત્કાર અને હત્યા
અત્રે જણાવવાનું કે પશ્ચિમ બંગાળના બરુઈપુરમાં 12 વર્ષની બાળકીના રેપ બાદ હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ઘટનાએ બંગાળ સહિત દેશભરને હચમચાવી દીધો. ગિફ્ટ લેવા માટે બજાર ગયેલી બાળકી ગૂમ થઈ અને મૃતદેહ રવિવારે સૂરજ્યાપુર હાટ વિસ્તારના એક તળાવમાંથી બોરીમાં બંધ અવસ્થામાં મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ વિસ્તારમાં તણાવ ફેલાઈ ગયો હતો. સ્થાનિક લોકોએ આરોપીઓની ધરપકડની માંગણીને પગલે બરુઈપુર-જયનગર રોડ પર જામ કર્યો હતો. આ રેપ અને હત્યાની તપાસ માટે છ સભ્યોની એક કમિટી પણ બનાવવામાં આવી છે.
તળાવમાંથી મળ્યો હતો બાળકીનો મૃતદેહ
સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસ મુખ્ય આરોપી આનંદ સરદાર સુધી પહોંચી અને સોમવારે તેને પકડી પાડ્યો. આ કેસમાં પોલીસે ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે તેની ઓળખ મોબાઈલ ટાવર લોકેશનના આધારે કરી હતી. બાળકીના પરિજનોએ આરોપ લગાવ્યો કે પુત્રીની હત્યા પહેલા તેનો રેપ કરવામાં આવ્યો. જો કે શરૂઆતમાં પોલીસે રેપનો કેસ નોંધ્યો નહતો. પરંતુ શરૂઆતી પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પોક્સો એક્ટ હેઠળ રેપ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. શનિવારથી ગુમ થયેલી બાળકીનો મૃતદેહ રવિવારે તળાવમાંથી મળ્યા બાદ સ્થાનિક લોકોનો ગુસ્સો ફાટ્યો હતો.
એક શંકાસ્પદને ભીડે મોતને ઘાટ ઉતાર્યો
ગૂમ થયેલી છોકરીનો મૃતદેહ મળ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં ઉગ્ર થયેલી ભીડે ગુનામાં સામેલ હોવાની શંકામાં એક વ્યક્તિને ઢોર માર મારીને હત્યા કરી હતી. જેની ઓળખ બાદમાં ઈન્દ્રજીત મોન્ડોલ તરીકે થઈ હતી. પોલીસે આ સમગ્ર મામલે 3 લોકોની અત્યાર સુધી ધરપકડ કરી છે.