Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /IMDની ચેતવણી બાદ મોટો નિર્ણય, આ વિસ્તારોમાં તમામ શાળાઓ રહેશે બંધ 

IMDની ચેતવણી બાદ મોટો નિર્ણય, આ વિસ્તારોમાં તમામ શાળાઓ રહેશે બંધ 

Mumbai Rains: એક બાજુ જ્યાં ગુજરાતમાં પણ અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદે જનજીવન ધમરોળ્યું છે ત્યાં પાડોશી મહારાષ્ટ્રમાં પણ ચોમાસું બરાબર બેસી ગયું છે. મુંબઈ સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદના કરાણે જનજીવન ખોરવાયું છે. રાયગઢ જિલ્લામાં સતત વરસાદ અને હવામાન વિભાગની ચેતવણીના પગલે શાળાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ અપાયો છે. જાણો વિગતો 

Written ByViral Raval
Published: Jul 02, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:34 AM IST
IMDની ચેતવણી બાદ મોટો નિર્ણય, આ વિસ્તારોમાં તમામ શાળાઓ રહેશે બંધ 
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો/AI GeneratedSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘમહેરનો બની રહ્યો છે યોગ: ચંદ્ર ફરતે કુંડાળું થતાં આગામી સપ્તાહમાં...
gujarat46 min ago
2
fifa world cup 202649 min ago
3
petrol59 min ago
4
Lifehacks1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago