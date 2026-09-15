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2000 રૂપિયા સુધીના UPI પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ નહીં, તેનાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર ભરવો પડશે ચાર્જ? ખાસ જાણો

કેન્દ્ર સરકારે 14 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ એક નવું ગેઝેટ નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. જેમાં 2000 રૂપિયા સુધીના યુપીઆઈ લેવડદેવડ પર કોઈ પણ ચાર્જ નહીં લાગે. ત્યારે 2000 રૂપિયા પછીની લેવડદેવડનું શું થશે એ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 15, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:35 AM IST
2000 રૂપિયા સુધીના UPI પેમેન્ટ પર કોઈ ચાર્જ નહીં, તેનાથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શન પર ભરવો પડશે ચાર્જ? ખાસ જાણો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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