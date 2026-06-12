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NEET Re-Exam: વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર, NTAએ પરીક્ષાના સમયમાં કર્યો વધારો, જાણો વિગતવાર માહિતી

NEET UG Re Exam 2026: નીટ પરીક્ષા પેપર લીક થયા બાદ રદ કરવામાં આવી હતી અને હવે તેનું ફરી આયોજન 21 જૂનના રોજ કરવામાં આવ્યું છે. આ પરીક્ષા સંબંધિત કેટલાક ફેરફાર NTAએ જાહેર કર્યા છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ જાણવા ખુબ જરૂરી છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 12, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:28 PM IST
NEET Re-Exam: વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર, NTAએ પરીક્ષાના સમયમાં કર્યો વધારો, જાણો વિગતવાર માહિતી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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