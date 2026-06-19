હોર્મુઝ ખુલતા જ 3 મહિનાથી ફસાયેલું LNG ટેન્કર 'દિશા' ગુજરાતના દહેજ પહોંચ્યું, ટળશે ગેસ સંકટ!

ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે શાંતિના સૂર રેલાવવા લાગ્યા છે જેની અસર હવે હોર્મુઝમાં જોવા મળી રહી છે. બંને દેશો વચ્ચે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સાઈન થઈ જતા હોર્મુઝ ખુલી ગયું અને હવે જહાજો પસાર થઈ રહ્યા છે. ભારતનું જે જહાજ દિશા ત્રણ મહિનાથી ફસાયેલું હતું તે આખરે હવે હોર્મુઝના રસ્તે હેમખેમ પસાર થઈને ગુજરાતના દહેજ પહોંચી ગયું છે. આ ટેન્કર આજે 19 જૂનના રોજ સવારે લગભગ 7.32 કલાકે દહેજ એલએનજી ટર્મિનલ પર પહોંચ્યું.
કતારથી ગેસ ભરીને નીકળ્યું હતું દિશા
માલ્ટા ફ્લેગ ધરાવતું આ દિશા જહાજ છેલ્લા સાડા ત્રણ મહિનાથી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં ફસાયેલું હતું. કતારના રાસ લફાન બંદરથી 62,370 મેટ્રિક ટન LNG લઈને આ જહાજ ભારત આવવા માટે નીકળ્યું હતું પરંતુ અમેરિકા ઈઝરાયેલ તથા ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ ફાટી નીકળતા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં અટવાયું હતું. પરંતુ શાંતિ બાદ હોર્મુઝ ખુલતા હવે આ જહાજ પસાર થઈ શક્યું.
લાંબા સમય સુધી જોવી પડી રાહ
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે એમઓયુ સાઈન થયા બાદ હોર્મુઝ ખુલ્યા પછી સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાંથી પસાર થયેલું આ પ્રથમ LNG લોડેડ જહાજ હતું. મધ્ય પૂર્વની તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ બાદ હોર્મુઝમાંથી પસાર થનારું પહેલાં ભારતીય જહાજ એલએનજી કરિયર્સમાં દિશાનું નામ પણ સામેલ થયું છે. આવા સંવેદનશીલ સમયમાં જહાજ સુરક્ષિત રીતે દહેજ પહોંચ્યું તે ભારતના ઉર્જા ક્ષેત્ર માટે મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમ ગણવામાં આવી રહ્યો છે.
દેશનું સૌથી મોટું LNG આયાત કેન્દ્ર છે દહેજ
ભરૂચના દહેજની વાત કરીએ તો દહેજ સ્થિત આવેલું એલએનજી ટર્મિનલ દેશનું સૌથી મોટું એલએનજી આયાત કેન્દ્ર છે. આવામાં દિશાના સુરક્ષિત આગમનને ભારતના પ્રાકૃતિક ગેસ આપૂર્તિ તંત્ર માટે ખુબ મહત્વનો ગણવામાં આવી રહ્યો છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દુનિયાના ઉર્જા વેપારનો એક મહત્વનો જળમાર્ગ છે. જ્યાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી તણાવના કારણે એલએનજી અને ક્રૂડ ઓઈલ સપ્લાય ખોરવાયો હતો.
અત્રે જણાવવાનું કે આ જહાજ શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (SCI)ના નેતૃત્વવળા કન્સોર્ટિયમ તરફથી સંચાલિત થાય છે. તેને પેટ્રોનેટ એલએજી લિમિટેડ માટે ચાર્ટર કરાયું છે.