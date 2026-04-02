શેમ્પુથી લઈને દવાઓ સુધી મળશે રાહત! સરકારે ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી હટાવતા શું શું થશે સસ્તું? લિસ્ટ ચેક કરો
Petrochemical Customs Duty: મિડલ ઈસ્ટમાં ઈઝરાયેલ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ માત્ર આ દેશને નહીં પરંતુ અન્ય દેશોને પણ ભરડામાં લઈ રહ્યું છે. ભારતમાં પણ સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે. સરકાર તેનો તોડ કાઢી રહી છે જેથી કરીને નાગરિકો પર અસર ન થાય. જેને પગલે 41 જેટલી પેટ્રોકેમિકલ આઈટમો પર ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી હટાવવામાં આવી છે. જે 30 જૂન સુધી લાગૂ રહેશે. જાણો કઈ કઈ વસ્તુઓ પર થશે અસર?
- યુદ્ધની અસરો નાગરિકો સુધી ન પહોંચે તે માટે સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય
- 41 જેટલી પેટ્રોકેમિકલ આઈટમો પરથી કસ્ટમ ડ્યૂટી હટાવવામાં આવી
- જે વસ્તુઓ પરથી ડ્યૂટી હટાવવામાં આવી તેની યાદી ચેક કરો
Trending Photos
Petrochemical Import Customs Duty: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈઝરાયેલે ઈરાનને હચમચાવી નાખ્યું છે સામે છેડે ઈરાન પણ મરણીયું બન્યું છે અને એમાં પણ વળી અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આજે જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું તેનાથી યુદ્ધ લાંબુ અને વધુ ભીષણ બને તેવા સંકેત મળે છે. આ યુદ્ધના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ અને એલપીજીના સપ્લાયની ચેન પ્રભાવિત થઈ છે. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝમાં જહાજોની અવરજવર ખોરવાઈ જવાથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધીને આકાશે આંબ્યા. ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાયમાં મુશ્કેલી થવાથી અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ અને એલપીજીની સમસ્યા વધી છે. ખર્ચા વધવાથી પ્રાઈવેટ કંપનીઓએ ઓઈલના ભાવમાં પણ વધારો ઝીંકી દીધો. ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘુ થવાથી ઓઈલ કંપનીઓના ખર્ચા વધ્યા છે. સરકાર જો કે સતત પ્રયત્નો કરી રહી છે કે આ બધાની અસર સામાન્ય નાગરિકોને ન ભોગવવી પડે. આથી સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર લાગેલી એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયા પ્રતિ લીટર ઘટાડી દીધા. હવે સરકારે પેટ્રો કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સ પર લાગનારી ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી પણ ઘટાડી છે.
પેટ્રોકેમિકલ ઉત્પાદનો પર ઘટી ઈમ્પોર્ટ ડ્યૂટી
નાણા મંત્રાલય તરફથી એક નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે જે મુજબ 41 જેટલી જરૂરિયાતવાળી પેટ્રોકેમિકલ આઈટમો પર કસ્ટમ ડ્યૂટીને સંપૂર્ણ રીતે હટાવવામાં આવી છે. 2 એપ્રિલ 2026થી અપાનારી આ છૂટ 30 જૂન 2026 સુધી લાગૂ રહેશે. ઘરેલુ ઈન્ડસ્ટ્રી માટે જરૂરી કાચો માલ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થાય એટલા માટે સરકારે આ પગલું ભર્યું છે. નાણા મંત્રાલયના આ પગલાંથી પ્લાસ્ટિક, પેકેજિંગ, ટેક્સટાઈલ, ફાર્માસ્યુટિકલ, કેમિકલ, ઓટોમોટિવ પાર્ટ્સ, અને અન્ય મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરને ફાયદો થશે. આમ જનતાને પણ રોજબરોજના ઉપયોગ માટેની જરૂરી ચીજોના વધતા ભાવથી રાહત મળશે.
વૈશ્વિક સપ્લાય ચેન પર અસર
નાણા મંત્રાલયે બહાર પાડેલા એક નિવેદન મુજબ વેસ્ટ એશિયામાં ચાલતા સંઘર્ષથી દુનિયાભરમાં ગ્લોબલ સપ્લાય ચેન પર અસર પડી છે. આ કારણે સરકારે જરૂરી પેટ્રોકેમિકલ્સ ઈનપુટ્સ પર કસ્ટમ ડ્યૂટીને સંપૂર્ણ રીતે છૂટ આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે કઈ કઈ વસ્તુઓ પરથી હાલપૂરતી કસ્ટમ ડ્યૂટીને કાઢી નાખી તે જાણો.
આ 40 વસ્તુઓ કસ્ટમ ફ્રી થઈ
સરકાર તરફથી જે 40 વસ્તુઓને કસ્ટમ ડ્યૂટી ફ્રી કરાઈ છે તેમાં મેથેનોલ, ટોલ્યુન, સ્ટાઈરીન, વિનાઈલ ક્લોરાઈડ મોનોમર, મોનોએથિલીન ગ્લાઈકોલ (MEG), ફિનોલ, એસિટિક એસિડ, પ્યુરિફાઈડ ટેરેફ્થૈલિક એસિડ (PTA), પોલીઈથિલીન, પોલીપ્રોપીલીન, પોલીસ્ટાઈરિન, પોલીવિનાઈલ ક્લોરાઈડ (PVC), પોલીઈથિલીન ટેરેફ્થાલેટ (PET), એન્જિનિયરિંગ પ્લાસ્ટિક જેવા એક્રિલોનાઈટ્રાઈલ-બ્યૂટાઈડીન-સ્ટાઈરીન (ABS) અને પોલીકાર્બોનેટ સામેલ છે. આ તમામ પ્રોડક્ટને 30 જૂન સુધી કસ્ટમ ડ્યૂટી વગર ઈમ્પોર્ટ કરી શકાશે.
કઈ ચીજો બને છે?
- મેથેનોલનો ઉપયોગ પ્લાઈવુડ, ઈન્શ્યુલેશન ફોમ, એસિટિક એસિડ, પ્લાસ્ટિક, સિન્થેટિક ફાઈબર, પેન્ટ, કોટિંગ્સ, અને દવાઓ બનાવવામાં થાય છે.
- ટોલ્યુનથી પેન્ટ, થિનર, ગુંદર, પ્રિન્ટિંગ ઈન્ક, પેઈન્ટ રિમૂવર, રબર, રેજિન, અને પ્લાસ્ટિક બનાવવામાં થાય છે. ઈન્શ્યુલેશન ફોમ ટીવી/કોમ્પ્યુટર/મોબાઈલના કેસ, ટોઈઝ અને ઓટોપાર્ટ્સમાં વપરાય છે.
- પોલીસ્ટાઈરીનથી ડિસ્પોઝેબલ પ્લેટ, કપ, ફૂડ કન્ટેનર, એગ ટ્રે, અને આઈસક્રીમ કપ બને છે.
- વિનાઈલ ક્લોરાઈડ મોનોમરનો ઉપયોગ બ્લડ બેગ, મેડિકલ ટ્યૂબિંગ, ટોઈઝ અને ક્રેડિટ કાર્ડ જેવી વસ્તુઓ બનાવવામાં થાય છે.
- મોનોએથિલીન ગ્લાઈકોલનો ઉપયોગ પાણીની બોટલ, કોલ્ડ ડ્રિંક બોટલ, શેમ્પુ/ઓઈલની બોટલ, કપડાં બનાવવામાં થાય છે.
- પોલીઈથિલીનથી દૂધ/જ્યૂસની બોટલ, પાણીની પાઈપ, શોપિંગ બેગ, પ્લાસ્ટિક બેગ, ફૂડ રેપ, સેન્ડવીચ બેગ, ડિસ્પોઝેબલ ગ્લોવ્ઝ વગેરે તૈયાર થાય છે.
સરકારે કેમ લેવો પડ્યો આ નિર્ણય
હાલ મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલે છે જેના કારણે શિપિંગ રૂટ્સ પર ખુબ અસર પડી છે. જેના કારણે ફર્ટિલાઈઝર, ક્રૂડ ઓઈલ અને નેચરલ ગેસની આયાત પર ચિંતાઓ ઊભી થઈ છે. ભારત પોતાના વપરાશના 85 ટકા જથ્થા માટે આયાત પર નિર્ભર છે. અમેરિકા અને ઈઝાયેલે જ્યારથી ઈરાન પર હુમલો કર્યો ત્યારથી ઈરાને જે જવાબી કાર્યવાહી કરવા માડી છે તેના લીધે સંઘર્ષ ખુબ ભીષણ બન્યો છે અને ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 50 ટકાથી વધુ ચડ્યા છે. જહાજોની અવરજવર પ્રભાવિત થતા શિપિંગ કોસ્ટ વધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે