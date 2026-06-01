/CBSE વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર! રાત્રે 12 વાગ્યા પહેલા એક્ટિવ થશે રી-ઈવેલ્યુએશન લિંક, જાણો વેબસાઇટ

CBSE Rechecking: CBSE 12મા ધોરણના લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે થોડી રાહત છે. વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પુનઃમૂલ્યાંકન અને પુનઃચેકિંગ માટે પોર્ટલ ખુલવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે, અને વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
આ દરમિયાન, CBSEની ડિજિટલ મૂલ્યાંકન પ્રણાલીની દેખરેખ રાખતી ટીમે સ્પષ્ટતા કરી છે કે પુનઃમૂલ્યાંકન પોર્ટલ આજે રાત્રે મધ્યરાત્રિ પહેલા લાઇવ થશે. જોકે તાજેતરમાં ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ સિસ્ટમમાં સુરક્ષા ખામીઓ અને ડેટા લીક અંગે ચિંતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, અધિકારીઓ કહે છે કે પોર્ટલ સુરક્ષિત અને સ્થિર રહે તે માટે કામ ચાલુ છે. તેથી, વિદ્યાર્થીઓને ટૂંક સમયમાં અરજી કરવાની તક મળશે.
પોર્ટલ કેમ મોડું થયું?
CBSE પુનઃમૂલ્યાંકન પોર્ટલ 1 જૂને સાંજે 7 વાગ્યા સુધી પણ શરૂ થયું ન હતું. આનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની ચિંતા વધી ગઈ. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ તેમની ઉત્તરવહીઓની ફરી ચકાસણી અને ફરી ચેકિંગ માટે અરજી કરવા માંગતા હતા, પરંતુ વેબસાઇટ ઉપલબ્ધ ન હોવાથી તેઓ તેમ કરી શક્યા નહીં. સોશિયલ મીડિયા પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા હતા. ઓન-સ્ક્રીન માર્કિંગ સિસ્ટમને લગતા તાજેતરના વિવાદે વિદ્યાર્થીઓની ચિંતામાં વધારો કર્યો. પરિણામે, બધાનું ધ્યાન પોર્ટલના લોન્ચ પર કેન્દ્રિત હતું.
અધિકારીઓએ કઈ માહિતી આપી?
તકનીકી પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરી રહેલા IIT કાનપુરના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ સ્પષ્ટતા કરી કે વિદ્યાર્થીઓને ગભરાવાની જરૂર નથી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 1 જૂન સમાપ્ત થાય તે પહેલાં હજુ પણ સમય બાકી છે, અને પોર્ટલ મધ્યરાત્રિ પહેલા લાઇવ થશે.
અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ટેક્નિકલ ટીમો વેબસાઇટને સુધારવા અને ભારે ટ્રાફિકને નિયંત્રિત કરવા માટે સતત કામ કરી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પોર્ટલ શરૂ થયા પછી વિદ્યાર્થીઓને કોઈ મોટી સમસ્યાઓનો સામનો ન કરવો પડે તે માટે સમગ્ર CBSE ડિજિટલ સિસ્ટમનું સતત નિરીક્ષણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
શું સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે?
અધિકારીએ સ્વીકાર્યું કે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મને સંપૂર્ણપણે ફૂલપ્રૂફ જાહેર કરવું અશક્ય છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વની કોઈ પણ ઑનલાઇન સિસ્ટમ 100% સુરક્ષાની ખાતરી આપી શકતી નથી. જો કે, ટીમનું સંપૂર્ણ ધ્યાન સુરક્ષા અને સ્થિરતા સુધારવા પર છે.
એક્સપર્ટ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી સિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે સતત કામ કરી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે પ્લેટફોર્મ હવે એવા તબક્કામાં પહોંચી ગયું છે, જ્યાં તેને સુરક્ષિત રીતે લોન્ચ કરી શકાય છે. આ કારણે તેમાં થોડો વધારાનો સમય લાગ્યો, પરંતુ તેનાથી વિદ્યાર્થીઓને વધુ સારી અને વધુ સુરક્ષિત સેવાના રૂપમાં ફાયદો થશે.
વિદ્યાર્થીઓએ હવે શું કરવું જોઈએ?
CBSE 12મા ધોરણના જે વિદ્યાર્થીઓને તેમના ગુણ અંગે શંકા છે અથવા તેઓ તેમની ઉત્તરવહીઓ ફરીથી તપાસવા માંગે છે તેઓએ સત્તાવાર પોર્ટલ પર નજર રાખવી જોઈએ. એકવાર પોર્ટલ લાઇવ થઈ ગયા પછી, વિદ્યાર્થીઓ ફરીથી મૂલ્યાંકન અને ફરીથી તપાસ માટે અરજી કરી શકશે.
એક્સપર્ટ સલાહ આપે છે કે વિદ્યાર્થીઓએ અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થયા પછી ઉતાવળ કરવાને બદલે બધી સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચવી જોઈએ અને સાચી માહિતી ભરવી જોઈએ. હાલમાં, બોર્ડ અને ટેકનિકલ ટીમનો દાવો છે કે પોર્ટલ મધ્યરાત્રિ પહેલા એક્ટિવ થઈ જશે, જેનાથી લાખો વિદ્યાર્થીઓની રાહનો અંત આવશે.