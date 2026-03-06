Prev
Big News: લાખો ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર, સરકારે અન્નદાતાઓનું 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ

Farm Loan Waiver: મોંઘવારી, હવામાનની અનિશ્ચતતા, ગમે ત્યારે વરસાદ...આ બધા કારણોસર જગતના અન્નદાતાઓની સ્થિતિ ખુબ કફોડી બની છે. ત્યારે આવા સમયે મહારાષ્ટ્ર સરકારે ખેડૂતોના 2 લાખ રૂપિયા સુધીના પાક કરજ માફીની જાહેરાત કરતા ખેડૂતો માટે મોટી રાહત ગણી શકાય. જાણો વિગતો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 06, 2026, 06:09 PM IST
  • ખેતીના સતત વધતા ખર્ચાને પગલે ખેડૂતોની હાલત કફોડી
  • મહારાષ્ટ્ર સરકારે બજેટમાં ખેડૂતો અને ગ્રામીણ વિસ્તારો માટે કરી મોટી જાહેરાતો
  • 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી બાકી દેવા ધરાવતા પાત્રતાવાળા ખેડૂતોને મળશે લાભ

Farmers Debt : ગુજરાતના પડોશી રાજ્યના ખેડૂતો માટે આજે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. મહારાષ્ટ્રની ભાજપ સરકારે ખેડૂતો માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. ગુજરાતમાં નુક્સાનીની ગર્તામાં ધકેલાતા ખેડૂતો માટે દેવું માફ કરવાની બૂમરાણ છતાં ગુજરાતની સરકાર ખેડૂતોનું દેવું માફ કરી શકી નથી પણ પડોશી રાજ્યએ એક નવું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. પાડોશી રાજ્ય મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે બજેટ 2026માં ખેડૂતો માટે મોટી જાહેરાત  કરી છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે બજેટ રજૂ કરતા કહ્યું કે જે ખેડૂતો પર 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીનું પાક કરજ બાકી છે તેમને 2 લાખ રૂપિયા સુધીની કરજ માફી આપવામાં આવશે. સરકારનું કહેવું છે કે તેનાથી લાખો ખેડૂતોને રાહત મળશે. આ સાથે જ બજેટમાં ગામડાઓના વિકાસ અને રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે પણ અનેક જાહેરાતો થઈ. 

ખેડૂતોનું 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં બજેટ રજૂ  કર્યું તેમાં આ મહત્વની જાહેરાત કરી. સીએમ ફડણવીસે કહ્યું કે આ રાહત પુણ્યશ્લોક અહિલ્યાદેવી હોલકર શેતકરી કરજમાફી યોજના (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmafi Yojana) હેઠળ યોગ્યતા ધરાવતા ખેડૂતોને 2 લાખ રૂપિયા સુધીના દેવામાંથી માફી મળશે. આ નિર્ણય ખાસ કરીને એવા ખેડૂતો માટે છે જેમનું 30 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીનું દેવું બાકી છે. સરકારની આ યોજનાનો હેતુ સતત આર્થિક ભીંસનો સામનો કરી રહેલા ખેડૂતોને રાહત આપવાનો છે. 

50,000 રૂપિયા પ્રોત્સાહન રકમ પણ મળશે
સરકારે એવા ખેડૂતો માટે પણ ઈનામી રકમ જાહેર કરી છે જે લોકો નિયમિત રીતે દેવાની ભરપાઈ કરે છે. આવા ખેડૂતોને રાજ્ય સરકાર તરફથી 50,000 રૂપિયા સુધીની પ્રોત્સાહન રકમ (farmer incentive 50000 rupees) આપવામાં આવશે. 

  • ગુજરાતના ખેડૂતો પર અંદાજે ₹90,000 કરોડથી વધુનું બેંકિંગ દેવું
  • ખેતી કરતા દરેક પરિવાર પર સરેરાશ ₹56,000 થી ₹60,000નું દેવું હોવાનો અંદાજ
  • સૌથી વધુ દેવું Crop Loan (પાક ધિરાણ) અને ટ્રેક્ટર કે અન્ય સાધનો માટેની Term Loanનું છે

Explainer: હવે ખેડૂતોને મળશે 36,000 રૂપિયા, એક પણ રૂપિયો ખર્ચ્યા વગર દર મહિને આવશે..

બોજા હેઠળ દબાયેલા ખેડૂતો
ખેતીમાં સતત વધતા ખર્ચા, હવામાનની અનિશ્ચિતતાઓ અને બજારના ઉતાર ચડાવના પગલે અનેક ખેડૂતો દેવાના પહાડ નીચે દબાયેલા જોવા મળે છે. આવામાં સરકારે બજેટ દ્વારા ખેડૂતોને સીધી રાહત આપવાની કોશિશ કરી છે. ફડણવીસે કહ્યું કે આ કરજ માફી યોજના એવા  ખેડૂતો પર લાગૂ થશે  જેમના પાક કરજની ચૂકવણી હજુ પણ બાકી છે. આવામાં ખેડૂતોને મહત્તમ 2 લાખ રૂપિયા સુધીની રાહત આપવામાં આવશે.

ગામડાઓ માટે અનેક જાહેરાતો
ગ્રામીણ વિસ્તારોના વિકાસને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારે ગામડાઓ માટે અનેક મોટી જાહેરાતો કરી છે. જેમાં કહેવાયું છે કે જે ગામડાઓની વસ્તી 1000 થી વધુ હોય ત્યાં પાકા કોંક્રીટના રસ્તા બનાવવામાં આવશે. તેનાથી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કનેક્ટિવિટી સારી થશે. ગામડાઓમાં પાયાની સુવિધાઓ મજબૂત થશે. સરકારનું માનવું છે કે સારા રસ્તા બનાવવાથી ખેડૂતોને પોતાના ઉપજ બજાર સુધી પહોંચાડવામાં સરળ રહેશે. આ સાથે જ ગામડાઓમાં વેપાર અને રોજગારની તકો પણ વધી શકે છે. 

મહારાષ્ટ્ર સરકારનો કરજ માફીનો નિર્ણય ખેડૂતો માટે મોટી રાહત ગણવામાં આવી રહ્યો છે તથા આવનારા સમયમાં તેની અસર ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થા ઉપર પણ જોવા મળી શકે છે. 

ગુજરાતના ખેડૂતો પણ કરોડોના બોજા હેઠળ દટાયેલા
હવે સવાલ થાય કે શું ગુજરાતના ખેડૂતો પણ કમોસમી વરસાદ સહિતના પડકારોને પગલે અનેક મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે તો શું તેઓ પણ આવી રાહત માટે હકદાર નથી? ગુજરાતના ખેડૂતો વિશે વાત કરીએ તો ગુજરાતના ખેડૂતો પર અંદાજે 90,000 કરોડથી વધુ બેંકિંગ દેવું છે. ખેતી કરતા દરેક પરિવાર પર સરેરાશ 56000 રૂપિયાથી લઈને 60000 રૂપિયાનું દેવું હોવાનો અંદાજ છે. સૌથી વધુ દેવું ક્રોપ લોન (પાક ધિરાણ) અને ટ્રેક્ટર કે અન્ય સાધનો માટેની ટર્મ લોનનું છે. 

