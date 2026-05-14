/દેશને મોંઘવારીના ભરડાથી બચાવવા માટે સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ વસ્તુની નિકાસ પર લગાવી રોક

India Bans Sugar Exports: દેશમાં ખાંડની અછત ન સર્જાય તે માટે મોદી સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. દેશને મોંઘવારીથી બચાવવા માટે સરકારે કાચી, સફેદ અને રિફાઈન્ડ ખાંડની નિકાસ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ.
India Bans Sugar Export Till September: ઈરાન જંગ વચ્ચે વધતી મોંઘવારીથી દેશની જનતાને રાહત આપવા માટે સરકારે મોટું પગલું ઉઠાવ્યું છે. મોંઘવારીથી રાહત આપવા માટે અને ઘરેલુ સ્તરે ખાંડની ઉપલબ્ધતા જાળવી રાખવા માટે સરકારે કાચી (RAW), સફેદ અને રિફાઈન ખાંડની એક્સપોર્ટ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. એક્સપોર્ટ પર તત્કાળ પ્રભાવથી લાગૂ કરાયેલો આ પ્રતિબંધ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી રહેશે. આ નિર્ણય એવા સમયમાં લેવાયો છે કે જ્યારે ગ્લોબલ સ્તર પર ફૂડ સિક્યુરિટી અને સપ્લાય ચેનને લઈને ચિંતાઓ વધી રહી છે. મોંઘવારી અને મોનસૂનને લઈને અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે સરકારનું આ પગલું ખુબ મહત્વનું ગણાઈ રહ્યું છે.
મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી હેઠળ આવતા વિદેશ વેપાર મહાનિદેશાલય (DGFT) તરફથી તેને લઈને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. સરકાર તરફથી લેવાયેલો આ નિર્ણય છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહેલી પોલીસીમાં મોટો ઉલટફેર ગણાઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી ખાંડને પ્રતિબંધિત (Restricted) કેટેગરીમાં રાખવામાં આવી હતી. તેનો અર્થ એ હતો કે કોટાના આધારે એક નિર્ધારિત માત્રામાં એક્સપોર્ટની મંજૂરી આપી શકાતી હતી. પરંતુ હવે તેની કેટેગરી બદલીને પ્રોહિબિટેડ કરાઈ છે.
પ્રતિબંધની સાથે કેટલીક છૂટછાટ પણ અપાઈ
આ કેટેગરીનો અર્થ એ થયો કે દેશની બહાર ખાંડ મોકલવી સંપૂર્ણ રીતે બંધ રહેશે. જો કે સરકાર તરફથી આ પ્રતિબંધની સાથે સાથે કેટલીક છૂટછાટ પણ અપાઈ છે. જો 13 મે પહેલા ખાંડનું લોડિંગ શરૂ થયું હોય કે ગુડ્સ કસ્ટમ ડ્યૂટી અધિકારીઓને સોંપાઈ ચૂકી હોય તો આવા શિપમેન્ટની નિકાસ કરવાની મંજૂરી રહેશે. આ ઉપરાંત જો કોઈ દેશ પોતાની ફૂડ સિક્યુરિટી માટે ભારત સરકારને ભલામણ કરે તો તેને માનવીય આધાર પર ખાંડ મોકલવામાં આવી શકે છે.
દેશમાં સતત ઘટી રહ્યો છે ખાંડનો સ્ટોક
આ પ્રતિબંધ પાછળનું સૌથી મહત્વનું કારણ દેશની અંદર ખાંડનો સતત ઘટી રહેલો સ્ટોક છે. આંકડાઓ મુજબ આગામી સીઝનમાં ભારતમાં લગભગ 275 લાખ ટીન ખાંડનું ઉત્પાદન થાય તેવી અપેક્ષા છે. જો તેમાં 50 લાખ ટનના જૂના સ્ટોકને ઉમેરીએ તો કુલ સ્ટોક 325 લાખ ટન પહોંચી શકે છે. બીજી બા0જુદેશનની અંદર ખાંડની વાર્ષિક માંગણી જ લગભગ 280 લાખ ટન રહેવાનું અનુમાન છે. જેનો અર્થ એ થયો કે વર્ષના અંતમાં દેશની પાસે માત્ર 45 લાખ ટનનો સ્ટોક બચશે જે 2016-17 બાદનું સૌથી નીચલું સ્તર હશે. સરકાર નથી ઈચ્છતી કે દેશમાં ખાંડની અછત સર્જાય.