/Petrol Price: સરકારે પેટ્રોલ-ડીઝલ પર ફરીથી લીધો મોટો નિર્ણય, ભાવમાં શું ફરક પડ્યો? જાણો આજના પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ

Petrol Price Today: વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળાના પગલે ઘર આંગણે પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો નોંધાયો. આ બધા વચ્ચે પેટ્રોલ પર સરકારે વધુ એક મોટો નિર્ણય લીધો. તો શું ફરીથી ભાવ પર અસર કરશે કે નહીં? ખાસ જાણો.
15મી મેના રોજ પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક મોટો નિર્ણય લેવાયો અને પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો. હવે પેટ્રોલ પર વધુ એક મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. સરકારે પેટ્રોલની નિકાસ પર 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના દરે સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈસ ડ્યૂટી (SAED) એટલે કે વિન્ડફોલ ટેક્સ લગાવી દીધો છે. જ્યારે બીજી બાજુ ડીઝલ અને વિમાન ઈંધણ (ATF)ની નિકાસ પર લાગેલી ડ્યૂટીમાં કાપ મૂકાયો છે. નાણા મંત્રાલય દ્વારા બહાર પડેલા નોટિફિકેશન મુજબ આ નવા દરો આજથી એટલેકે 16મી મેથી લાગૂ થઈ ગયા છે.
નાણા મંત્રાલયે બહાર પાડ્યું નોટિફિકેશન
નાણા મંત્રાલયના નોટિફિકેશન મુજબ ડીઝલ પર સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈઝ ડ્યૂટી (SAED) ઘટાડીને 16.5 રૂપિયા પ્રતિ લીટર કરવામાં આવી છે. જે પહેલા 23 રૂપિયા પ્રતિ લીટર હતી. જ્યારે ATF પર ડ્યૂટી 33 રૂપિયાથી ઘટાડીને 16 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. જ્યારે પેટ્રોલની નિકાસ પર 3 રૂપિયા પ્રતિ લીટર સ્પેશિયલ એડિશનલ એક્સાઈસ ડ્યૂટી (SAED) એટલે કે વિન્ડફોલ ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો છે.
ગ્રાહકો પર પડશે અસર?
દેશવાસીઓ માટે રાહતના સમાચાર એ છે કે આ નિર્ણયની ઘરઆંગણે કોઈ અસર પડશે નહી. સ્થાનિક વપરાશ માટે વેચાતા પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર લાગતી ઘરેલુ એક્સાઈસ ડ્યૂટીમાં કોઈ ફેરફાર કરાયો નથી એટલે સરકારની આ રણનીતિથી દેશમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના છૂટક વેચાણ માટેના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. જેનાથી સામાન્ય માણસનું બજેટ પ્રભાવિત નહીં થાય. આ સાથે જ પેટ્રોલ અને ડીઝલની નિકાસ પર રોડ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેસને શૂન્ય રાખવામાં આવ્યો છે.
અત્રે જણાવવાનું કે સરકારે માર્ચ 2026માં પહેલીવાર ડીઝલ અને એટીએફ પર નિકાસ ડ્યૂટી લગાવી હતી. ત્યારબાદ એપ્રિલમાં વૈશ્વિક સ્થિતિ અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ જોતા તેમાં અનેકવાર સંશોધન થયું. 11 એપ્રિલના રોજ સમીક્ષામાં ડ્યૂટીમાં ભારે વધારો કરાયો હતો, જ્યારે 30 એપ્રિલના રોજ તેમાં રાહત આપવામાં આવી હતી. હવે સરકારે પેટ્રોલ ઉપર પણ ટેક્સ લાગૂ કર્યો છે.
વિશેષજ્ઞો મુજબ આ પગલું પશ્ચિમ એશિયા સંકટના કારણે વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આવેલી તેજી બાદ ઉઠાવવામાં આવ્યું છે. ફેબ્રુઆરીના અંતમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાન પર સૈન્ય કાર્યવાહી બાદ વિસ્તારમાં તણાવ વધ્યો અને વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 100 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર ગયા. યુદ્ધ પહેલા તે 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ આસપાસ હતું.
સરકારનું કહેવું છે કે વિન્ડફોલ ટેક્સનો હેતુ ઘરેલુ બજારમાં ઈંધણની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરાનો અને નિકાસકારોને વૈશ્વિક ભાવોનો વધુ ફાયદો ઉઠાવતા રોકવાનો છે. જેનાથી ઘરેલુ આપૂર્તિને પ્રાથમિકતા આપવામાં મદદ મળશે. આ બધા વચ્ચે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પણ ખાસ જાણો.
આજનો પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|97.43
|93.21
|વડોદરા
|97.6
|93.37
|સુરત
|97.55
|93.34
|રાજકોટ
|97.79
|93.96
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)