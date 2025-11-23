La Nina ને લઈને ફરી મોટું કન્ફ્યુઝન: અમેરિકન અને ભારતીય હવામાન વિભાગની વાતનું વતેસર
La Nina 2025 : દેશભરના મોસમ પર અસર કરતુ પરિબળ લા નીનાને લઈને અનેક હવામાન એજન્સીઓના અલગ અલગ મત છે, જે રીતે 2025 માં વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે, તે જોતા આ આગાહી પર પણ નજર કરી લઈએ
La Nina Winter Connection: અમેરિકન હવામાન એજન્સી સીપીસી કહે છે કે લા નીના શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. જોકે, IMD, BoM અને APCC કહી રહ્યા છે કે લા નીના હાલ નહીં આવે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં આવશે. જોકે, બધી વૈશ્વિક એજન્સીઓ સહમત છે કે લા નીના અલ્પકાલિક રહેશે અને માર્ચ 2026 સુધીમાં સમાપ્ત થશે. આગામી થોડા અઠવાડિયામાં સમુદ્ર અને વાતાવરણીય સંકેતો દક્ષિણ ભારતના હવામાન પર તેની અસર નક્કી કરશે.
યુએસ હવામાન એજન્સી NOAA ના ક્લાઈમેટ પ્રિડિક્શન સેન્ટર (સીપીસી) એ દાવો કર્યો છે કે લા નીનાની સ્થિતિ વિકસિત થઈ છે, પરંતુ ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) અને અન્ય વૈશ્વિક એજન્સીઓ અસંમત છે. IMD જણાવે છે કે અલ નીનો-સધર્ન ઓસિલેશન (ENSO) હાલમાં તટસ્થ સ્થિતિમાં છે, અને લા નીના આગામી મહિનાઓમાં વિકસિત થશે. આ વિરોધાભાસી સંકેતો મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે લા નીના વરસાદ, શિયાળો, ચક્રવાત અને વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નને સીધી અસર કરે છે.
યુએસ હવામાન એજન્સીનો દાવો શું છે?
તેના તાજેતરના અપડેટમાં, ક્લાઇમેટ પ્રિડિક્શન સેન્ટર (CPC) એ જણાવ્યું હતું કે મધ્ય અને પૂર્વીય પેસિફિક મહાસાગરમાં સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન સામાન્યથી નીચે આવી ગયું છે, જે લા નીનાનો સ્પષ્ટ સંકેત છે. એજન્સીએ નોંધ્યું હતું કે સમુદ્ર સપાટીનું તાપમાન સતત ઘટી રહ્યું છે, અને પૂર્વીય વાવાઝોડા મજબૂત થયા છે, અને પેસિફિક ડેટ લાઇન નજીક વાદળછાયું આવરણ ઘટ્યું છે, જેના કારણે વરસાદ ઓછો થયો છે. CPC આગાહી કરે છે કે આ પરિસ્થિતિ ઉત્તરી ગોળાર્ધ શિયાળામાં ચાલુ રહેશે, જે માર્ચ 2026 સુધી રહેવાની ધારણા છે.
IMD અને અન્ય એજન્સીઓ શું કહી રહી છે?
બીજી બાજુ, ભારત હવામાન વિભાગ (IMD) જણાવે છે કે લા નીનાની સ્થિતિ હજુ સુધી વિકસિત થઈ નથી, પરંતુ, ENSO તટસ્થ પરિસ્થિતિઓ ચાલુ રહે છે. જો કે, મોડેલો સૂચવે છે કે લા નીના આગામી મહિનાઓમાં વિકસિત થશે અને ધીમે ધીમે મજબૂત થશે. IMD એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે હિંદ મહાસાગરમાં નકારાત્મક IOD (IoD) સ્થિતિ ચાલુ રહે છે, જે દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આ પરિસ્થિતિ ચોમાસા પછીની ઋતુમાં પણ ચાલુ રહી શકે છે.
ઓસ્ટ્રેલિયન હવામાન એજન્સી (BoM) અને એશિયા-પેસિફિક ક્લાઇમેટ સેન્ટર (APCC) પણ માને છે કે, લા નીના ડિસેમ્બર 2025 ની આસપાસ શરૂ થશે અને માર્ચ 2026 સુધીમાં સમાપ્ત થશે. આમ, ત્રણ મુખ્ય વૈશ્વિક એજન્સીઓ યુએસ હવામાન એજન્સી (CPC) થી અલગ છે.
લા નીનાનો ભારત માટે શું અર્થ છે?
ઉત્તરપૂર્વ ચોમાસું (ઓક્ટોબર-ડિસેમ્બર) હાલમાં ભારતમાં સક્રિય છે, જે તમિલનાડુ, કેરળ, આંધ્રપ્રદેશ અને દક્ષિણ કર્ણાટક માટે મહત્વપૂર્ણ છે. IMD સૂચવે છે કે વિકાસશીલ લા નીના, નકારાત્મક IOD સાથે મળીને, દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ વધારી શકે છે. તેથી, આ નવેમ્બર-ડિસેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુ અને દક્ષિણ દ્વીપકલ્પમાં વરસાદને અસર કરી શકે છે.
સમુદ્રમાં શું થઈ રહ્યું છે?
તાજેતરના અહેવાલો સૂચવે છે કે મધ્ય અને પૂર્વીય પ્રશાંત મહાસાગરમાં તાપમાન ઝડપથી ઘટી રહ્યું છે. પશ્ચિમી પ્રશાંત મહાસાગર પણ ધીમે ધીમે ઠંડુ થઈ રહ્યું છે. ઇન્ડોનેશિયા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને વરસાદ વધ્યો છે. સમયમર્યાદાની નજીક વરસાદ ઘટ્યો છે, જે દર્શાવે છે કે લા નીના ખૂબ નજીક છે. IMD એ જણાવ્યું હતું કે MJO (મેડન-જુલિયન ઓસિલેશન) હાલમાં તબક્કા 6 માં છે અને ટૂંક સમયમાં તબક્કા 7 માં સંક્રમિત થશે. આ ફેરફાર અરબી સમુદ્ર, બંગાળની ખાડી અને દક્ષિણ ભારતમાં વરસાદ પર નોંધપાત્ર અસર કરી શકે છે.
