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EPFO પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, સેલરી લિમિટ 15000થી વધારીને 25000 રૂપિયા કરવામાં આવી, જાણો શું થશે ફાયદો?

મોદી સરકારે EPF અને EPS કવરેજ માટે લાગૂ પગાર મર્યાદાને 15000 રૂપિયાથી વધારીને 25000  રૂપિયા કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં આ અંગેના પ્રસ્તાવને મંજૂરી અપાઈ. હવે પીએફ પેન્શન કાપની ફરજિયાત સેલરી લિમિટને વધારીને 25000 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 16, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:13 PM IST
EPFO પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, સેલરી લિમિટ 15000થી વધારીને 25000 રૂપિયા કરવામાં આવી, જાણો શું થશે ફાયદો?
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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EPF પર કેબિનેટનો મોટો નિર્ણય, પગાર લિમિટ 15000થી વધારીને 25000 રૂપિયા કરવામાં આવી
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