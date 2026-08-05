/પનીર વેચનારા માટે મોટા સમાચાર! મહારાષ્ટ્રમાં એનાલોગ પનીર પર લાગ્યો કડક બેન, થઈ શકે છે આજીવન કેદ

Maharashtra Analogue Paneer Ban: મહારાષ્ટ્ર સરકારે રાજ્યમાં એનાલોગ પનીર અથવા નોન-ડેરી પનીરના ઉત્પાદન, વેચાણ, સંગ્રહ, પરિવહન અને વિતરણ પર સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. સરકારે જાહેર આરોગ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લીધો છે. આ પગલા સાથે, છત્તીસગઢ પછી મહારાષ્ટ્ર આ પ્રકારનો નિર્ણય લેનાર દેશનું બીજું રાજ્ય બન્યું છે.
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ હેઠળ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. ગુનાની ગંભીરતાના આધારે, 6 મહિના સુધીની જેલ અને 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ અસુરક્ષિત ખોરાક ખાવાથી મૃત્યુ પામે છે, તો આજીવન કેદ અને ઓછામાં ઓછા 10 લાખ રૂપિયાના દંડની જોગવાઈ છે.
30 જુલાઈના રોજ ફૂડ સેફ્ટી કમિશનર તુકારામ મુંધે દ્વારા જાહેર કરાયેલા આદેશમાં જણાવાયું હતું કે રાજ્યમાં એનાલોગ અથવા નોન-ડેરી ચીઝનું ઉત્પાદન, પ્રક્રિયા, પેકિંગ, સંગ્રહ, પરિવહન, જથ્થાબંધ અને છૂટક વેચાણ તેમજ વેચાણ માટે ઓફર તાત્કાલિક અસરથી પ્રતિબંધિત રહેશે. આનો અર્થ એ થયો કે આ પ્રતિબંધ હવે આ પ્રકારના ચીઝ સાથે સંકળાયેલ સમગ્ર સપ્લાય ચેઇન પર લાગુ થશે.
એનાલોગ ચીઝને અસલી ડેરી ચીઝ તરીકે વેચનારાઓ સામે કાર્યવાહી
ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FDA)એ પણ આ બાબતે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, કોઈપણ વ્યક્તિ અથવા સંસ્થા જે એનાલોગ ચીઝને અસલી ડેરી ચીઝ તરીકે વેચે છે તે ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે દોરનારી ગણવામાં આવશે. વધુમાં, તેને ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ એક્ટ, 2006 હેઠળ અન્યાયી વેપાર પ્રથા ગણવામાં આવશે. આવા કિસ્સાઓમાં કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
એનાલોગ ચીઝ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી હતી
આ મુદ્દો નવો નથી. ગયા વર્ષે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ધારાસભ્યોએ એનાલોગ ચીઝ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધની માંગ કરી હતી. હવે, સરકારે તે દિશામાં એક મોટો નિર્ણય લીધો છે અને રાજ્યભરમાં તેના પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
એકંદરે, મહારાષ્ટ્ર સરકારે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ગ્રાહક સ્વાસ્થ્યની વાત આવે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની ઉદારતા દાખવવામાં આવશે નહીં. એનાલોગ ચીઝ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, FDAની કડક ચેતવણી અને જેલની સજાથી લઈને ભારે દંડ સુધીના દંડ લગાવવાના આ નિર્ણય રાજ્ય દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ પગલું બને છે.