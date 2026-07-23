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આકાશમાં દેખાયું 10 હજાર કિમી લાંબું 'પ્રેત'! ભારતથી સાઉથ કોરિયા સુધી પૂરનો ખતરો?

Ghost Cloud: આકાશમાં અંદાજે 10000 કિમી લાંબું રહસ્યમયી પ્રેત વાદળું જોવા મળતા ભારતથી લઈને દક્ષિણ કોરિયા સુધી ચિંતા વધી છે. આખરે આ અનોખી મૌસમી ઘટના શુ છે, શું તેનો સંબંધ ભારે વરસાદ, પુર કે જળવાયુ પરિવર્તન સાથે છે, તથા વૈજ્ઞાનિક તેના વિશે શું કહે છે? જાણો આ વાયરલ દાવાની તથ્યાત્મક અને વૈજ્ઞાનિક તપાસ.

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:41 PM IST
આકાશમાં દેખાયું 10 હજાર કિમી લાંબું 'પ્રેત'! ભારતથી સાઉથ કોરિયા સુધી પૂરનો ખતરો?
Image Credit: Windy

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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આકાશમાં દેખાયું 10 હજાર કિમી લાંબું 'પ્રેત'! ભારતથી સાઉથ કોરિયા સુધી પૂરનો ખતરો?
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