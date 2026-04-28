Gold Price Today: સોના-ચાંદી રાતોરાત ખુબ સસ્તા થયા, એક ઝટકે ભાવમાં ધરખમ ઘટાડો, ફટાફટ આજનો ભાવ જાણો

Gold-Silver Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે ધરખમ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. લગ્નગાળો ચાલુ છે એટલે સોના અને ચાંદીના દાગીના ખરીદવા માંગતા લોકોને મોજ પડી શકે. જો તમે પણ સોનું કે ચાંદી ખરીદવા માંગતા હોવ તો ફટાફટ લેટેસ્ટ રેટ ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 28, 2026, 12:40 PM IST
  • ભારતીય વાયદા બજાર MCXમાં સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળ્યા
  • રિટેલ બજાર IBJAના રેટ્સ મુજબ સોનામાં 1600 રૂપિયા અને ચાંદીમાં 5300 રૂપિયાનો ઘટાડો
  • અચાનક આવેલા ભાવમાં આ કડાકાના કારણો પણ જાણો

સોના અને ચાંદીમાં આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજારમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. MCX પર સોનું અને ચાંદી લાલ નિશાનમાં જોવા મળી રહ્યા છે જ્યારે રિટેલ બજારમાં પણ મોટો  કડાકો જોવા મળ્યો છે. આજે ચાંદીમાં મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. અચાનક આ કડાકા પાછળ શું કારણ એ પણ જાણો. 

આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJAની વેબસાઈટ મુજબ આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં 1629 રૂપિયાનો  કડાકો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 149557 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 151186 પર બંધ થયો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં આજે 5381 રૂપિયાનો ઘટાડો નોંધાયો છે અને ભાવ 238339 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 243720 પર ક્લોઝ થયો હતો. 

અત્રે નોંધનીય છે કે આ  ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી. એસોસિએશનના ભાવ દિવસમાં બે વાર જાહેર થાય છે. શનિવારે અને રવિવારે તથા જાહેર રજાઓના દિવસે ભાવ જાહેર થતા નથી. 

કેરેટ પ્રમાણે ભાવ

— IBJA (@IBJA1919) April 28, 2026

વાયદા બજારના ભાવ
MCX પર આજે 5 જૂનની એક્સપાયરીવાળું 10 ગ્રામ સોનું પર 12.30 PM પર 0.68 ટકાના ઘટાડા સાથે 150685 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળ્યું છે અને ચાંદી 2.06 ટકાના કડાકા સાથે 236837 રૂપિયાની સપાટીએ જોવા મળી છે. 

ચાંદીમાં અચાનક આવેલા કડાકા પાછળ શું કારણ?

  • છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાંદીમાં સતત તેજી જોવા મળી રહી હતી. આવામાં અનેક ટ્રેડર્સ અને મોટા રોકાણકારોએ ઊંચા સ્તરે નફાવસુલી કરવાનું શરૂ કરી દીધુ. મોટા પાયે વેચવાલી થાય તો ભાવ પર તબાણ વધે છે. 
  • ડોલર ઈન્ડેક્સમાં તેજી આવવાના કારણે પણ મેટલ્સ પર અસર પડી. જ્યારે ડોલર મજબૂત થાય છે તો અન્ય દેશોના ખરીદારો માટે મેટલ મોંઘી પડે છે. તેનાથી માંગ નબળી પડે છે અને ભાવ તૂટે છે. 
  • બજારને એવી આશા હતી કે અમેરિકી ફેડરલ રિઝર્વ જલદી રાહત આપશે પરંતુ રેટ કટમાં વિલંબની આશંકા વધી. તેનાથી રોકાણકારોનો ભરોસો નબળો થયો અને મેટલ્સમાં વેચવાલી જોવા મળી. 
  • ગ્લોબલ શેર બજાર, ખાસ કરીને ટેક શેરોમાં કડાકાએ રોકાણકારોનો મૂડ બગાડ્યો. જ્યારે જોખમવાળા બજારોમાં નબળાઈ આવે ત્યારે અનેકવાર કોમોડિટી બજારમાં પણ દબાણ જોવા મળે છે. 
  • વેસ્ટ એશિયામાં યુદ્ધવિરામના સમાચારોથી બજારમાં ગભરાહટ ઘટી. જ્યારે જિયોપોલિટિકલ તણાવ ઘટે તો સુરક્ષિત રોકાણની માંગ ઘટે છે. તેની અસર પણ મેટલ પર જોવા મળી. 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

