/RE-NEET પરીક્ષા પહેલા ભારત સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ તારીખ સુધી ટેલિગ્રામ રહેશે બંધ

Telegram Banned in India: ભારતમાં પેપર લીકના કારણે રદ થયેલી નીટની પરીક્ષા હવે ફરીથી 21 જૂનના રોજ લેવાશે. તે પહેલા કેન્દ્ર સરકારેએક મોટો નિર્ણય લેતા ભારતમાં ટેલિગ્રામ ચેનલ પર હંગામી રોક લગાવી છે. સરકારે આ નિર્ણય Re-NEET પરીક્ષાના પગલે લીધો છે. ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને આઈટી મંત્રાલયે સુરક્ષાનો હવાલો આપતા દેશમાં લોકપ્રિય મેસેજિંગ એપ ટેલિગ્રામના એક્સેસ પર 22 જૂન સુધી કડક પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ નિર્ણયનું નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ ખુલ્લા મને સ્વાગત કર્યું છે જેથી કરીને આ વખતે પરીક્ષાને સંપૂર્ણ રીતે નિષ્પક્ષ અને લીક ફ્રી બનાવી શકાય.
પરીક્ષાની સુરક્ષા માટે મોટું પગલું
NEET (UG) 2026 ની રી એક્ઝામિનેશન 21 જૂનના રોજ નિર્ધારિત છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ કડક નિર્દેશ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી(NTA)ની એ દલીલ બાદ જારી કરાયો જેમાં કહેવાયું હતું કે સંગઠિત ચિટિંગ નેટવર્કને રોકવા માટે ફક્ત ચેનલ્સને ડિલીટ કરવી પૂરતું નથી. નીટ-યુજી વિવાદ બાદથી જ સરકાર અને તપાસ એજન્સીઓ પરીક્ષાની શાખ બચાવવા માટે સંપૂર્ણ રીતે એલર્ટ મોડ પર છે. આગામી રી એક્ઝામિનેશન કોઈ પણ સંજોગોમાં એકદમ સુરક્ષિત રાખવા માટે ટેલિગ્રામ પર આ અસ્થાયી પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. સરકારનું માનવું છે કે પરીક્ષાની ઠીક પહેલા ટેલિગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ્સનો ઉપયોગ કરીને અરાજક તત્વો અને સાઈબર ક્રિમિનલ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ડર અને ભ્રમનો માહોલ પેદા કરતા હતા.
NTAની ભલામણોના આધારે સરકારે આ નિર્ણય લીધો છે. ઈન્ફોર્મેનશન ટેક્નોલોજી અધિનિયમ 2000 ની કલમ 69એ હેઠળ આ આદેશ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. આ આદેશ હેઠળ ભારતમાં ટેલિગ્રામ પ્લેટફોર્મના એક્સેસને એક નિર્ધારિત અને મર્યાદિત સમયગાળા માટે પ્રતિબંધિત કરાશે. આ પ્રતિબંધ 22 જૂન સુધી રહેશે.
Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA
"Ministry of Electronics and Information Technology has issued notification a direction under Section 69 A of the Information Technology Act, 2000, restricting access to the Telegram platform in… pic.twitter.com/3TzJepOoej
— ANI (@ANI) June 16, 2026
30 જૂન સુધી મેસેજ એડિટિંગ ફીચર ઉપર પણ પ્રતિબંધ
ટેલિગ્રામ પ્લેટપોર્મ પર સંપૂર્ણ રીતે અસ્થાયી રોક લગાવવા ઉપરાંત સરકારે એક વધુ મોટો નિર્દેશ જારી કર્યો છે. જે હેઠળ ટેલિગ્રામને ભારતમાં 30 જૂન 2026 સુધી પોતાની મેસેજ એડિટિંગ ફીચર (સંદેશા બદલવાની સુવિધા)ને સંપૂર્ણ રીતે બંધ (ડિસેબલ) કરવાની રહેશે. વાત જાણે એમ છે કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ ફીચરનો ખોટો ઉપયોગ કરીને પેપર લીકના ખોટા પુરાવા તૈયાર થઈ રહ્યા હતા.
'પ્રાઈવેટ માફિયા' અને વસૂલીનો મોટો ખેલ
NTAની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ટેલિગ્રામ પર અનેક એવી ચેનલ્સ ખુલ્લેઆમ એક્ટિવ હતી જે "PAPER LEAKED NEET", "Re-NEET 2026" અને "Private Mafia" જેવા નામથી ચાલતી હતી. આ લોકો ભોળા ઉમેદવારો અને તેમના પરિવારનો અસલી પરીક્ષા પેપર આપવાના નામ પર લાખો રૂપિયા માંગતા હતા. તેઓ ફેક પીડીએફ ફાઈલો શેર કરીને વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરતા હતા.
NTAએ કહ્યું-બધુ ફેક
નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ સંપૂર્ણ સ્થિતિને સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે સુરક્ષા ઘેરાથી બહાર એવું કોઈ પણ પ્રશ્નપત્ર હાજર નથી. ટેલિગ્રામ પર જે પણ દાવા થઈ રહ્યા છે તે બધા ફેક, ફ્રોડ છે. વિદ્યાર્થીઓએ આવી વાતોમાં આવવું નહીં કારણ કે પરીક્ષાની ગોપનિયતાને સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રાખવામાં આવી છે અને કોઈ પણ પેપરલીક થયું નથી.
કેમ લેવાયો આ નિર્ણય?
ટેલિગ્રામને બ્લોક કરવાનો નિર્ણય અચાનક નથી લેવાયો. પરંતુ સરકાર માટે આ એક અંતિમ રસ્તો (Measure of Last Resort) હતો. વાત જાણે એમ હતી કે ભારતીય સાયબર અપરાધ સમન્વય કેન્દ્ર (I4C) દ્વારા આ ફેક ગ્રુપ્સ, ને મધ્યસ્થોને હટાવવા માટે સતત પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હતા. જ્યારે આ કાનૂની અને ટેક્નિકલ નોટિસોનો કોઈ સંતોષજનક જવાબ કે સહયોગ ન મળ્યો તો સુરક્ષા કારણોસર સમગ્ર પ્લેટફોર્મના એક્સેસને થોડા દિવસ માટે રોકવાનો નિર્ણય લેવો પડ્યો.