દિવાળી અને નવા વર્ષની ઉજવણી વચ્ચે આવ્યો પડતર દિવસ, આ તારીખે ઉજવાશે નૂતન વર્ષ

Diwali 2025 Date : આ વર્ષે દિવાળીની ઉજવણીમાં વચ્ચે પડતર દિવસ આવે છે, જેને કારણે નવા વર્ષની તારીખ અંગે મોટી મૂંઝવણ છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Oct 03, 2025, 11:49 AM IST

દિવાળી અને નવા વર્ષની ઉજવણી વચ્ચે આવ્યો પડતર દિવસ, આ તારીખે ઉજવાશે નૂતન વર્ષ

Diwali 2025 Kab Hai : આ વર્ષે પણ દિવાળી અને નવા વર્ષની સાચી તારીખ વિશે મૂંઝવણ છે. ખાસ કરીને જ્યારે અમાસ બે દિવસનો હોય છે. આ વર્ષે પણ આવી જ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ રહી છે. તો, ત્યારે હિન્દુ કેલેન્ડરના આધારે, દિવાળી અને નવું વર્ષ ક્યારે ઉજવવામાં આવશે તે જાણીએ: 20 ઓક્ટોબર કે 21 ઓક્ટોબર કે પછી 22 ઓક્ટોબર 

વચ્ચે એક દિવસ પડતર આવ્યો
નવરાત્રિનું પર્વ રંગેચંગે મનાવ્યા બાદ દિવાળીનું આગમન થશે. 17 ઓક્ટોબરે રમા એકાદશી સાથે દિપોત્સવી પર્વની રોનક જામશે. પંચાંગ અનુસાર, 20 ઓક્ટોબરે દિવાળી છે. 21 મી ઓક્ટોબરે પડતર દિવસ છે અને 22 ઓક્ટોબરે નૂતન વર્ષ છે. ગયા વર્ષની જેમ આ વખતે પણ દિવાળી અને નૂતન વર્ષ વચ્ચે પડતર દિવસ આવી રહ્યો છે.

દિવાળી 2025 ક્યારે છે? 
હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, કાર્તિક મહિનાનો અમાસ 20 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 03:44 વાગ્યે શરૂ થાય છે. તે બીજા દિવસે, 21 ઓક્ટોબરના રોજ સવારે 05:54 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. કેલેન્ડર ગણતરીઓના આધારે, આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવશે.

પડતર દિવસ કેમ આવે છે 
દિવાળી પૂર્ણ થાય છે અને નૂતન વર્ષ શરૂ થતું નથી. આ બે દિવસો વચ્ચે એક પડતર દિવસ આવે તેને ધોકો કહેવાય છે. ચંદ્ર કળા અને મહિના, તિથિઓને આધારે ભારતીય વર્ષની ગણતરી થાય છે. ભારતીય પંચાગ પ્રમાણે ચંદ્રની કળાઓને ૩૦ ભાગમાં વહેચવામાં આવી છે. હકીકતમાં ચંદ્રએ ૩૦ કળાઓને ૩૦ દિવસ કરતાં ઓછા સમયમાં પૂર્ણ કરે છે. તેને કારણે દર મહિને પંચાગમાં કોઇ એક તિથિનો ક્ષય અથવા તો વૃદ્ધિ થાય છે. ધોકાના દિવસે સૂર્યોદય સમયે હજુ અમાસ હોય છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

Diwali 2025New Year 2025દિવાળીનવું વર્ષ

