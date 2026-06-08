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UAN એક્ટિવેશનના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર, હવે આ રીતે થશે ઓથેન્ટિકેશન, જાણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ


UAN Activation Rule Change: કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO)એ UAN જનરેટ અને એક્ટિવ કરવાના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. હવે, આ ઓથેન્ટિકેશનનો ઉપયોગ કરીને PF એકાઉન્ટ નંબર જનરેટ અને એક્ટિવ કરવામાં આવશે. લોકો UMANG એપ દ્વારા નંબર જનરેટ અને એક્ટિવ કરી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 08, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:03 PM IST
UAN એક્ટિવેશનના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર, હવે આ રીતે થશે ઓથેન્ટિકેશન, જાણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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