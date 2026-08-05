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પનીર વેચનારા માટે મોટા સમાચાર! મહારાષ્ટ્રમાં એનાલોગ પનીર પર લાગ્યો કડક બેન, થઈ શકે છે આજીવન કેદ

Maharashtra Analogue Paneer Ban: જાહેર આરોગ્યની ચિંતાઓને ધ્યાને રાખીને, મહારાષ્ટ્ર સરકારે તાત્કાલિક અસરથી એનાલોગ અથવા નોન-ડેરી, ચીઝના ઉત્પાદન, વેચાણ, સંગ્રહ, પરિવહન અને વિતરણ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. સરકાર અને FDAએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે તેને અધિકૃત ચીઝ તરીકે વેચવું ગ્રાહકોને ગેરમાર્ગે દોરનારું માનવામાં આવે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:47 AM IST
પનીર વેચનારા માટે મોટા સમાચાર! મહારાષ્ટ્રમાં એનાલોગ પનીર પર લાગ્યો કડક બેન, થઈ શકે છે આજીવન કેદ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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