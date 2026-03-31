ગુજરાતી ન્યૂઝ | India

કરોડો કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર, 1 એપ્રિલથી બદલાશે કામના નિયમો! પગારથી લઈને ઓવરટાઈમ પર શું પડશે અસર

New Labour Code: કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર છે કારણ કે 1 એપ્રિલ 2026થી દેશમાં નવા શ્રમ કાયદા લાગૂ થઈ રહ્યા છે. નવા કાયદા લાગૂ થવાથી શું ફેરફાર જોવા મળશે તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 31, 2026, 09:28 AM IST

દેશમાં 1 એપ્રિલ 2026થી અનેક ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે. જેમાંથી એક છે નવો લેબર કોડ. આ નવો લેબર કોડ લાગૂ થવાથી કર્મચારીઓના પગાર, ઓવરટાઈમ, કામના કલાકો અને સામાજિક સુરક્ષા સંલગ્ન નિયમો સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જશે. કેન્દ્ર સરકારે ચારેય લેબર કોડના નિયમો લગભગ તૈયાર કરી લીધા છે. આ ફેરફાર લાગૂ થવાથી કર્મચારીઓ અને કંપનીઓ બંને પર સીધી અસર પાડશે. 

ચાર નવા શ્રમ કોડ અને તેના હેતુ વિશે જાણો
જે ચાર નવા શ્રમ કોડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે તે નીચે મુજબ છે....

  1. વેતન સંહિતા
  2. સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા
  3. ઔદ્યોગિક સંબંધ સંહિતા
  4. વ્યવસાયિક સુરક્ષા, સ્વાસ્થ્ય અને કાર્યસ્થિતિ સંહિતાને 44 શ્રમ કાયદાને એક સરળ માળખામાં સમેટવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં કુલ 29 જોગવાઈ હશે જેનાથી પહેલાની જટિલ કાયદા વ્યવસ્થા સરળ અને પારદર્શક બનશે. 

સરકારે આ 4 કોડને 21 નવેમ્બર 2025થી નોટિફાય કર્યા હતા અને ડ્રાફ્ટ નિયમોને જાહેર સલાહ માટે રાખવામાં આવ્યા હતા. જાન્યુઆરી સુધી આવેલા સૂચનો બાદ મંત્રાલયે કેન્દ્રીય સ્તર પર તેના અમલીકરણના નિયમોને અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધુ છે. 

કામના કલાકોમાં શું ફેરફાર
નવા શ્રમ કોડ મુજબ કામના કલાકો પહેલાની જેમ 8 કલાક દૈનિક અને 48 કલાક સાપ્તાહિક રહેશે. જો કે તેમાં કામ કરવાની રીતોને લઈને વધુ ફ્લેક્સિબલ કરવામાં  આવ્યું છે. નિયોક્તા હવે કર્મચારીઓને ફ્લેક્સિબલ વર્કિંગ કલ્ચર આપી શકશે. સાપ્તાહિક કામના કલાકોના મેનેજમેન્ટના આધારે વધારાના ઓવરટાઈમનો વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ હશે. 

ઓવરટાઈમની આ વ્યવસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ પ્રેક્ટિસીસ મુજબ રાખવામાં આવી છે. જેનાથી કર્મચારીઓ અને નિયોક્તા બંનેને ફ્લેક્સીબિલિટી મળશે. પંરતુ શ્રમિકોના હિતોની સુરક્ષા પણ  થઈ શકશે. 

સામાજિક સુરક્ષા હેઠળ હવે 100  કરોડ શ્રમિક કવર થશે
નવા શ્રમક કોડનો મુખ્ય હેતુ સામાજિક સુરક્ષાનો દાયરો વધારવાનો છે. સરકાર માર્ચ 2026 સુધી સામાજિક સુરક્ષા લાભોને 100 કરોડ શ્રમિકો સુધી પહોંચાડવાનો લક્ષ્યાંક લઈને કામ કરી રહી છે જ્યારે હાલમાં આ આંકડો 94 કરોડ છે. આ એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે કારણ કે 2015માં સામાજિક સુરક્ષા કવરેજ માત્ર 19 ટકા હતી જે 2025 સુધી વધીને 64 ટકાથી વધુ થઈ ગઈ છે. હવે અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકો, ગિગ અને પ્લેટફોર્મ વર્કર, તથા સ્વરોજગાર કરનારા લોકો પણ સામેલ થઈ શકશે. 

મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ કર્મચારીઓને મળશે આ હક
નવા શ્રમ કોડ્સમાં પારદર્શકતા અને શ્રમિક સંરક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અનેક મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ સામેલ કરાઈ છે. હવે તમામ કર્મચારીઓને એપોઈન્ટમેન્ટ લેટર આપવો ફરજિયાત રહેશે. જેનાથી રોજગારની ઔપચારિક માન્યતા સુનિશ્ચિત થશે. નવા લેબર કોરડમાં સમાન કામ માટે સમાન વેતન અને મહિલાઓ માટે સમાન તકોની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. મહિલાઓ હવે યોગ્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સાથે અલગ અલગ શિફ્ટોમાં કામ કરી શકશે. આ ઉપરાંત 40 વર્ષ અને તેનાથી વધુ ઉંમરના શ્રમિકોને મફત વાર્ષિક સ્વાસ્થ્ય તપાસનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. 

ઓવરટાઈમ
નવી વ્યવસ્થામાં ઓવરટાઈમને રેગ્યુલરાઈઝ્ડ કરાયો છે. જેનાથી આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ માપદંડો મુજબ શ્રમિકો માટે એક વિકલ્પ તરીકે રજૂ કરાશે. તેનાથી ઉદ્યોગોને કામના ઉતાર ચઢાવને સારી રીતે મેનેજ કરવામાં મદદ મળશે. આ સાથે જ એ સુનિશ્ચિત થશે કે વધારાના કામના કલાકો માટે શ્રમિકોને યોગ્ય વળતર મળે. આ પગલું નોકરી આપનારાઓ અને લેનારાઓ માટે એક સંતુલિત દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરે છે. 

 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

