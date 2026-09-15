/2000 રૂપિયા સુધીના UPI પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ નહીં, તેનાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર ભરવો પડશે ચાર્જ? ખાસ જાણો

જો તમે પણ યુપીઆઈથી ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હોવ તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. કેન્દ્ર સરકારે બેંકો અને સિસ્ટમ પ્રોવાઈડર્સને 2000 રૂપિયા સુધીના યુપીઆઈ લેવડદેવડ પર કોઈ પણ પ્રકારનો ટ્રાન્ઝેક્શન ચાર્જ લગાવવાની ના પાડી છે. નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યાં મુજબ પેમેન્ટ એન્ડ સેટલમેન્ટ સિસ્ટમ એક્ટ 2007ની કલમ 10A હેઠળ આ કાનૂની પ્રતિબંધ લાગૂ કરાયો છે. આ નિયમ દ્વારા 2000 રૂપિયા સુધીના રૂપે ડેબિટ કાર્ડ અને યુપીઆઈથી ચૂકવણી કરવા કે મેળવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કોઈ પણ રીતે ચાર્જ વસૂલી શકાશે નહીં. ડિજિટલ અર્થવ્યવસ્થાને સુગમ જાળવી રાખવા માટે આ પગલું ઉઠાવવામાં આવ્યું છે.
ઓગસ્ટમાં સરકારે એક નિશ્ચિત મર્યાદાથી વધુના સિલેક્ટેડ યુપીઆઈ મર્ચન્ટ લેવડદેવડ પર મામૂલી મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ (MDR) શરૂ કરવાની સંભાવનાનો સંકેત આપ્યો હતો. આ સાથે જ સરકારે આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સામાન્ય ગ્રાહકો અને એક વ્યક્તિથી બીજી વ્યક્ત (પર્સન ટુ પર્સન) વચ્ચે થનારી ચૂકવણી સંપૂર્ણ રીતે વિનામૂલ્યે રહેશે.
સરકારે કહ્યું હતું કે આ ફેરફારને ભારતના ડિજિટલ પેમેન્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ટકાઉ, કોમ્પિટેટિવ, અને દેશની વધતી ડિજિટલ ઈકોનોમીને સપોર્ટ કરવામાં સક્ષમ બનાવવાની તેની મોટી કોશિશના એક ભાગ તરીકે જોવું જોઈએ. નાણામંત્રાલયે એવા સમાચારોને પણ ફગાવી દીધા જેમાં પ્રસ્તાવિત પોલીસી ફેરફારો પાછળ બહારથી કોઈનું દબાણ કે હાથ હોવાનો દાવો કરાયો હતો. મંત્રાલયે આવા દાવાઓને સંપૂર્ણ રીતે નિરાધાર, ખોટા અને ભ્રામક ગણાવ્યાં. સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું કે દેશના ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને મજબૂત કરવું જ તેનો મુખ્ય ટાર્ગેટ છે.
સમજો નવો નિયમ..
ત્યારે 2000થી ઉપરની રકમની લેવડદેવડ થાય તો શું?
2000 રૂપિયાની મર્યાદા કેમ નક્કી કરાઈ
ગ્રાહક પાસેથી પૈસા વસૂલાશે?
સરકાર તરફથી જે વાત સામે આવી છે તે મુજબ જો યુપીઆઈ પર કોઈ ફી આવે તો પણ તેનો બોજો ગ્રાહકો પર નાખવાની વાત નથી. ફી MDR એટલે કે મર્ચન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ તરીકે દુકાનદાર કે વેપારી પાસેથી લેવાઈ શકે છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો તમે કોઈ દુકાન પર યુપીઆઈથી 5000 રૂપિયાનું પેમેન્ટ કર્યું. ભવિષ્યમાં જો આ પ્રકારની લેવડદેવડ પર MDR લાગૂ થાય તો ફી ગ્રાહક પાસેથી નહીં પરંતુ પેમેન્ટ સ્વીકારનાર પાસેથી લેવાશે.
MDR શું હોય છે
દરેક 2000 રૂપિયાથી વધુના પેમેન્ટ પર લાગશે ફી?
કેમ કરાયો ફેરફાર