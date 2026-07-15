/મોટી રાહતના સમાચાર! આજથી બિસ્કિટ, સ્કૉચ, કોસ્મેટિક્સ અને કારો સહિત અનેક વસ્તુઓ થશે સસ્તી

ભારત અને યુનાઈટેડ કિંગડમ (UK) વચ્ચે કોમ્પ્રીહેન્સિવ ઈકોનોમિક એન્ડ ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ (FTA) ગત વર્ષ 24 જુલાઈના રોજ સાઈન થયો હતો. જે હવે આજથી એટલે કે 15 જુલાઈ 2026થી લાગૂ થઈ રહ્યો છે. આ સમજૂતિમાં ફક્ત સામાન પર ટેક્સ ઘટાડવાની વાત નથી પરંતુ ડિજિટલ કારોબાર, ફાઈનાન્સ, ટેલિકોમ, નવી ટેક્નોલોજી, નાના વેપાર, જેવા અનેક અન્ય સેક્ટર પણ સામેલ કરાયા છે. એટલે કે ભારત-યુકે મુક્ત વેપાર સંધિ લાગૂ થતા જ બ્રિટનથી આવનારી અનેક વસ્તુઓ હવે પહેલા કરતા સસ્તા ભાવે મળી શકશે. જેમાં સ્કોચ, વ્હીસ્કી, ચોકલેટ, જિન, બિસ્કિટ, કોસ્મેટિક્સ અને બ્રિટિશ બ્રાન્ડના કપડાં તથા કારો પણ સામેલ છે.
મુક્ત વેપાર સંધિ પર ક્યારે શરૂ થઈ હતી વાત
ભારત અને યુકે વચ્ચે એગ્રીમેન્ટને લઈને વાતચીત 13 જાન્યુઆરી 2022થી શરૂ થઈ હતી. આ વાતચીત 3.5 વર્ષ બાદ પૂરી થઈ. 24 જુલાઈ 2025ના રોજ FTA ડીલ પર હસ્તાક્ષર થયા. આ ડીલથી 2030 સુધીમાં દ્વિપક્ષીય વેપાર બમણો થઈને 120 બિલિયન ડોલર સુધી પહોંચવાની સંભાવના છે. 2014થી ભારતે મોરેશિયસ, UAE, ઓસ્ટ્રેલિયા અને EFTA (યુરોપીયન ફ્રી ટ્રેડ એસોસિએશન) સાથે 3 આવા ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ પર સાઈન કરી છે. ભારત યુરોપીયન યુનિયન (EU) સાથે પણ આ પ્રકારની સંધિ થઈ છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સાથે પણ ડીલ થઈ ચૂકી છે.
ભારતમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે?
યુકેથી આયાત થનારા સામાન પર સરેરાશ ટેરિફ 15 ટકાથી ઘટીને 3 ટકા થશે. 85 ટકા સામાન 10 વર્ષમાં સંપૂર્ણ રીતે ટેરિફ મુક્ત થશે. જેનાથી અનેક વસ્તુઓ સસ્તી થશે.
વ્હિસ્કી અને જિન
યુકેથી આયાત થનારી સ્કોચ વ્હિસ્કી અને જિન પર ભારતનો ટેરિફ 150થી ઘટીને 75 ટકા થશે. ત્યારબાદ સમજૂતિના દસમા વર્ષ સુધીમાં તે ઘટીને 40 ટકા થશે. ઉદાહરણથી સમજો કે 5000 રૂપિયાની સ્કોચ બોટલ હવે તમને 3500 રૂપિયામાં મળી શકશે.
લક્ઝરી કારો
યુકેની કારો (જેમ કે જગુઆર, લેન્ડ રોવર, રોલ્સ રોયસ) પર ટેરિફ 100 ટકાથી કોટા સિસ્ટમ હેઠળ 10 ટકા સુધી આવી શકશે. જેનાથી આ કારો 20-30 ટકા જેટલી સસ્તી થઈ શકે છે.
ખાણી પીણીની વસ્તુઓ
યુકેથી આયાત થનારા સેલ્મન, લૈમ્બ, ચોકલેટ, બિસ્કિટ, અને સોફ્ટ ડ્રિંક્સ પર ટેરિફ ઘટશે. જેનાથી આ વસ્તુઓ સસ્તી થશે.
કોસ્મેટિક્સ અને મેડિકલ ડિવાઈસ
યુકેના કોસ્મેટિક્સ, મેડિકલ સાધનો અને એરોસ્પેસ પાર્ટ્સ પર ટેરિફ ઘટવાથી આ સામાન સસ્તો થશે. ટેરિફ 15 ટકાથી ઘટીને 3 ટકા થશે.
ફેશન અને કપડા
બ્રિટનથી આવતા બ્રાન્ડેડ કપડાં, ફેશન પ્રોડક્ટ્સ, અને હોમવેર પણ સસ્તા થશે. આ ઉપરાંત ફર્નીચર, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પણ ઓછા ભાવે મળી શકશે.
ભારતના કયા કયા સેક્ટરને ફાયદો થઈ શકશે?
ભારત અને યુકે વચ્ચે થયેલી આ મુક્ત વેપાર સંધિથી ટેક્સ્ટાઈલથી લઈને એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ અને કેમિકલ જેવા સેક્ટરોને ફાયદો થશે.
ટેક્સ્ટાઈલ સેક્ટર
યુકેમાં ભારતીય કપડા અને હોમ ટેક્સ્ટાઈલ્સ જેમ કે ચાદરો અને પડદા પર 8-12 ટકા ટેક્સ લાગતો હતો. જે હવે સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ જશે. જેનાથી આપણા કપડાં બાંગ્લાદેશ અને વિયેતનામ જેવા દેશોની સરખામણીમાં વધુ સસ્તા અને હરિફાઈમાં ટકી શકશે. તિરુપ્પુર, સુરત, અને લુધિયાણા જેવા એક્સપોર્ટ હબમાં આગામી 3 વર્ષમાં 40 ટકા સુધીનો ગ્રોથ થઈ શકે.
જ્વેલરી અને ચામડાનો સામાન
ભારતથી યુકે જનારા જ્વેલરી અને ચામડાના સામાન જેમ કે બેગ, જૂતા પર હવે કોઈ ટેક્સ નહીં લાગે. તેનાથી નાના બિઝનેસ (MSME) અને લક્ઝરી બ્રાન્ડ્સને મોટો ફાયદો થશે. આ સાથે યુકેના રસ્તે યુરોપમાં ભારતનો દબદબો વધશે.
એન્જિનિયરિંગનો સામાન અને ઓટો પાર્ટ્સ
યુકેએ ભારતીય મશીનરી, એન્જિનિયરિંગ ટુલ્સ અને ઓટો પાર્ટ્સ જેમ કે કારોના પાર્ટ્સ પર લાગતો ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ ખતમ કર્યો છે. જેનાથી ભારત, યુકે અને યુરોપની ઈન્ડસ્ટ્રિયલ સપ્લાય ચેન વધુ મજબૂત બનશે. પુના, ચેન્નાઈ અને ગુડગાંવ જેવા મેન્યુફેક્ચરિંગ હબને ફાયદો થશે.
દવાઓ અને મેડિકલ ડિવાઈસ
ભારતીય ફાર્મા કંપનીઓને યુકેમાં જેનેરિક દવાઓ માટે સરળતથી રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ મળશે. જેનાથી ભારતની દવાઓ યુકેની હેલ્થ સર્વિસ (NHS)માં સરળતાથી પહોંચશે અને દવાઓનું અપ્રુવલ પણ જલદી મળશે.
ખાણીપીણીનો સામાન, ચા, મસાલા અને સમુદ્રી પ્રોડક્ટ્સ
બાસમતી ચોખા, ઝીંગા, જેવા સમુદ્રી પ્રોડક્ટ્સ, પ્રીમિયમ ચા અને મસાલા પર યુકેનો ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ ખતમ થશે. જેનાથી અસમ, ગુજરાત, કેરળ અને પશ્ચિમ બંગાળ જેવા રાજ્યોમાં એક્સપોર્ટ ઈન્ડસ્ટ્રીને મોટો બુસ્ટ મળશે.
કેમિકલ્સ અને સ્પેશિયાલિટી મટિરિયલ્સ
એગ્રોકેમિકલ્સ, પ્લાસ્ટિક અને સ્પેશિયલ કેમિકલ્સ પર ટેક્સ ઘટવાથી ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર જેવા પ્રમુખ હબથી નિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે. આ ડીલ હેઠળ ભારતનો લક્ષ્યાંક કઈક એવો છે કે 2030 સુધીમાં યુકેમાં પોતાના કેમિકલ નિકાસને બમણી કરે.
ગ્રીન એનર્જી અને ક્લીનટેક
આ સમજૂતિ રિન્યુએબલ એનર્જીમાં જોઈન્ટ વેન્ચર્સનો રસ્તો ખોલશે, જેમાં સોલર, ગ્રીન હાઈડ્રોજન અને ઈલેક્ટ્રોનિક વ્હીકલ (EV) ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સામેલ છે. યુકે ભારતના ક્લીન એનર્જી સેક્ટરમાં વધુ રોકાણ કરશે. જેનાથી નવી ટેક્નોલોજીસનો પણ વિકાસ થશે.
ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને શું ફાયદો થશે
ભારતે કયા કયા દેશો સાથે કરી છે સંધિ
ભારતે શ્રીલંકા, ભૂટાન, થાઈલેન્ડ, સિંગાપુર, મલેશિયા, કોરિયા, જાપાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, યુએઈ, મોરેશિયસ, ASEAN અને EFTA બ્લોક્સ સાથે ટ્રેડ એગ્રિમેન્ટ્સ કર્યા છે.