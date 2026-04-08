કેન્દ્રીય કેબિનેટના મોટા નિર્ણય, 40000 કરોડના પ્રોજેક્ટ્સ અને ખેડૂતોને ખાતર સબસિડી, શું DA અંગે શું થયું?
Modi Cabinet: સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિનામાં વર્ષના પ્રથમ છ મહિના માટેના ભથ્થાની જાહેરાત થઈ જતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે હજુ સુધી તેમ થઈ શક્યું નથી. આ જ કારણ છે કે, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મોદી સરકારની દરેક કેબિનેટ બેઠકને આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યા છે.
- ખરીફ સીઝન માટે 41,534 કરોડની સબસિડી અને હાઈડ્રો પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી
- કેન્દ્રીય કેબિનેટ બેઠકમાં વીજળી, ખેડૂતો અને મેટ્રો માટે ખોલ્યો ખજાનો
- શું કેન્દ્રીય કેબિનેટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારો કર્યો?
Modi Cabinet: કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને જેટલી રાહ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની છે, તેનાથી વધુ રાહ મોંઘવારી ભથ્થા એટલે કે DAના નિર્ણયની છે. સામાન્ય રીતે માર્ચ મહિનામાં વર્ષના પ્રથમ છ મહિનાના ભથ્થાની જાહેરાત થઈ જતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે અત્યાર સુધી તે થઈ શકી નથી. એપ્રિલ મહિનાનું બીજું અઠવાડિયું પૂરું થવા આવ્યું છે, ત્યારે હવે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ મોદી સરકારની દરેક કેબિનેટ બેઠકને આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યા છે. બુધવારે કેન્દ્રીય કેબિનેટની એક મહત્વની બેઠક મળી હતી, જેમાં અનેક મોટા નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ શું કેન્દ્રીય કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત કરવામાં આવી? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
કેન્દ્રીય કેબિનેટના મહત્વના નિર્ણયો
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે બુધવારે અરુણાચલ પ્રદેશમાં બે મુખ્ય જળવિદ્યુત યોજનાઓના નિર્માણ માટે કુલ 40,150 કરોડ રૂપિયાના રોકાણને મંજૂરી આપી છે. આ અંતર્ગત કમલા જળવિદ્યુત પરિયોજના (1,720 મેગાવોટ) માટે 26,069.50 કરોડ રૂપિયાના રોકાણને મંજૂરી અપાઈ છે. આ પરિયોજના જાહેર ક્ષેત્રની NHPC લિમિટેડ અને રાજ્ય સરકારના સંયુક્ત સાહસ દ્વારા કામલે, ક્રા દાદી અને કુરુંગ કુમે જિલ્લાઓમાં બનાવવામાં આવશે. તેના નિર્માણનો અંદાજિત સમયગાળો 8 વર્ષ છે. આ પ્લાન્ટ વાર્ષિક આશરે 687 કરોડ યુનિટ વીજળી પેદા કરશે, જેનાથી વીજળીની સર્વોચ્ચ માંગને પહોંચી વળવા, રાષ્ટ્રીય ગ્રીડને સંતુલિત કરવા અને બ્રહ્મપુત્રા ખીણમાં પૂર નિયંત્રણમાં મદદ મળવાની અપેક્ષા છે.
આ સાથે જ મંત્રીમંડળે અંજાવ જિલ્લામાં લોહિત નદી પર સ્થિત કલાઈ-2 જળવિદ્યુત પરિયોજના (1,200 મેગાવોટ) માટે 14,105.83 કરોડ રૂપિયા મંજૂર કર્યા છે. આ પ્રોજેક્ટ ટીએચડીસી (THDC) ઇન્ડિયા લિમિટેડ અને અરુણાચલ પ્રદેશ સરકાર દ્વારા બનાવવામાં આવશે. આ પરિયોજનાને 78 મહિનામાં પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યો છે. કાર્યરત થયા પછી આ પ્લાન્ટ દ્વારા વાર્ષિક અંદાજે 485 કરોડ યુનિટ વીજળીનું ઉત્પાદન થવાની અપેક્ષા છે. આ બન્ને પરિયોજનાઓ દ્વારા સંબંધિત રાજ્યોને 12 ટકા વીજળી મફત મળશે, જ્યારે એક ટકા વધારાનો હિસ્સો સ્થાનિક વિસ્તાર વિકાસ ભંડોળ (LADF) માટે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે.
ખેડૂતો માટે પણ નિર્ણયો
કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આગામી ખરીફ સીઝન માટે ફોસ્ફેટિક અને પોટાશ (P&K) ખાતરો પર 41,534 કરોડ રૂપિયાની સબસિડીને મંજૂરી આપી દીધી છે, જે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં અંદાજે 12 ટકા વધુ છે. આ ખાતર સબસિડી 1 એપ્રિલથી 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીના સમયગાળા માટે લાગુ રહેશે.
કેન્દ્રીય કેબિનેટની માહિતી આપતા માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું કે, ખરીફ સીઝન 2025ની સરખામણીમાં આગામી પાક સીઝન માટે સબસિડીમાં 4,317 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ખરીફ સીઝનના પાકની વાવણી સામાન્ય રીતે જૂન મહિનામાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસાના આગમન સાથે શરૂ થાય છે. સરકારે ખરીફ સીઝન 2026 માટે પોષક તત્વો પર સબસિડીના દર નક્કી કર્યા છે, જે અનુસાર નાઈટ્રોજન પર 47.32 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ, ફોસ્ફેટ પર 52.76 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ, પોટાશ પર 2.38 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ અને સલ્ફર પર 3.16 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સબસિડી આપવામાં આવશે. પાછલી રવી સીઝનની સરખામણીમાં નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફેટ અને સલ્ફર પર સબસિડીના દર વધારવામાં આવ્યા છે, જ્યારે પોટાશ માટેના દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ ઉપરાંત કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે 13,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના ખર્ચે તૈયાર થનારા જયપુર મેટ્રો પ્રોજેક્ટના બીજા તબક્કાને પણ મંજૂરી આપી દીધી છે.
મોંઘવારી ભથ્થા પર શું નિર્ણય લેવાયો?
કેન્દ્રીય કેબિનેટે ફરી એકવાર મોંઘવારી ભથ્થા પર કોઈ નિર્ણય લીધો નથી. નોંધનીય છે કે, હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું મળી રહ્યું છે. બીજી તરફ જાન્યુઆરીથી જૂન સુધીના છ મહિના માટે ભથ્થામાં 2 થી 3 ટકાના વધારાનો અંદાજ છે. જો ભથ્થામાં 2 કે 3 ટકાનો વધારો થાય છે, તો તે વધીને 60 કે 61 ટકા થઈ જશે. હાલમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ આ વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
