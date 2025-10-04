Prev
FASTagને લઈને મોટા સમાચાર, ચુકવવી પડશે બમણી ફી, 15 નવેમ્બરથી લાગુ થશે નવો નિયમ

Toll Tax New Rule: સરકાર દ્વારા ટોલ ટેક્સને લઈને નવા નિયમો જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જો કે આ લોકોને ટોલ ફી ડબલ આપવી પડશે. સરકારનો આ નિર્ણય કેસલેસ વ્યવહારને વધારવાનો છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:00 PM IST

Toll Tax New Rule: 15 નવેમ્બરથી, માન્ય FASTag વગરના વાહનોએ ટોલ પ્લાઝા પર રોકડમાં ચુકવણી કરવા પર બમણી ટોલ ફી ચૂકવવી પડશે. જો કે, જો તેઓ UPI (યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ) દ્વારા ચુકવણી કરે છે, તો તેમણે સામાન્ય ફી કરતાં 1.25 ગણી ચૂકવણી કરવી પડશે. રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઇવે મંત્રાલય (MoRTH)એ રાષ્ટ્રીય હાઇવે ફી નિયમો, 2008માં સુધારો કર્યો છે.

ડિજિટલ ચુકવણીઓને પ્રોત્સાહન આપવું

હવે, FASTag વગરના વાહનો માટે ચુકવણીની પદ્ધતિ ટોલ ફી નક્કી કરશે. આનો હેતુ ડિજિટલ ચુકવણીઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને રોકડ વ્યવહારો ઘટાડવાનો છે.

ટોલ ફીના ફક્ત 1.25 ગણા ચૂકવવા પડશે

મંત્રાલયના એક નિવેદન અનુસાર, આ નિયમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય FASTag વગરના વાહનો માટે ડિજિટલ ચુકવણીઓને પ્રોત્સાહન આપવા અને રોકડ વ્યવહારો ઘટાડવાનો છે. નવા નિયમ હેઠળ, માન્ય FASTag વગરના વાહનો પાસેથી રોકડ ચુકવણી માટે બમણી ટોલ ફી વસૂલવામાં આવશે. જો કોઈ વાહન UPI દ્વારા ચુકવણી કરે છે, તો તેણે ટોલ ફીના ફક્ત 1.25 ગણા ચૂકવવા પડશે.

કેસમાં ચુકવણી કરવા પર 200 રૂપિયા

ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ વાહનને FASTag દ્વારા ₹100 ચૂકવવાની જરૂર હોય, તો કેસમાં ચુકવણી કરવા પર 200 રૂપિયા અને UPI દ્વારા 125 રૂપિયા થશે.

FASTagનો વર્ષનો પાસ

મુસાફરી સરળ અને વધુ સસ્તી બનાવવા માટે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર FASTag વાર્ષિક પાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વારંવાર રિચાર્જ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે. આ પાસ એક વર્ષ માટે માન્ય છે, અથવા 200 ટોલ પ્લાઝા ક્રોસિંગ પર તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. 3,000 રૂપિયાની એક વખતની ચુકવણી જરૂરી છે.

નિયમ 15 નવેમ્બર 2025થી અમલમાં

મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ટોલ વસૂલાત પ્રક્રિયાને સુવ્યવસ્થિત કરવા, પારદર્શિતા વધારવા અને રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગો પર મુસાફરો માટે મુસાફરી સરળ બનાવવા માટે આ ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આ નિયમ 15 નવેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

