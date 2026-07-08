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Big Breaking: બંગાળના બરુઈપુર રેપ-મર્ડર કેસનો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો

Baruipur Rape Murder Case: પશ્ચિમ બંગાળના બરુઈપુરના રેપ એન્ડ મર્ડર કેસના મુખ્ય આરોપીઓમાંથી એક પ્રભાસ મંડળનું પોલીસ એન્કાઉન્ટરમાં મોત થયું છે. મળતી માહિતી મુજબ રાતે લગભગ 12 વાગે પ્રભાસ મંડળને પોલીસ ક્રાઈમ સીન રીક્રિએશન માટે લઈ જઈ રહી હતી. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 08, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:47 AM IST
Big Breaking: બંગાળના બરુઈપુર રેપ-મર્ડર કેસનો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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Big Breaking: બંગાળના બરુઈપુર રેપ-મર્ડર કેસનો આરોપી એન્કાઉન્ટરમાં માર્યો ગયો
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