Free Ration : રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર, હવે આ લોકોને નહીં મળે મફત રાશન
Free Ration : કરોડો રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર છે. જો તમે હજુ સુધી તમારા રેશનકાર્ડ સાથે જોડાયેલા તમામ સભ્યોનું e-KYC નથી કરાવ્યું, તો આ વખતે તમને રાશન નહીં મળે.
Trending Photos
Free Ration : કરોડો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે જીવનરેખા તરીકે કામ કરતા રેશનકાર્ડ ધારકો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. ખાદ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે તપાસ બાદ રેશનકાર્ડની પ્રક્રિયાને પારદર્શક બનાવવા અને નકલી કાર્ડ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ અંગે ખાદ્ય સુરક્ષા મંત્રાલયે તાજેતરમાં નવી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી છે, જે ડિસેમ્બર 2025 સુધીમાં દેશભરમાં લાગુ કરવામાં આવશે. આની સીધી અસર કરોડો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો પર પડશે.
મફત રાશનમાં નવી વસ્તુઓનો સમાવેશ
હવે કાર્ડધારકોને માત્ર ઘઉં અને ચોખા જ નહીં, પણ મીઠું, બાજરી અને રસોઈ તેલ જેવી વસ્તુઓ પણ મળશે. ઘણા રાજ્યોમાં આ મફત હશે, જ્યારે કેટલીક જગ્યાએ તેમને સબસિડીવાળા દરે ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજના સાથે સંકળાયેલા પરિવારોને ગેસ સિલિન્ડર પર ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે.
E-KYC હવે ફરજિયાત
રાશનકાર્ડ સંબંધિત તમામ લાભો મેળવવા માટે હવે e-KYC કરાવવું જરૂરી બનશે. આમાં આધાર અને જરૂરી દસ્તાવેજોની ડિજિટલ ચકાસણી પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે. જે લોકો આ પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ નહીં કરે તેમના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
સરકાર દ્વારા છેલ્લા છ મહિનાથી રેશનકાર્ડ e-KYC ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી રહી હતી, જેથી દરેક લાભાર્થીની ઓળખ ડિજિટલી સુનિશ્ચિત કરી શકાય. આ દરમિયાન છેલ્લી તારીખ ઘણી વખત લંબાવવામાં આવી હતી, લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમ છતાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ આ પ્રક્રિયા સમયસર પૂર્ણ કરી નહોતી.
જો ઈ-કેવાયસી ન કરાવ્યું હોય તો શું થશે ?
જેમણે હજુ સુધી e-KYC ન કરાવ્યું હોય તેમણે કરાવી લેવું, જો e-KYC ન થાય, તો સંબંધિત યુનિટના નામ રેશનકાર્ડમાંથી કાઢી નાખવામાં આવશે. આનો અર્થ એ થશે કે તેમને રાશન મળશે નહીં.
જે લોકોએ હજુ સુધી ઈ-કેવાયસી કરાવ્યું નથી, તેઓ તેમના નજીકના રાશન ડીલર પાસે જઈને આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે. આ માટે, આધાર કાર્ડ અને મોબાઇલ નંબર સાથે રાખવો જરૂરી છે. એકવાર ઈ-કેવાયસી પૂર્ણ થઈ ગયા પછી તેમને ફરીથી રાશન મળવવાનું શરૂ થઈ જશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે