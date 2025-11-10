દેશને હચમચાવવા માટેના આતંકી ષડયંત્રનો પર્દાફાશ, જેના પર જીવ બચાવવાની જવાબદારી...તે 'આતંકી' નીકળ્યો?
દેશને હચમચાવી નાખવાના ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થતા હડકંપ મચ્યો છે. ભારે પ્રમાણમાં વિસ્ફોટક મટીરિયલ અને હથિયાર મળ્યા છે એ પણ પાછા એક ડોક્ટરના ઘરેથી. વધુ વિગતો જાણો.
જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે હરિયાણાના ફરિદાબાદની મેડિકલ કોલેજમાંથી બાતમીના આધારે 360 કિલોગ્રામ શંકાસ્પદ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ, એક એવો પદાર્થ જે વિસ્ફોટકો બનાવવામાં વપરાય છે, અસોલ્ટ રાઈફલ અને અન્ય હથિયાર જપ્ત કર્યા. તાજેતરમાં હથિયારોના એક કેસમાં એક કાશ્મીરી ડોક્ટરની ધરપકડ બાદ તેણે આપેલી બાતમીના આધારે આ સામાન જપ્ત કરાયો હતો.
મીડિયા રિપોર્ટમાં અધિકારીઓને ટાંકીને કહેવાયું છે કે ડો. અદિલ અહેમદની પૂછપરછ દરમિયાન મળેલી માહિતીના આધારે ફરિદાબાદની અલ ફલહ હોસ્પિટલમાં રેડ મારવામાં આવી હતી. જ્યાં હોસ્પિટલમાં કાર્યરત અન્ય એક ડોક્ટર મુઝમિલ શકીલની પણ ધરપકડ કરાઈ.
જે હથિયારો પકડાયા તેમાં એક અસોલ્ટ રાઈફલ, 3 મેગેઝિન, અને 83 લાઈવ કારતૂસ, આઠ લાઈવ રાઉન્ડ સાથેની એક પિસ્તોલ, બે અન્ય મેગેઝિન્સ, 8 મોટી સૂટકેસ, 4 નાની સૂટકેસ, અને એક કન્ટેઈનર કે જેમાંથી શંકાસ્પદ એક્સપ્લોઝિવ કેમિકલ મળી આવ્યા છે. પોલીસને બેટરી સાથે 20 ટાઈમર્સ, 24 રિમોટ કંટ્રોલ, અંદાજિત 5 કિલોગ્રામ હેવી મેટલ, વોકી ટોકી સેટ્સ, ઈલેક્ટ્રોનિક વાયરિંગ, બેટરીઓ અને અન્ય સાધન સામગ્રી મળી આવ્યા છે.
પ્રાથમિક અહેવાલમાં દાવો કરાયો હતો કે 300 કિલોગ્રામ જેટલું આરડીએક્સ મળી આવ્યું છે અને એકે-47 રાઈફલ પણ ફરિદાબાદમાંથી મળ્યા. જો કે પોલીસે પાછળથી સ્પષ્ટતા કરી કે મળી આવેલું મટીરિયલ કેમિકલ સબસ્ટન્સ હતું, આરડીએક્સ નહીં. અને જે રાઈફલ મળી તે AK-47 નહતી.
ફરિયાદાબાદ પોલીસ કમિશનર સતેન્દર કુમારે કહ્યું કે હરિયાણા પોલીસ અને જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસનું જોઈન્ટ ઓપરેશન ચાલુ છે. આરોપી ડો. મુઝમ્મિલ પકડાયો હતો. ગઈ કાલે 360 કિગ્રા જેટલો જ્વલનશીલ પદાર્થ મળી આવ્યો હતો. જે RDX નહીં પરંતુ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ હોવાની સંભાવના છે. જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસે પણ કહ્યું કે તેમને એવી શંકા છે કે આ મટીરિયલ સ્થાનિક સ્તરે મેળવેલું રસાયણ હશે.
આરોપી હાલ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તેનો હથિયારો અને વિસ્ફોટકોને સ્ટોર કરવામાં અને પૂરા પાડવામાં કથિત ભૂમિકા અંગે પૂછપરછ ચાલુ છે. અગાઉ પોલીસે કાશ્મીર વેલીમાં તેના એક લોકરમાંથી એકે-47 અને અન્ય હથિયારો જપ્ત કર્યા હતા. તપાસમાં પુલવામા જિલ્લાના કોઈલનો રહેવાસી શકીલની સંડોવણી પણ સામે આવી છે. જેના પર ફરિદાબાદમાંથી પકડાયેલા કેમિકલ્સને સ્ટોર કરવામાં મદદ કરવાનો શક છે. બંને ડોક્ટરોને જમ્મુ અને કાશ્મીર પાછા લાવવામાં આવ્યા છે અને હાલ પોલીસ કસ્ટડીમાં છે.
