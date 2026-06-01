/LPG રેટ, કનેક્શન, UPI-ATM સંબંધિત નિયમો, કારો....જાણો આજથી કયા ફેરફાર અમલી થયા? ખિસ્સા પર પડશે અસર

1 જૂનથી નવા મહિનાની શરૂઆત થઈ અને તમારી આસપાસ પણ ઘણું બદલાઈ ગયું છે. જેમ કે બેંક, યુપીઆઈના નિયમમાં ફેરફાર થયો છે. એલપીજી કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. ઈનકમ ટેક્સ સંબંધિત મહત્વની ડેડલાઈનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજથી પર્સનલ ફાઈનાન્સ સંબંધિત અનેક નિયમોમાં ફેરફાર થયો છે જે તમારે જાણવો ખુબ જરૂરી છે.
LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો
ઓઈલ કંપનીઓએ આજથી LPG કોમર્શિયલ બાટલાના ભાવમાં આશરે 42 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડરનો વધારો કર્યો છે. આ સાથે જ 5 કિલોગ્રામવાળા ફ્રી ટ્રેડ એલપીજી (FTL) સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ 11 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. જો કે 14.2 કિલોવાળા ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવાં કોઈ ફેરફાર નથી.
ગેસ કનેક્શન અંગે પણ બદલાયા નિયમ
સરકારે 1 જૂન 2026થી રાંધણ ગેસ કનેક્શન અંગેના નિયમો પણ કડક કર્યા છે. એક ઘર એક કનેક્શન હેઠળ જો તમારી પાસે PNG પાઈપલાઈન ગેસ કનેક્શન હશે તો તમારે તમારો LPG સિલિન્ડર સરન્ડર કરવો પડશે. જો તમે નહીં કરો તો તમારો સપ્લાય અટકાવવામાં આવી શકે છે.
આજથી આ ગાડીઓ મોંઘી થઈ
1 જૂનથી કારના ભાવ વધ્યા છે. મારુતિ સુઝૂકી અને હુન્ડાઈ મોટર્સ ઈન્ડિયા જેવી કાર કંપનીઓએ ભાવમાં વધારો કર્યો છે. 1 જૂનથી મારુતિ સુઝૂકીએ પોતાના તમામ કાર મોડલોના ભાવમાં 30000 રૂપિયા સુધી વધાર્યા છે. એ જ રીતે હુન્ડાઈ મોટર્સ ઈન્ડિયાએ પણ કારના ભાવમાં 12800 રૂપિયા સુધીના વધારાની જાહેરાત કરી છે. ઉત્પાદન ખર્ચા વધવાના કારણે કંપનીઓએ ભાવ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે.
UPI ટ્રાન્ઝેક્શન નિયમોમાં ફેરફાર
1 જૂનથી યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શનના નિયમોમાં પણ ફેરફાર કરાયો છે. NPCI એ UPI ફ્રોડથી લોકોને બચાવવા માટે નવો નિયમ લાગૂ કર્યો છે. નવા નિયમ મુજબ યુપીઆઈ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે બેનિફિશિયરીનું બેંક રજિસ્ટર્ડ નામ જ દેખાડવાનું રહેશે. એટલે કે QR Code, મોબાઈલ નંબર કે યૂઝર પ્રમાણે નક્કી કરાયેલા નામની જગ્યાએ બેંક ખાતામાં વ્યક્તિની જે વિગત હશે તે નામ જ દેખાડવાનું રહેશે. નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન (NPCI)એ ડિજિટલ ફ્રોડને રોકવા માટે આ નિર્ણય લીધો છે.
PAN કાર્ડ સંલગ્ન નિયમોમાં ફેરફાર
આવકવેરા વિભાગે પાનકાર્ડ સંબંધિત નિયમોમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. નવા નિયમ હેઠળ હવે 30 હજારથી વધુ કેશ જમા કરવા માટે પાન કાર્ડની જરૂર નહીં પડે. જ્યારે પ્રોપર્ટી ખરીદવા કે વેચવા માટે હવે પાનકાર્ડની જરૂરિયાત પડે તેવી રકમ વધારીને 45 લાખ રૂપિયા કરવામાં આવી છે. જ્યારે વાર્ષિક 10 લાખથી વધુ કેશ કાઢવા માટે હવે પાનકાર્ડની જરૂર પડશે.
ATM થી કેશ કાઢવાનો નિયમ બદલાયો
1 જૂનથી કેટલીક બેંકોએ એટીએમથી કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન ફી, ફ્રી ટ્રાન્ઝેક્શન લિમિટ અને કેશ વિથડ્રોઅલના નિયમમાં ફેરફાર કર્યો છે. દર મહિને મળતા 3થી 5 એટીએમ ટ્રાન્ઝેક્શન નિયમો કડક કર્યા છે. આ લિમિટ ખતમ થયા બાદ પૈસા કાઢવા, મિની સ્ટેટમેન્ટ જોવા કે બેલેન્સ ચેક કરવા માટે હવે વધુ ચાર્જ આપવો પડી શકે છે. HDFC બેંકે યુપીઆઈ એટીએમ કેશ ઉપાડની ફ્રી લિમિટને સામેલ કરી છે જ્યારે પંજાબ નેશનલ બેંકે ડેબિટ કાર્ડ્સ પર ડેઈલી કેશ વિથડ્રોઅલ લિમિટ ઘટાડી છે.
આવકવેરા માટે મહત્વનો મહિનો
ટેક્સપેયર્સ માટે જૂનનો મહિનો ખાસ છે. 15 જૂનની તારીખ ખુબ મહત્વની છે. નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે એડવાન્સ ટેક્સનો પહેલો હપ્તો જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જૂન છે.