Gold Rate Today: સોના-ચાંદીમાં ડરામણી તેજી, એક જ ઝટકે 9000થી વધુનો ઉછાળો, આગળ કેવી રહેશે સ્થિતિ? ખાસ જાણો આજના રેટ
Gold-Silver Price Today: આજે સોના અને ચાંદીમાં ભયંકર ઉછાળો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક બજારથી લઈને ભારતીય વાયદા બજાર, રિટેલ બજારમાં પણ સોનું-ચાંદી ઉછળ્યા છે. ચાંદીમાં તો રિટેલ બજારમાં 9000થી વધુનો ઉછાળો નોંધાયો છે. ત્યારે આ તેજી શું 1979 જેવી રહેશે?
સોનાના ભાવમાં હાલ ઐતિહાસિક વળાંક જોવા મળી રહ્યો છે. ગોલ્ડ 5 અઠવાડિયા બાદ $4,240 પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી ચૂક્યું છે. આ એક ઐતિહાસિક તેજી છે અને મીડિયા રિપોર્ટ મુજબ માર્કેટમાં ચર્ચા છે કે સોનામાં બરાબર એવી જ કહાની દોહરાઈ રહી છે જે 1979માં જોવા મળ્યું હતું જ્યારે ગોલ્ડે રેકોર્ડ તોડ રેલી આપીને ઈતિહાસ બદલી નાખ્યો હતો. ફેડના રેટ કટની 87 ટકા સંભાવના, નબળા અમેરિકી ડેટા, સેન્ટ્રલ બેંકોની તાબડતોડ ખરીદી અને ETF ઈનફ્લોના કોમ્બિનેશને ગોલ્ડને ફરીથી સુપર સાઈકલ મોડમાં નાખી દીધુ છે. આજે વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં જોરદાર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
IBJA વેબસાઈટના રેટ્સ જોઈએ તો આજે 999 પ્યોરિટીવાળા 10 ગ્રામ સોનાના ભાવમાં એક જ ઝટકે 2011નો ઉછાળો નોંધાયો છે અને જીએસટી વગરનો ભાવ 128602 પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 126591 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. જ્યારે 22 કેરેટ સોનાના ભાવમાં આજે 1842 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને 10 ગ્રામ 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ આજે 117799 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જે લાસ્ટ સેશનમાં 115957 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો. ચાંદીમાં આજે જબરદસ્ત 9381 રૂપિયાનો ઉછાળો નોંધાયો છે અને ભાવ 173740 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે જે લાસ્ટ સેશનમાં 164359 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયો હતો.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
વાયદા બજારમાં ભાવ
ભારતીય વાયદા બજાર (MCX)ની અધિકૃત વેબસાઈટ જોઈએ તો આજે 5 ફેબ્રુઆરી 2026ની ડિલિવરીવાળા સોનામાં 0.93 ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે અને ભાવ 130712 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 1.60 ટકા ઉછળીને 177776 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે.
વૈશ્વિક બજારમાં જોરદાર ચમક
સોનાના બજારમાં હાલ જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી રહી છે. ગોલ્ડના ભાવ સતત ચડીને $4,240 પ્રતિ ઔંસ પર પહોંચ્યા છે. જે છેલ્લા પાંચ અઠવાડિયામાં સૌથી ઊંચુ સ્તર છે. પરંતુ આ તેજીની અસલ કહાની ફક્ત નાના દાયરામાં નહીં પરંતુ આ રેલી 1979ની જેમ એક 'ઐતિહાસિક ઉલટફેર' જેવી જોવા મળી રહી છે.
શું થયું હતું 1979માં?
વર્ષ 1979-80નો દોર ગોલ્ડના ઈતિહાસમાં સૌથી તગડો બુલ રન ગણાય છે.
- તે સમયે મોંઘવારી ખુબ ઊંચી હતી.
- વ્યાજ દરોમાં મોટા ઉતાર ચડાવ
- જિયો પોલીટિકલ તણાવ
- ડોલર પર દબાણ
આ બધાના પગલે ગોલ્ડે એક વર્ષમાં 2xથી વધુ રેલી આપી હતી અને હવે આટલા વર્ષોબાદ માર્કેટમાં ફરીથી એ પેટર્ન જોવા મળી રહી છે.
શું હવે સોનામાં એવી જ કહાની દોહરાઈ રહી છે?
1. ફેડ રેટ કટની 87% સંભાવના
ગોલ્ડને તેનાથી સૌથી મોટું બુસ્ટ મળ્યું છે. બજાર માની ચૂક્યું છે કે ફેડ આ મહિને 25 bps રેટ કટ કરશે. ઓછા વ્યાજ દર = ગોલ્ડ માટે સૌથી મોટો સહારો મળ્યો. જેના કારણે ગોલ્ડ તેજીથી ઉપર ગયું અને $4,240 નજીક પહોંચી ગયું.
2. નબળા US ડેટા- રેલીને વધુ તેજ કરનારું ઈંધણ
લાંબા સરકારી શટડાઉન બાદ અમેરિકી ડેટા નબળા આવી રહ્યા છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ સુસ્ત આર્થિક રફ્તાર, ધીમા નબળા ડેટા- ફેડ પર દબાણ-રેટ કટ- ગોલ્ડમાં તેજી છે. આ એ જ ચેન રિએક્શન છે જેના કારણે 1979માં પણ તેજી આવી હતી.
3. સેન્ટ્રલ બેંકોની તાબડતોડ ખરીદી
દુનિયાની સેન્ટ્રલ બેંકો મોટા પાયે સોનું ખરીદી રહી છે. કેમ? ડોલર પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે, જિયોપોલિટિકલ અસ્થિરતા, રિઝર્વને સુરક્ષિત રાખવા માટે, આ ખરીદી સોનાની કિમતોને મજબૂત બેસ આપે છે. બરાબર 1979માં પણ એવું થયું હતું.
4. ETF inflows નો મજબૂત સપોર્ટ
ગોલ્ડ ETF માં સતત inflows આવી રહ્યું છે. જે સંકેત છે કે મોટા ગ્લોબલ ફંડ ગોલ્ડમાં ભરોસો જતાવી રહ્યા છે. આ કારણ હતું કે કેટલાક દિવસો પહેલા ગોલ્ડ $4,380 સુધી પણ પહોંચી ગયું હતું.
શું 2025-26માં નવી ગોલ્ડ સુપર-સાઈકલ બનશે?
સ્થિતિ બિલકુલ એવી છે જેવી 1979માં હતી. નીચે જતા વ્યાજ દરો, ડોલર નબળો, અનિશ્ચિત મોંઘવારી, જિયો પોલિટિકલ તણાવ, સેન્ટ્રલ બેંકોની આક્રમક ખરીદી. અર્થ સ્પષ્ટ છે કે સોનું ફરીથી બહુ-વર્ષીય સુપર-સાયકલમાં પ્રવેશી શકે છે. ઐતિહાસિક તેજીના સંકેતો સ્પષ્ટ છે.
IBJA દ્વારા જારી કરેલા રેટ દેશભરમાં માન્ય છે. પરંતુ તેની કિંમતોમાં GST સામેલ હોતો નથી. ગ્રાહકે ઘરેણા ખરીદતી વખતે જે કિંમત ચૂકવવાની હોય છે તે ટેક્સ સહિત હોવાથી વધુ હોય છે. એસોસિએશન દ્વારા સવાર અને સાંજ એમ બેવાર ભાવ જાહેર કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ પણ સામેલ નથી. એસોસિએશનના નવા ભાવ જાહેર રજાઓના દિવસે જાહેર કરાતા નથી. (શનિવાર, રવિવાર અને જાહેર રજાઓ)
