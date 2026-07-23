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પેપરલીક મુદ્દે ભારે વિરોધ પ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે મોદી સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

પેપર લીક પર ભારે બબાલ, વિરોધ પ્રદર્શનના પગલે મોદી સરકાર દ્વારા મોટો નિર્ણય લેવાયો છે. પીએમ મોદીએ પેપરલીક કેસોમાં કડકાઈ દર્શાવતા ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ બનાવવાની જાહેરાત કરી છે. જેનો હેતુ દોષિતોને જલદી અને કડક સજા અપાવવાનો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 23, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:37 AM IST
પેપરલીક મુદ્દે ભારે વિરોધ પ્રદર્શન અને હિંસા વચ્ચે મોદી સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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