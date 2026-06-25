/દેશના ખુફિયા તંત્રમાં મોટો બદલાવ, તેલંગાણા કેડરના મહેશ દીક્ષિત બન્યા નવા IB ચીફ; તપન ડેકાનું લેશે સ્થાન

New IB Chief Mahesh Dixit Profile: દેશના ખુફિયા તંત્રમાં મોદી સરકારે મોટો બદલાવ કર્યો છે. તેલંગાણા કેડરના આઈપીએસ અધિકારી મહેશ દીક્ષિતને ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB)ના નવા ચીફ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેઓ વર્તમાન ચીફ તપન ડેકાની જગ્યા લેશે, જેઓ 1 જુલાઈ 2022થી આ પદ પર કાર્યરત હતા. મહેશ દીક્ષિતની નિમણૂક 2 વર્ષ માટે કરવામાં આવી છે અને ભવિષ્યમાં સરકાર તેમના કાર્યકાળને એક્સટેન્શન પણ આપી શકે છે.
તેલંગાણા કેડરના IPS અધિકારી
મહેશ દીક્ષિત 1993 બેચના તેલંગાણા કેડરના IPS અધિકારી છે. તેઓ હાલના સમયમાં IBમાં બીજા નંબરના પદ એટલે કે સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર તરીકે કાર્યરત છે. તેમને પહેલાથી જ વર્તમાન ચીફ તપન કુમાર ડેકાના સંભવિત ઉત્તરાધિકારી માનવામાં આવી રહ્યા હતા.
લાંબા સમયથી IBમાં કાર્યરત
તેઓ લાંબા સમયથી IBમાં કામ કરી રહ્યા છે અને જોઈન્ટ ડાયરેક્ટરથી સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર બાદ હવે ડાયરેક્ટરના પદ સુધી પહોંચ્યા છે. મહેશ દીક્ષિત કાઉન્ટર-ટેરરિઝમ (આતંકવાદ વિરોધી) અને જમ્મુ-કાશ્મીર સંબંધિત ખુફિયા કામોના નિષ્ણાત માનવામાં આવે છે. ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોમાં કામ કરતી વખતે તેઓ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં IBની સ્ટેટ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (SIB)ના હેડ પણ રહી ચૂક્યા છે. તાજેતરના વર્ષોમાં તેઓ IB હેડક્વાર્ટરમાં ઓપરેશનલ જવાબદારીઓ સંભાળી રહ્યા હતા.
તપન કુમાર ડેકાનું સ્થાન લેશે
નોંધનીય છે કે, વર્તમાન ચીફ તપન કુમાર ડેકાનો કાર્યકાળ 30 જૂન 2026ના રોજ સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. ડેકાની નિમણૂક 2 વર્ષ માટે થઈ હતી અને તેમનો કાર્યકાળ 30 જૂન 2024ના રોજ પૂરો થયો હતો. ત્યારપછી સરકારે તેમને એક-એક વર્ષ માટે બે વખત એક્સટેન્શન આપ્યું હતું. તેમનું બીજું એક્સટેન્શન પૂરું થાય તે પહેલા જ સરકારે તેમના ઉત્તરાધિકારીના નામની જાહેરાત કરી દીધી છે.
ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) શું છે?
ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો (IB) દેશની મુખ્ય આંતરિક ખુફિયા એજન્સી છે, જે ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કામ કરે છે. તેનું મુખ્ય કાર્ય દેશની અંદર સુરક્ષાને લગતા તમામ ખતરાની માહિતી એકત્ર કરવાનું અને તેમને રોકવાનું છે. તે આતંકવાદ, નક્સલવાદ, કોમી હિંસા અને વિદેશી જાસૂસી પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખે છે. IB કાઉન્ટર-ટેરરિઝમની નોડલ એજન્સી છે. તે વડાપ્રધાન અને અન્ય વીઆઈપી (VIP)ની સુરક્ષાના જોખમોનું મૂલ્યાંકન પણ કરે છે.
અંગ્રેજોએ 1887માં કરી હતી સ્થાપના
IB હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ દ્વારા કામ કરે છે અને રાજ્યોની પોલીસ તથા અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓને જરૂરી ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડે છે. આ એજન્સીની સ્થાપના 1887માં અંગ્રેજોએ કરી હતી. IB દુનિયાની સૌથી જૂની ખુફિયા સેવાઓમાંથી એક છે. IB દેશમાં આંતરિક ગુપ્તચર પ્રવૃત્તિઓ સંભાળે છે, જ્યારે વિદેશી ગુપ્તચર બાબતોનું કામ રો (RAW) સંભાળે છે.