મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, 1 ફેબ્રુઆરી નહીં હવે આ દિવસે રજૂ થશે બજેટ !

Union Budget 2026: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ બજેટ રજૂ કરશે નહીં. મોદી સરકારે બજેટ રજૂ કરવાની તારીખ અંગે મોટો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ વખતે બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે નહીં.
 

મોદી સરકારનો મોટો નિર્ણય, 1 ફેબ્રુઆરી નહીં હવે આ દિવસે રજૂ થશે બજેટ !

Union Budget 2026: આ વર્ષે કેન્દ્રીય બજેટ બે દિવસ વહેલું રજૂ કરવામાં આવશે. સૂત્રો જણાવે છે કે રાષ્ટ્રપતિનું સંબોધન 28 જાન્યુઆરીએ કરવામાં આવશે. 29 જાન્યુઆરીએ આર્થિક સર્વેક્ષણ રજૂ કરવામાં આવશે. 30 જાન્યુઆરીએ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં નવમી વખત બજેટ રજૂ કરશે.

સીતારમણ 30 જાન્યુઆરીએ બજેટ રજૂ કરશે

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ 1 ફેબ્રુઆરીને બદલે 30 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ શુક્રવારના રોજ બજેટ રજૂ કરશે. આ સાથે, તેઓ વધુ એક રેકોર્ડ બનાવશે. દેશમાં આ પહેલી વાર બનશે જ્યારે નાણામંત્રી સીતારમણ 30 જાન્યુઆરીએ બજેટ રજૂ કરશે. 

અગાઉ, તેઓ 2017થી પરંપરા મુજબ દર વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરીએ પૂર્ણ બજેટ રજૂ કરતા હતા. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ વર્ષે 1 ફેબ્રુઆરી રવિવારે આવે છે, તેથી બજેટની તારીખમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી પછી નહીં, પણ 1 ફેબ્રુઆરી પહેલા બે દિવસ રજૂ કરવામાં આવશે. ચાલો જાણીએ કે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આ અનોખા રેકોર્ડ ઉપરાંત અન્ય કયા ખાસ રેકોર્ડ ધરાવે છે.

દેશનું પહેલું પેપરલેસ બજેટ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે પેપરલેસ બજેટ રજૂ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો, એક નવી પરંપરા શરૂ કરી. તેમણે કોવિડ-19 મહામારી દરમિયાન 2021માં 1 ફેબ્રુઆરીએ ભારતનું પહેલું પેપરલેસ બજેટ રજૂ કર્યું. કોવિડ-19 મહામારીને કારણે ડિજિટલ ઇન્ડિયા અમલમાં આવ્યું, અને આ પેપરલેસ બજેટ કાગળનો ઉપયોગ ઘટાડવા માટે એક ઐતિહાસિક પગલું હતું. ત્યારબાદ નાણામંત્રી સીતારમણે પરંપરાગત પેપર બજેટ (બહી-ખાતા)ને બદલે મેડ ઇન ઇન્ડિયા ટેબ્લેટનો ઉપયોગ કરીને સંસદમાં પહેલું પેપરલેસ બજેટ રજૂ કર્યું. ત્યારથી, એક નવી પરંપરા શરૂ થઈ છે, અને હવે નાણામંત્રી ફક્ત પેપરલેસ બજેટ રજૂ કરે છે.

સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સૌથી લાંબા બજેટ ભાષણનો બીજો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. 2020-21 બજેટ રજૂ કરતી વખતે, તેમણે ભારતીય ઇતિહાસમાં સૌથી લાંબુ બજેટ ભાષણ આપ્યું. નાણામંત્રી સીતારમણે 2 કલાક અને 42 મિનિટનું બજેટ ભાષણ આપ્યું. આ રેકોર્ડ બનાવીને, તેમણે 2019-20 બજેટ ભાષણનો પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો. 2019-20 બજેટ રજૂઆત દરમિયાન, નાણામંત્રી સીતારમણે 2 કલાક અને 17 મિનિટનું ભાષણ આપ્યું.

સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ ભારતના મહિલા નાણામંત્રી તરીકે સૌથી વધુ બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં કુલ આઠ બજેટ રજૂ કર્યા છે. હવે, 2026 માં, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સંસદમાં રેકોર્ડ નવમી વખત બજેટ રજૂ કરશે. એ નોંધવું જોઈએ કે તેમણે પહેલી વાર 2019માં બજેટ રજૂ કર્યું હતું.

તેમણે મોરારજી દેસાઈનો રેકોર્ડ પણ તોડ્યો હતો.

જેમ આપણે જાણીએ છીએ, નાણામંત્રી સીતારમણે 2019માં તેમનું પહેલું બજેટ રજૂ કર્યું. ત્યારબાદ, તેમણે સતત સાત બજેટ રજૂ કર્યા, જેમાં મોરારજી દેસાઈનો સતત 6 બજેટ રજૂ કરવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો. હવે, 30 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરવાના છે.

 

