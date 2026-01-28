Prev
ચાર ધામમાં ગેરહિન્દુઓના પ્રવેશ પર મોટો નિર્ણય, જાણો શું કહ્યું મંદિર સમિતિએ

Char Dham Entry: ઉત્તરાખંડમાં ચાર ધામો અંગેની પરિસ્થિતિ BKTCએ સ્પષ્ટ કરી છે. આ ઘર્મના લોકોને પણ હિન્દુઓ સાથે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. વક્ફ બોર્ડના વડા શાદાબ શમ્સે આ નિર્ણયને ટેકો આપતા કહ્યું કે, જે લોકો શ્રદ્ધા રાખતા નથી તેમનો ત્યાં શું કામ છે?"
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:35 AM IST

Char Dham Entry: ગંગોત્રી મંદિર સમિતિ સાથે મળીને BKTCએ ઉત્તરાખંડના ચાર ધામોમાં બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશ અંગેની પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે. શીખ, જૈન અને બૌદ્ધોને હિન્દુઓ સાથે પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ઉત્તરાખંડ વક્ફ બોર્ડના અધ્યક્ષ શાદાબ શમ્સે આ નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવતા કહ્યું, "જે લોકો શ્રદ્ધા રાખતા નથી તેમને ચાર ધામોમાં શું કામ છે?"

BKTCના પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદીએ કહ્યું કે કેદારનાથ અને બદ્રીનાથ ધામ પિકનિક સ્પોટ નથી, પરંતુ સનાતન પરંપરાના સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક કેન્દ્રો છે. બંધારણની કલમ 25 સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે શીખ, જૈન અને બૌદ્ધ સનાતન પરંપરાનો ભાગ છે. કલમ 26 આપણને આપણી ધાર્મિક પરંપરાઓ અને પૂજા પ્રથાઓનું રક્ષણ કરવાનો અધિકાર આપે છે. આ નિર્ણય કોઈની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ સદીઓ જૂની શ્રદ્ધા, શિસ્ત અને પવિત્રતાને જાળવવા માટે છે. 

ઉત્તરાખંડમાં હજારો સ્થળો પર્યટન માટે ખુલ્લા છે, તેથી મંદિરોની ઓળખ બદલવી એ શ્રદ્ધા સાથે અન્યાય થશે. જે લોકો સનાતન પરંપરામાં માને છે તેઓ તેમની શ્રદ્ધા અનુસાર આગળ વધી શકે છે, પરંતુ મંદિરની મૂળ ધાર્મિક ઓળખ સાથે સમાધાન કરી શકાતું નથી. ગંગોત્રી મંદિર સમિતિના પ્રમુખ સુરેશ સેમવાલે જણાવ્યું હતું કે હિન્દુઓ ઉપરાંત, શીખ સમુદાયના સભ્યો પણ મુલાકાત લઈ શકે છે. જેઓ હિન્દુ ધર્મમાં શ્રદ્ધા ધરાવે છે અને હિન્દુ ધર્મનો આદર કરે છે તેઓ પણ મુલાકાત લઈ શકે છે.

પ્રસ્તાવનું સ્વાગત

ધાર્મિક સંગઠનોએ બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધનું સ્વાગત કર્યું. શ્રી કેદાર સભા અને શ્રી ડિમરી ધાર્મિક કેન્દ્રીય પંચાયત સહિત તમામ સનાતન ધર્મ અનુયાયીઓએ તેને ટેકો આપ્યો છે. શ્રી ગંગોત્રી અને શ્રી યમુનોત્રી મંદિર સમિતિઓએ મંદિરમાં બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો છે.

પ્રતિબંધ જૂનો છે, હવે ઔપચારિક જાહેરાત

BKTC પ્રમુખ હેમંત દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે મંદિરોમાં બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશ પર લાંબા સમયથી પ્રતિબંધ છે, આ કોઈ નવો નિયમ નથી, પરંતુ સદીઓ જૂની પરંપરાનું ઔપચારિક પાલન છે. આ કોઈ ધર્મના વિરોધનો વિષય નથી, એકમાત્ર પ્રશ્ન એ છે કે કોઈ વ્યક્તિ તે પરંપરામાં માને છે કે નહીં. 

વિદેશીઓ કે અશ્રદ્ધાળુઓનો પ્રવેશ અહીં ક્યારેય પ્રચલિત રહ્યો નથી. પુરોહિત પ્રણાલી દીક્ષા અને સંપ્રદાય પર આધારિત રહી છે. મસ્જિદોમાં પ્રાર્થના માટે જરૂરીયાતો છે અને ચર્ચમાં ધાર્મિક વિધિઓ માટે મર્યાદાઓ છે. દરેક ધર્મને પોતાની પવિત્રતા અને શિસ્ત નક્કી કરવાનો અધિકાર છે. અદાલતોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મંદિર પ્રવેશ એ સામાન્ય નાગરિક અધિકાર નથી, પરંતુ ધાર્મિક આચરણનો વિષય છે.

જેઓને ધામમાં શ્રદ્ધા નથી તેમનો શું કામ

ઉત્તરાખંડ વક્ફ બોર્ડના અધ્યક્ષ શાદાબ શમ્સે ચાર ધામમાં બિન-હિન્દુઓના પ્રવેશને વાજબી ઠેરવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જેમને દેવતાઓમાં શ્રદ્ધા નથી તેમનો ચાર ધામમાં કોઈ કામ નથી. તેમણે કહ્યું કે ભારતની શાશ્વત સંસ્કૃતિ પર વિશ્વભરમાં હુમલો થઈ રહ્યો છે, અને તેથી, તેને જાળવવા માટે મજબૂત પગલાં લેવા જરૂરી છે. 

મંગળવારે યુસીસીની પ્રથમ વર્ષગાંઠ નિમિત્તે દેહરાદૂન ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમ દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું કે બદ્રીનાથ, કેદારનાથ, ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી મંદિરો શાશ્વત શ્રદ્ધાના કેન્દ્રો છે. જેમને દેવી-દેવતાઓમાં શ્રદ્ધા નથી તેમને અહીં આવવાની જરૂર નથી.
 

