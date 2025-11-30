મોટી રાહત ! SIR કામગીરીની તારીખ લંબાવાઈ, હવે આ તારીખ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ
ચૂંટણી પંચે ગુજરાત સહિત 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાલમાં ચાલી રહેલી SIR પ્રક્રિયાની સમયમર્યાદા એક અઠવાડિયા સુધી લંબાવી છે. મતદાર યાદી સુધારણાના તમામ તબક્કા હવે નવી તારીખો અનુસાર પૂર્ણ થશે.
ગુજરાત સહિત દેશના 12 રાજ્યમાં ચાલી રહેલી SIRની કામગીરીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. SIRની કામગીરી સમયમર્યાદા વધારવામાં આવી છે. ચૂંટણી કમિશન દ્વારા 7 દિવસની સમયમર્યાદા વધારવામાં આવી છે. હવે 11 ડિસેમ્બર સુધી SIRનું કામ કરી શકાશે. હાલ ગુજરાત સહિત દેશના 12 રાજ્યમાં કામગીરી ચાલી રહી છે.
ચૂંટણી પંચે 12 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં હાલમાં ચાલી રહેલી સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયાની સમયમર્યાદા સાત દિવસ લંબાવી છે. પંચે તેના અગાઉના આદેશને રદ કરીને એક નવું શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ મુજબ બૂથની ગણતરી અને પુનર્ગઠનથી લઈને ડ્રાફ્ટ રોલ અને દાવાઓ અને વાંધાઓના પ્રકાશન સુધીની બધી પ્રક્રિયાઓ હવે સુધારેલી તારીખો અનુસાર હાથ ધરવામાં આવશે.
આ વિસ્તરણ એવા રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોને લાગુ પડે છે જ્યાં SIR પહેલાથી જ ચાલી રહ્યું હતું. આમાં આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, છત્તીસગઢ, ગોવા, ગુજરાત, કેરળ, લક્ષદ્વીપ, મધ્યપ્રદેશ, પુડુચેરી, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળનો સમાવેશ થાય છે. પંચના જણાવ્યા મુજબ, વધુ સચોટ અદ્યતન અને સુવ્યવસ્થિત મતદાર યાદીઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ વિસ્તરણ જરૂરી હતું.
સમયમર્યાદા કેમ લંબાવવામાં આવી ?
રાજકીય પક્ષોની ચિંતાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ચૂંટણી પંચે આ નિર્ણય લીધો. અહેવાલો અનુસાર, પક્ષોએ ફરિયાદ કરી હતી કે દેશભરના ઘણા વિસ્તારોમાં બૂથ લેવલ ઓફિસર્સ (BLO)ની અછત છે, જેના કારણે સમયસર કામ પૂર્ણ કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે. પરિણામે પંચે તમામ 12 રાજ્યોમાં SIRની સમયમર્યાદા સાત દિવસ લંબાવી.
