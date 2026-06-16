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RE-NEET પરીક્ષા પહેલા ભારત સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ તારીખ સુધી ટેલિગ્રામ રહેશે બંધ

Telegram Banned in India: અગાઉ લેવાયેલી નીટ-યુજી પરીક્ષા રદ થયા બાદ હવે ફરીથી નીટ પરીક્ષા 21 જૂનના રોજ લેવાવાની છે. પરંતુ તે પહેલા ભારત સરકારે પેપર લીક માફિયાઓની કમર તોડવા માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. જાણો વિગતો.

Written ByViral Raval
Published: Jun 16, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:09 PM IST
RE-NEET પરીક્ષા પહેલા ભારત સરકારનો મોટો નિર્ણય, આ તારીખ સુધી ટેલિગ્રામ રહેશે બંધ
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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