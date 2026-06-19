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હોર્મુઝ ખુલતા જ 3 મહિનાથી ફસાયેલું LNG ટેન્કર 'દિશા' ગુજરાતના દહેજ પહોંચ્યું, ટળશે ગેસ સંકટ!

LNG Tanker Disha arrives at Dahej: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે એમઓયુ સાઈન થઈ જતા હોર્મુઝ આખરે ખુલ્યું અને ભારતનું જહાજ દિશા જે કતારથી એલએનજી લઈને નીકળેલું અને ત્રણ મહિનાથી હોર્મુઝમાં ફસાયેલું હતું તે આખરે ગુજરાતના દહેજ પહોંચી ગયું છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 19, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:59 PM IST
હોર્મુઝ ખુલતા જ 3 મહિનાથી ફસાયેલું LNG ટેન્કર 'દિશા' ગુજરાતના દહેજ પહોંચ્યું, ટળશે ગેસ સંકટ!

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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