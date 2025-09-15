Prev
Next

કરોડો રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર, સરકાર આ લોકોના નામ કરશે દૂર, જાણો


Ration Card New Rule: દેશના કરોડો લોકોને સરકાર દ્વારા મફત રાશન આપવામાં આવે છે, સાથે તેલ અને પૈસાની પણ આપવામાં આવે છે, ત્યારે સરકારના ખાદ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે નવા નિયમો જાહેર કર્યા છે અને તેના દ્વારા કરોડો ડમી નામ દુર કરવા માટે કવાયત હાથ ધરી છે. ત્યારે જાણો કે કયા રેશનકાર્ડ ધારકોના નામની બાદબાકી કરવામાં આવશે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Sep 15, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

કરોડો રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર, સરકાર આ લોકોના નામ કરશે દૂર, જાણો

Ration Card New Rule: કરોડો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે જીવનરેખા તરીકે કામ કરતા રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ખાદ્દ સુરક્ષા મંત્રાલયે તપાસ બાદ રેશનકાર્ડની પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા અને નકલી કાર્ડ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ અંગે, ખાદ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે તાજેતરમાં નવી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી છે, જે ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આની સીધી અસર કરોડો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પર પડશે.

મફત રાશનમાં નવી વસ્તુઓનો સમાવેશ

Add Zee News as a Preferred Source

હવે કાર્ડધારકોને માત્ર ઘઉં અને ચોખા જ નહીં, પણ મીઠું, બાજરી અને રસોઈ તેલ જેવી વસ્તુઓ પણ મળશે. ઘણા રાજ્યોમાં આ મફત હશે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ તેમને સબસિડીવાળા દરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના સાથે સંકળાયેલા પરિવારોને ગેસ સિલિન્ડર પર ડિસ્કાઉન્ટ અથવા મફત સુવિધા પણ મળી શકે છે.

રાશનના જથ્થામાં વધારો

સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, પહેલા પ્રતિ વ્યક્તિ 5 કિલો ઘઉં અને ચોખા ઉપલબ્ધ હતા, હવે તેને વધારીને 7-7 કિલો કરવાની યોજના છે. આનાથી મોટા પરિવારોને રાહત મળશે અને પોષણ સ્તરમાં સુધારો થશે.

E-KYC હવે ફરજિયાત

રાશનકાર્ડ સંબંધિત તમામ લાભો મેળવવા માટે, હવે e-KYC કરાવવું જરૂરી બનશે. આમાં આધાર અને જરૂરી દસ્તાવેજોની ડિજિટલ ચકાસણી પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. જે લોકો આ પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ નહીં કરે તેમના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.

ડુપ્લિકેટ અને ખોટા નામો દૂર કરવામાં આવશે

સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પરિણીત પુત્રીઓ, મૃત સભ્યો અથવા અન્યત્ર સ્થાયી થયેલા લોકોના નામ રેશનકાર્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવશે. તેનો હેતુ ફક્ત વાસ્તવિક લાભાર્થીઓને જ સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો છે.

નાણાકીય મદદ પણ ઉપલબ્ધ થશે

ખાદ્ય પદાર્થોની સાથે, દર મહિને 1000 રૂપિયાની સીધી નાણાકીય સહાય પાત્ર પરિવારોના બેંક ખાતામાં મોકલવામાં આવશે. તહેવારો દરમિયાન આ રકમ 2000 રૂપિયા સુધી પણ વધારી શકાય છે. સરકારનો દાવો છે કે આ ફેરફારો વિતરણ વ્યવસ્થાને વધુ પારદર્શક બનાવશે અને ફક્ત જરૂરિયાતમંદ લોકોને જ સંપૂર્ણ લાભ મળશે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ration Card New Rules 2025Free Ration Scheme IndiaRation Card eKYCFood Security Act UpdatesRation India Subsidy Scheme 2025Cooking Oil Free RationDuplicate Ration Card RemovalDirect Bank Transfer Ration SchemeModi Government Welfare SchemesGujarati News

Trending news