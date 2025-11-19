Prev
Bihar New Govt Formation: બિહારમાં ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં મોટો નિર્ણય, આ બે નેતાઓ બનશે ડેપ્યૂટી સીએમ!

Bihar New Govt Formation: બિહારમાં યોજાયેલી ધારાસભ્ય દળની બેઠકમાં સમ્રાટ ચૌધરીને ભાજપ ધારાસભ્ય દળના નેતા અને વિજય કુમાર સિન્હાને ભાજપ ધારાસભ્ય દળના ઉપનેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે. આ બંને નેતાઓ ફરીથી બિહારના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનશે.

Bihar New Govt Formation: ભાજપના કેન્દ્રીય નિરીક્ષક કેશવ પ્રસાદ મૌર્યએ બેઠક બાદ જણાવ્યું કે "સમ્રાટ ચૌધરીને ધારાસભ્ય દળના નેતા અને વિજય કુમાર સિન્હાને ઉપનેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા છે. ભાજપ તરફથી આ બંને નેતાઓ હિટ છે અને ફિટ પણ છે. આ જીતનો ચોગ્ગો છે."

નીતિશ કુમારને ફરી મળી કમાન
સવારે મુખ્યમંત્રી આવાસ પર જેડીયુ (JDU) ધારાસભ્ય દળની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. લગભગ ઔપચારિકતા નક્કી હતી, જેમાં નીતિશ કુમારને ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે ચૂંટી લેવાયા. બેઠકનું વાતાવરણ શાંત હતું, પરંતુ સંદેશ સ્પષ્ટ હતો કે, જેડીયુમાં નેતૃત્વને લઈને ન તો કોઈ સવાલ છે, ન કોઈ વિકલ્પ.

કોણ બનશે ભાજપ ધારાસભ્ય દળના નેતા?
જેડીયુ (JDU) પછી હવે સૌની નજર ભાજપ (BJP) પર ટકેલી હતી. પાર્ટીની બેઠક બપોરે બોલાવવામાં આવી હતી, જ્યાં ધારાસભ્ય દળના નવા નેતા નક્કી કરવાના હતા. રાજકીય વર્તુળોમાં બે નામ સૌથી વધુ ચર્ચામાં હતા – એક સમ્રાટ ચૌધરી અને બીજું વિજય સિન્હા. જોકે, ભાજપનો ટ્રેક રેકોર્ડ જોતા એક વાત સ્પષ્ટ છે કે, છેલ્લી ઘડીએ સરપ્રાઇઝ આપવાની કળા પાર્ટીએ કોઈની પાસેથી શીખી નથી, પણ પોતે જ વિકસાવી છે.

બપોરે યોજાઈ NDAની બેઠક
તે જ દિવસે બપોરે ૩:૩૦ વાગ્યે NDAના ધારાસભ્ય દળની બેઠક યોજાવાની હતી. આ બેઠકમાં ૨૦૨ ધારાસભ્યો હાજર રહ્યા. આ બેઠક વિધનસભાના સેન્ટ્રલ હોલમાં યોજાઈ, જેમાં નીતિશ કુમારને ધારાસભ્ય દળના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવશે, તે લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવતું હતું.

