Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /દેશના ખુફિયા તંત્રમાં મોટો બદલાવ, તેલંગાણા કેડરના મહેશ દીક્ષિત બન્યા નવા IB ચીફ; તપન ડેકાનું લેશે સ્થાન

દેશના ખુફિયા તંત્રમાં મોટો બદલાવ, તેલંગાણા કેડરના મહેશ દીક્ષિત બન્યા નવા IB ચીફ; તપન ડેકાનું લેશે સ્થાન

Who is New IB Chief: દેશના ખુફિયા તંત્રમાં મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. તેલંગાણા કેડરના આઈપીએસ (IPS) અધિકારી મહેશ દીક્ષિતને નવા આઈબી (IB) ચીફ બનાવવામાં આવ્યા છે. તેઓ વર્તમાન ચીફ તપન ડેકાનું સ્થાન લેશે, જેમનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ ગયો છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 25, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:35 PM IST
દેશના ખુફિયા તંત્રમાં મોટો બદલાવ, તેલંગાણા કેડરના મહેશ દીક્ષિત બન્યા નવા IB ચીફ; તપન ડેકાનું લેશે સ્થાન
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રામ મંદિરમાં ચઢાવા ચોરી મામલે મોટા સમાચાર, 8 લોકો સામે FIR દાખલ
ram mandir1 hr ago
2
Pune Murder Case2 hrs ago
3
Shreyas Iyer3 hrs ago
4
LPG Rule Change3 hrs ago
5
8th Pay Commission3 hrs ago