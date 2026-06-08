/UAN એક્ટિવેશનના નિયમોમાં મોટા ફેરફાર, હવે આ રીતે થશે ઓથેન્ટિકેશન, જાણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ

UAN Activation Rule Change: EPFOએ નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) જનરેશન અને એક્ટિવેશન પ્રક્રિયાને સંપૂર્ણપણે ડિજિટલાઇઝ કરી દીધી છે. આધાર ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યું છે. આનાથી કર્મચારીઓ તેમના ઘરે આરામથી UAN બનાવી અને એક્ટિવ કરી શકશે.
નવી સિસ્ટમનો હેતુ શું છે?
યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) જનરેશન અને એક્ટિવ કરવા માટે આધાર ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ફરજિયાત બનાવવાનો હેતુ છેતરપિંડી અટકાવવા અને પ્રક્રિયાને સુરક્ષિત અને સરળ બનાવવાનો છે. અત્યાર સુધી, કર્મચારીઓને UAN માટે તેમના એમ્પ્લોયર પર આધાર રાખવો પડતો હતો, પરંતુ હવે તેઓ તેને જાતે જનરેટ કરી શકે છે.
યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર શું છે?
યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN)એ 12-અંકનો અનન્ય નંબર છે, જે કર્મચારીના ભવિષ્ય નિધિ (PF) એકાઉન્ટ સાથે જોડાયેલ છે. આ નંબર જ્યાં સુધી કર્મચારી નોકરીમાં હોય ત્યાં સુધી એક્ટિવ રહે છે. નોકરી છોડ્યા પછી અથવા કાર્ય પૂર્ણ થયા પછી, કર્મચારી તેમના બધા ભંડોળ ઉપાડી ન લે ત્યાં સુધી તે એક્ટિવ રહે છે.
UAN કેવી રીતે જનરેટ અને એક્ટિવ કરવો?
UAN એક્ટિવ અથવા જનરેટ કરવા માટે UMANG એપ્લિકેશન અને આધાર ફેસ RD એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. UMANG એપ્લિકેશનમાં EPFO સેવાઓ હેઠળ UAN ફાળવણી અને એક્ટિવ વિકલ્પ પસંદ કરો. તમારો આધાર નંબર અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો. OTP વેરિફાઈ કરો અને ફેસ સ્કેન કરો. એકવાર તમારા ચહેરાની ચકાસણી થઈ જાય, પછી UAN જનરેટ અથવા એક્ટિવ થશે.
આધાર ફેસ ઓથેન્ટિકેશનના ફાયદા
UAN એક્ટિવેશન અથવા જનરેટ કરવાથી ઓફિસ અથવા નોકરી આપનારાની વારંવાર મુલાકાત લેવાની જરૂરિયાત દૂર થશે. KYC અપડેટ્સ, પાસબુક ડાઉનલોડ્સ અને દાવાઓ જેવી સેવાઓ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે. તે કેન્દ્ર સરકારના ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાનને પણ મજબૂત બનાવશે. EPFOની સેવાઓ પારદર્શક અને સરળ બનશે, જેનાથી EPFOનો કાર્યભાર ઘટશે.