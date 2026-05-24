  • /WHOએ હવે આ વાયરસને લઈને વૈશ્વિક આરોગ્ય કટોકટી જાહેર કરી, ભારત પણ એક્શન મોડમાં

Ebola Virus Outbreak: થોડા વર્ષો પહેલા કોરોના નામની મહામારીએ આખા વિશ્વને હચમચાવી દીધુ હતું અને વળી પાછો એક નવો વાયરસ દુનિયાને પોતાના ભરડામાં લેવા માટે ધમપછાડા કરી રહ્યો છે. વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને આ મામલે વૈશ્વિક સ્વાસ્થ્ય કટોકટી પણ જાહેર કરી છે. ભારતે પણ સ્થિતિની ગંભીરતા જોતા કેટલાક આફ્રીકી દેશો માટે ટ્રાવેલ એડવાઈઝરી જાહેર કરી છે. 

Written ByViral Raval Updated byViral Raval
Published: May 24, 2026, 01:54 PM IST|Updated: May 24, 2026, 01:54 PM IST
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

