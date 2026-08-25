/અમેઝોન, બિગબાસ્કેટ, સહિત 3 કંપનીના ફૂડ લાઈસન્સ કરાયા રદ, જાણો અચાનક કેમ લેવાયો નિર્ણય

Karnataka News: કર્ણાટક ખાદ્ય સુરક્ષા અને ઔષધિ પ્રશાસન વિભાગે ઝેરી ધતુરાના ફળ અને બીજ ઓનલાઈન વેચવાના મામલે અમેઝોન, બિગબાસ્કેટ, અને ઈન્સ્ટામાર્ટનું ફૂડ લાઈસન્સ સસ્પેન્ડ કરી દીધુ છે. આ પ્લેટફોર્મ્સ પર માણસોના ઉપયોગ માટે ધતુરાના વેચાણની અનેક ફરિયાદો મળી હતી. ત્યારબાદ વિભાગે આ કાર્યવાહી કરી છે.
તપાસના અપાયા હતા આદેશ
વિભાગે આ અગાઉ આ પ્લેટફોર્મ્સ પર ધતુરાના ઉત્પાદનોના વેચાણ અને તેની ઓનલાઈન લિસ્ટિંગ અંગે તપાસના આદેશ આપ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે અલગ અલગ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ્સ પર ધતુરાના ફળ અને બીજ વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ હતા. જેમાંથી કેટલાક ઉત્પાદનો પર FSSAI લાઈસન્સ કે રજિસ્ટ્રેશન નંબર પણ નોંધાયેલો હતો. જ્યારે વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ આ ઉત્પાદનો ઝેરી છે અને તેના સેવનથી માનવ સ્વાસ્થ્યને ગંભીર જોખમ પેદા થઈ શકે છે.
તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારા ખુલાસા
શું કહે છે કંપનીઓ
આ મામલે સંબંધિત કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ વિભાગ સામે હાજર થયા. વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ...
જો કે નિયામકે કંપનીઓના જવાબ અને સ્પષ્ટીકરણને સંતોષજનક ગણ્યા નહીં. વિભાગે કહ્યું કે, આ ઉત્પાદનોને ખાદ્ય પદાર્થો તરીકે સ્ટોર કરવા, વેચવા કે વિતરણ કરવા સ્વીકાર્ય નથી.
આગળ શું થશે?