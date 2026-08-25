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અમેઝોન, બિગબાસ્કેટ, સહિત 3 કંપનીના ફૂડ લાઈસન્સ કરાયા રદ, જાણો અચાનક કેમ લેવાયો નિર્ણય

Karnataka News: કર્ણાટકમાં ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ્સ અમેઝોન, ઈન્સ્ટાગ્રામ, બિગબાસ્કેટ જેવા ખમતીધરોના ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ  કરી દેવાયા છે. જાણો અચાનક કેમ લેવો પડ્યો આ નિર્ણય?

Written ByViral Raval
Published: Aug 25, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:36 AM IST
અમેઝોન, બિગબાસ્કેટ, સહિત 3 કંપનીના ફૂડ લાઈસન્સ કરાયા રદ, જાણો અચાનક કેમ લેવાયો નિર્ણય
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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