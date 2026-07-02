/IMDની ચેતવણી બાદ મોટો નિર્ણય, આ વિસ્તારોમાં તમામ શાળાઓ રહેશે બંધ 

મહારાષ્ટ્રમાં ચોમાસું બરાબર જામ્યું છે. આખી રાત પડેલા મૂસળધાર વરસાદથી મુંબઈના અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. જ્યારે હવામાન વિભાગ (IMD)એ દિલ્હીથી પંજાબ સુધી આંધી તોફાન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદનું મોટું એલર્ટ જાહેર કરેલું છે. મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્લામાં સતત પડી રહેલી ભારે વરસાદ અને હવામાન વિભાગની ચેતવણી જોતા જિલ્લા પ્રશાસને 2 જુલાઈ 2026ના રોજ જિલ્લાની તમામ શાળાઓ બંધ રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ નિર્ણય વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતા લેવાયો છે. આ આદેશ જિલ્લાની તમામ પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળાઓ પર લાગૂ થશે. જેમાં નવી મુંબઈના પનવેલ અને ઉરણ વિસ્તારની શાળાઓ પણ સામેલ છે.
IMDની ચેતવણી
રાયગઢ જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા આફત વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળના અધ્યક્ષ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલી અધિસૂચનામાં કહેવાયું છે કે ખરાબ હવામાનના કારણે સુરક્ષાકારણોસર આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
ભારતીય હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગ (IMD)એ 1 જુલાઈથી 5 જુલાઈ વચ્ચે રાયગઢ જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભાર વરસાદની આગાહી કરી છે.
કેટલાક સ્થળો પર અતિ ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરી છે. પ્રશાસનના જણાવ્યાં મુજબ સતત વરસાદના કારણે જિલ્લામાં અનેક ભાગોમાં જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે.
જેના કારણે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર અને તહસીલદારો પાસેથી મળેલા રિપોર્ટ્સના આધારે શાળાઓમાં રજા જાહેર કરાઈ છે. જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓ સુરક્ષિત રહે અને ખરાબ હવામાનમાં શાળાએ જવાનું જોખમ ઉઠાવવું ન પડે.
ક્યાં કયાં રહેશે રજા?
પ્રશાસનના આદેશ મુજબ અલીબાગ, પનવેલ, ઉરણ, શ્રીવર્ધન, તાલા, પોલાદપુર સહિત રાયગઢ જિલ્લાના અન્ય પ્રભાવિત વિસ્તારોની તમામ શાળાઓ બુધવારે વિદ્યાર્થીઓ માટે બંધ રહેશે.
જો કે આ આદેશ ફક્ત વિદ્યાર્થીઓ માટે લાગૂ રહેશે. શાળાના આચાર્યો, શિક્ષકો અને બિનશિક્ષણ સ્ટાફને જરૂર પડ્યે આફત વ્યવસ્થાપન સંલગ્ન કાર્યો માટે ઉપલબ્ધ રહેવાના આદેશ અપાયા છે.
આ સાથે જ તેમને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા જારી નિર્દેશોનું પાલન કરવા માટે કહેવાયું છે.
ક્યાં સુધી શાળાઓ બંધ રહેશે
આ રાજ્યોમાં આફત બનશે વરસાદ!
હવામાન વૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે બંગાળની ખાડીમાં વરસાદ લાવનારા પવનનો એક નવો ઘેરો બની રહ્યો છે. જેની અસરથી મધ્ય ભારતમાં આગામી પાંચ છ દિવસ સુધી ચોમાસાનો ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ગુજરાત, કોંકણ, કર્ણાટકના કાંઠા વિસ્તારો, અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં 20 સેન્ટીમીટરથી પણ વધુ આફતનો વરસાદ થવાની ચેતવણી અપાઈ છે. જ્યારે મધ્ય પ્રદેશના કેટલાક ભાગોમાં પણ મૂસળધાર વરસાદનું એલર્ટ છે.
મુંબઈમાં આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ