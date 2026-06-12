/NEET Re-Exam: વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર, NTAએ પરીક્ષાના સમયમાં કર્યો વધારો, જાણો વિગતવાર માહિતી

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ 21 જૂન 2026ના રોજ આયોજિત થનારી નીટ યુજી 2026ની પરીક્ષા વિશે કેટલાક ફેરફારોની જાહેરાત કરી છે. એજન્સીનુ એવું કહેવું છે કે પરીક્ષાને નિષ્પક્ષ, સુરક્ષિત અને ઉમેદવારો માટે વધુ સુવિધાજનક બનાવવાના હેતુસર આ નિર્ણયો લેવાયા છે. એજન્સીએ ઉમેદવારો પાસેથી મળેલા ફીડબેકને ધ્યાનમાં રાખીને પરીક્ષાનો સમયગાળો વધારવાની સાથે સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને પણ વધુ મજબૂત કરી છે. અનેકવાર નીટ પેપર લીક થવાના કારણે એજન્સી આ વખતે કડક સિક્યુરિટી નિયમો અપનાવી રહી છે. એનટીએ તરફથી એક પબ્લિક નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે જેમાં આગામી નીટ પરીક્ષા મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલીક જાણકારીઓ શેર કરાઈ છે.
NTAએ પરીક્ષાનો સમય વધાર્યો
એનટીએના જણાવ્યાં મુજબ પરીક્ષાના સમયગાળાને વધારવામાં આવ્યો છે અને આ ફેરફારનો હેતુ પ્રશાસનિક પ્રક્રિયાઓને કારણે વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાના પ્રશ્નોના જવાબ લખવા માટેના સમય પર અસર ન થાય અને જવાબ લખવા માટે પૂરતો સમય મળે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. વાત જાણે એમ છે કે સોશિયલ મીડિયા સહિત અનેક માધ્યમોથી વિદ્યાર્થીઓ તરફથી કહેવાયું હતું કે તેમને પ્રશ્નપત્ર વાંચવાન અને સમજવાનો સમય મળતો નથી.
હવે કેટલો સમય મળશે?
NTAએ બહાર પાડેલા નોટિફિકેશન મુજબ નીટ પરીક્ષાના સમયમાં વધારો કરાયો છે. આ વખતે આયોજિત થનારી નીટ યુજી પરીક્ષાનો કુલ સમયગાળો 195 મિનિટ હશે. 21 જૂન રવિવાર 2026ના રોજ થનારી આ નીટ રી એક્ઝામનો સમય બપોરે 2 વાગ્યાથી સાંજે 5.15 વાગ્યા સુધી રહેશે. આ સમયગાળામાં હાજર પત્રક પર સાઈન કરવા અને અન્ય જરૂરી પરીક્ષા સંબંધિત ઔપચારિકતાઓનો સમય પણ સામેલ રહેશે. એજન્સીના જણાવ્યાં મુજબ તેમાં ઉમેદવારોને પ્રશ્નપત્ર ઉકેલવા માટે પૂરતો સમય મળશે અને પ્રશાસનિક કામગારીના કારણે જતા સમયની તેના પર અસર પડશે નહીં.
રફ વર્ક માટે જગ્યા વધારી
એનટીએએ ફક્ત નીટ રી ટેસ્ટનો સમય વધાર્યો છે એટલું જ નહીં પરંતુ વિદ્યાર્થીઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખતા તેમણે રફ વર્ક માટે પણ વધુ જગ્યા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. વિદ્યાર્થીઓને પ્રશ્ન પુસ્તિકામાં રફ વર્ક માટે પહેલા કરતા વધુ જગ્યા મળશે. આવામાં વિદ્યાર્તીઓ માટે ગણતરીથી લઈને અન્ય કામ માટે રફ વર્કની જગ્યાનો ઉપયોગ કરવો સરળ રહેશે.
સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત રહેશે
NTAના જણાવ્યાં મુજબ પરીક્ષાની ટ્રાન્સપરન્સી અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે 21 જૂનના રોજ આયોજિત થનારી નીટ યુજી પરીક્ષામાં કડક વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર નિગરાણી સંબંધિત વ્યવસ્થાઓ મજબૂત કરાશે જેનાથી કોઈ પણ પ્રકારની ગડબડી કે અનિયમિતતા રોકી શકાય.
વિદ્યાર્થીઓના સૂચનો બાદ લેવાયો નિર્ણય
એનટીએ મુજબ આ ફેરફાર છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી મળેલા સૂચનો અને ફીડબેક આધારે કરાયો છે. તેનો હેતુ ઉમેદવારોને સારો પરીક્ષા અનુભવ મળે અને તેઓ કોઈ પણ વધારાના દબાણ વગર નીટ પરીક્ષા આપી શકે તે સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે 3 મેના રોજ આયોજિત નીટ પેપર લીક મામલા બાદ પરીક્ષાને રદ કરાઈ હતી. ત્યારબાદ 21 જૂનના રોજ ફરીથી નીટ પરીક્ષાનું આયોજન કરાયું છે. ઉમેદવારોને એવી સલાહ આપવામાં આવી છે કે પરીક્ષા સંબંધિત તમામ જરૂરી નિર્દેશો અને અપડેટ્સ પર નજર રાખવા માટે એનટીએની સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લો.