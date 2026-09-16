/EPFO પર સરકારનો મોટો નિર્ણય, સેલરી લિમિટ 15000થી વધારીને 25000 રૂપિયા કરવામાં આવી, જાણો શું થશે ફાયદો?

કેન્દ્રની મોદી સરકારે કર્મચારીઓ માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં થયેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં EPF અને EPS હેઠળફરજિયાત કવરેજની પગાર મર્યાદા 15000 રૂપિયાથી વધારીને 25000 રૂપિયા માસિક કરવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી અપાઈ છે. જે 17 સપ્ટેમ્બરથી લાગૂ થઈ જશે. આ નિર્ણય બુધવારે થયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં થયો. જેના વિશે કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જાણકારી આપી. તેમણે કહ્યું કે સરકાર મુજબ આ નિર્ણયથી 52 લાખથી વધુ વધારાના કર્મચારીઓ ફરજિયાત EPFO કવરેજના દાયરામાં આવી શકે છે.
કેમ લેવાયો નિર્ણય
કોને થશે ફાયદો
પેન્શન અને વીમાનો પણ લાભ
ટૂંકમાં તેનો સામાન્ય અર્થ એ થયો કે હવે બેઝીક પ્લસ ડીએ મળીને જે પ્રાઈવેટ સેક્ટરના કર્મચારીઓને 25 હજાર રૂપિયાનો પગાર મળે છે તેમને હવે ફરજિયાત રીતે પીએફની સાથે EPS એટલે કે પીએફ પેન્શનમાં પણ યોગદાન આપવું પડશે. પહેલા આ લિમિટ 15000 રૂપિયા હતી. તેનાથી કર્મચારીઓના ઓનહેન્ડ સેલરી પર કોઈ ફરક પડવાનો નથી. કારણ કે આ ભાગ તમારા એમ્પ્લોયર કંટ્રીબ્યુશન 12 ટકામાંથી જશે.
સરકાર પર કેટલો વધશે ખર્ચો
▪️#Cabinet approves enhancement of EPFO wage ceiling from Rs.15,000 to Rs.25,000 per month.
▪️The decision is expected to bring more than 51 lakh additional employees within the ambit of mandatory EPFO coverage.
▪️The annual Government outgo is estimated at about Rs.11,339… pic.twitter.com/Tx7jR0O2n7
— PIB India (@PIB_India) September 16, 2026
EPFOના દાયરામાં 8 કરોડ લોકો
ઔપચારિક રોજગારને પ્રોત્સાહન