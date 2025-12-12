દેશભરની બેંકોનો મોટો નિર્ણય, આ નિયમોમાં કર્યા મોટા ફેરફાર, હવે બેંક સિવાય નહીં થાય આ કામ, જાણો
Banks New Rule: ઓનલાઈન છેતરપિંડીના વધતા જતા કિસ્સાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, બેંકોએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. તેમણે ઓનલાઈન બેંક ખાતાધારકો માટે ચકાસણી નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે, જેમાં ખાતાધારકોને તેમના ખાતાઓની ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કરવાની જરૂર છે.
Banks New Rule: દેશભરની બેંકોએ વેરિફિકેશન નિયમોમાં ફેરફાર કરીને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. નવા નિર્ણય અનુસાર, બેંક ખાતાધારકોનું વેરિફિકેશન હવે ઓનલાઈનને બદલે બેંકમાં ફિઝિકલ રીતે કરવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે જે લોકો ઓનલાઈન અરજી કરે છે તેઓએ હવે ખાતાધારકને વેરિફિકેશન માટે બેંકમાં બોલાવીને અથવા ખાતાધારકના ઘરે જઈને તેમના ખાતાઓનું ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કરવું પડશે.
નવા નિયમને આગળ ધપાવે છે ઓનલાઈન છેતરપિંડી
ખાતાધારકની ઓળખ ચોરી અને નકલી ખાતા ખોલવાના વધતા જતા કિસ્સાઓને કારણે બેંકોએ વેરિફિકેશન નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. જ્યારે ઓનલાઈન વેરિફિકેશન નિયમના અમલીકરણથી ડિજિટલ બેંકિંગ સિસ્ટમ પર અસર થશે, ત્યારે નકલી ખાતાઓ અને છેતરપિંડીવાળા ખાતાઓની વધતી સંખ્યા અનિવાર્યપણે ડિજિટલાઇઝેશનમાં થોડો ફેરફાર લાવશે. આ દરમિયાન, ICICI બેંક, HDFC બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ બરોડાએ હવે ડિજિટાઇઝેશન માટેના તેમના પ્રયાસો ઝડપી બનાવ્યા છે.
બેંકોએ નવા નિયમોનું પાલન કરવાનું શરૂ કરી દીધું
બેંકોએ હવે તેમના ગ્રાહકોને દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા અને વેરિફિકેશન કરાવવા માટે તેમની નજીકની શાખામાં જવાનું કહેવાનું શરૂ કર્યું છે. બેંક અધિકારીઓને પણ વેરિફિકેશન માટે ગ્રાહકો પાસે મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. જે બેંકો ખાતા ખોલતી વખતે Know Your Customer (KYC) પ્રોટોકોલનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે તેમને દંડનો સામનો કરવો પડે છે. ICICI બેંકે ઇન્સ્ટા-એકાઉન્ટ ખોલવાની સેવા સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દીધી છે. ફક્ત પગાર ખાતા ઓનલાઈન ખોલી શકાય છે, અન્ય ખાતાઓ માટે, બેંક અધિકારી ખાતું ખોલવા માટે ગ્રાહકના ઘરે જાય છે.
2024માં નકલી ખાતાના ઘણા કિસ્સા નોંધાયા
2024માં ICICI બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા ખોટા ખાતા ખોલવાના ઘણા કિસ્સા નોંધાયા હતા. આ ખાતાઓમાં છેતરપિંડીથી પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. છેતરપિંડીને કારણે, આ બેંકોએ ઓનલાઈન ખાતું ખોલવાની સેવાઓ માટેના નિયમો કડક કર્યા છે.
બેંક શાખાઓને ફક્ત તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં જ ખાતા ખોલવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અન્ય ક્ષેત્રોમાં ખાતા સંબંધિત શાખા દ્વારા ખોલવા જોઈએ. અત્યાર સુધી, બેંકોએ બચત અને ચાલુ ખાતા ખોલવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે, પરંતુ ડિજિટલ બેંકિંગ સંબંધિત છેતરપિંડીના કેસોને કારણે, બચત ખાતા ખોલતી વખતે પણ ચકાસણી ફરજિયાત બની ગઈ છે.
