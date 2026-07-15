Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /મોટી રાહતના સમાચાર! આજથી બિસ્કિટ, સ્કૉચ, કોસ્મેટિક્સ અને કારો સહિત અનેક વસ્તુઓ થશે સસ્તી

મોટી રાહતના સમાચાર! આજથી બિસ્કિટ, સ્કૉચ, કોસ્મેટિક્સ અને કારો સહિત અનેક વસ્તુઓ થશે સસ્તી

ભારત અને યુકે વચ્ચે ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટનો સૌથી મોટો ફાયદો ભારતના એક્સપોર્ટ સેક્ટરને મળવાનો છે. ભારત હવે પોતાના લગભગ 99 ટકા સામાનને યુકેમાં કોઈ પણ ઈમ્પોર્ટ ટેક્સ વગર મોકલી શકશે. એ પણ જાણો કે આજથી કઈ કઈ વસ્તુઓ ભારતમાં સસ્તી મળશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:06 AM IST
મોટી રાહતના સમાચાર! આજથી બિસ્કિટ, સ્કૉચ, કોસ્મેટિક્સ અને કારો સહિત અનેક વસ્તુઓ થશે સસ્તી
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોટી રાહતના સમાચાર! આજથી બિસ્કિટ, સ્કૉચ, કોસ્મેટિક્સ અને કારો સહિત અનેક વસ્તુઓ થશે સ
ભારત-UK FTA ડીલ13 min ago
2
Rajkot edible oil price hike27 min ago
3
Toll Price Hike30 min ago
4
Bhupendra Patel1 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago