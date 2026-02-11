વંદે માતરમ્ પર મોટો નિર્ણય, મોદી સરકારે ફરજિયાત કર્યા આ 6 છંદો, જાણો
Vande Mataram New Guideline: કેન્દ્ર સરકારે તમામ સરકારી કાર્યક્રમો અને શાળાઓમાં રાષ્ટ્રગીત પછી 3 મિનિટ અને 10 સેકન્ડના સમયગાળા માટે વંદે માતરમના 6 શ્લોક ફરજિયાત કર્યા છે.
Government On Vande Mataram: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે બુધવારે સવારે વંદે માતરમ અંગે નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરી છે. સરકારે સત્તાવાર પ્રસંગોએ વંદે માતરમના 6 શ્લોકોના સંસ્કરણને વગાડવા અથવા ગાવાનું ફરજિયાત બનાવ્યું છે. તમામ સરકારી કાર્યક્રમો અને તમામ શાળાઓમાં રાષ્ટ્રગીત "જન ગણ મન" પછી તરત જ વગાડવામાં આવશે.
6 શ્લોકોનો કુલ સમયગાળો 3 મિનિટ અને 10 સેકન્ડનો રહેશે. આ નિયમ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવતા પહેલા અને પછી, કાર્યક્રમોમાં રાષ્ટ્રપતિના આગમન, તેમના ભાષણો અથવા રાષ્ટ્રને સંબોધન પહેલાં લાગુ પડશે.
રાજ્યના રાજ્યપાલોના આગમન અને ભાષણો પહેલાં અને પછી સમાન સમયગાળો અને સંસ્કરણ ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે.
છંદ 1
वन्दे मातरम्।
सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्।
शस्यशामलां मातरम्।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं।
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं।
सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं।
सुखदां वरदां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
છંદ 2
वन्दे मातरम्।
कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले।
कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले।
अबला केन मा एत बले।
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं।
रिपुदलवारिणीं मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
છંદ 3
वन्दे मातरम्।
तुमि विद्या, तुमि धर्म।
तुमि हृदि, तुमि मर्म।
त्वं हि प्राणाः शरीरे।
बाहुते तुमि मा शक्ति।
हृदये तुमि मा भक्ति।
तोमारई प्रतिमा गडि।
मन्दिरे-मन्दिरे मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
છંદ 4
वन्दे मातरम्।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी।
कमला कमलदलविहारिणी।
वाणी विद्यादायिनी।
नमामि त्वाम्।
नमामि कमलां अमलां अतुलां।
सुजलां सुफलां मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
છંદ 5
वन्दे मातरम्।
श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां।
धरणीं भरणीं मातरम्।
शत्रु-दल-वारिणीं।
मातरम्।।
वन्दे मातरम्।।
છંદ 6
वन्दे मातरम्।
त्वं हि शक्ति, त्वं हि शक्ति।
त्वं हि शक्ति मातरम्।
वन्दे मातरम्।।
'વંદે માતરમ' પર વિવાદ
વંદે માતરમ ઘણીવાર રાજકીય વિવાદોને જન્મ આપે છે. ગયા વર્ષે, જ્યારે આ ગીતે તેની 150મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી હતી, ત્યારે કેન્દ્ર સરકારે સંસદમાં તેના પર ચર્ચા કરવાની માંગ કરી હતી. હવે, સરકારના નવા નિર્દેશને પગલે, સામાન્ય રીતે ગવાતા ગીતમાં વધુ ચાર શ્લોકો ઉમેરવામાં આવશે. આનાથી વિવાદ થઈ શકે છે. ગયા વર્ષે, આ મુદ્દાએ શાસક ભાજપ અને કોંગ્રેસ પક્ષ વચ્ચે ઉગ્ર શબ્દયુદ્ધ શરૂ કર્યું હતું. આ ત્યારે બન્યું જ્યારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના પ્રથમ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ પર મોહમ્મદ અલી ઝીણાની જેમ આ ગીતનો વિરોધ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
