/શું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ધરાવતી પત્નીને ભરણપોષણ મળે? SCનો મોટો નિર્ણય—92 વિડીયો પુરાવા જોયા બાદ પતિને મળી રાહત

સુપ્રીમ કોર્ટે એક ઐતિહાસિક ચુકાદામાં સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જો પત્ની કોઈ અન્ય પુરૂષની સાથે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં રહે છે અને તેના પાક્કા પુરાવા ઉપલબ્ધ છે, તો તે પતિ પાસે ભરણપોષણ મેળવવાની હકદાર હશે નહીં. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે જો પતિ કે કોઈ પક્ષ ડિજિટલ પુરાવા (જેમ કે સીસીટીવી ફુટેજ, વોટ્સએપ ચેટ્સ, કોલ રેકોર્ડિંગ કે વીડિયો) રજૂ કરે છે, તો તેને ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 65B ના પ્રમાણ પત્ર સંલગ્ન કરવા અરજીયાત છે.
કોર્ટે પતિ દ્વારા સોંપવામાં આવેલા 92 ડિજિટલ વીડિયો પુરાવા અને તસવીરોનું અવલોકન કર્યા બાદ દંડ પ્રક્રિયા સંહિતાની કલમ 125(4) નો હવાલો આપતા નિચલી અદાલત અને હાઈકોર્ટના તે ચુકાદાને રદ્દ કર્યો, જેમાં પતિને ભરણપોષણ આપવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હતો.
92 વીડિયો ક્લિપ્સથી કાયદાકીય વળાંક આવ્યો
આ મામલાની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે પતિએ પોતાની પત્ની પર લગ્નની બહાર કોઈ અન્ય પુરૂષની સાથે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં હોવાનો આરોપ લગાવતા ભરણપોષણ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. પત્નીએ ક્રિમિનલ પ્રોસીઝર કોડ (CrPC) ની કલમ 125 હેઠળ ભરણપોષણ માટે અરજી દાખલ કરી હતી. પરંતુ પતિએ તેના જવાબમાં કોર્ટની સામે ડિજિટલ ફોરેન્સિક રૂપથી સત્યાપિત 92 વીડિયો ક્લિપ્સ અને વોટ્સએપ ચેટ રજૂ કર્યાં, જે પત્નીના લગ્નેત્તર સંબંધમાં સામેલ હોવાની પુષ્ટિ કરતા હતા. જ્યારે 92 વીડિયોની ફોરેન્સિક તપાસમાં કોઈ છેડછાડ જોવા ન મળી, ત્યારે કોર્ટે તેને મુખ્ય આધાર માન્યા હતા.
સુપ્રીમ કોર્ટમાં ક્યારે પહોંચ્યો કેસ?
શરૂઆતી સમયમાં ફેમિલી કોર્ટ અને હાઈકોર્ટે ઈલેક્ટ્રિક પુરાવાની તકનીકી સ્વીકાર્યતા પર શંકા વ્યક્ત કરતા પત્નીના પક્ષમાં વચગાળાનું ભથ્થું નક્કી કર્યું હતું. પતિએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અપીલ દાખલ કરી ફોરેન્સિક પુરાવા અધિનિયમની કલમ 65B સર્ટિફિકેટની સાથે વીડિયો ફુટેજ પ્રસ્તુત કર્યાં. સુપ્રીમ કોર્ટે માન્યું કે જ્યારે ડિજિટલ પુરાવાથી એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરમાં સ્પષ્ટ રીતે સાબિત થાય છે, તો કલમ 125(4) હેઠળ પત્ની કાયદાકીય રૂપથી ભરણપોષણનો દાવો ન કરી શકે.
શું કહે છે CrPC ની કલમ 125(4)?
કોઈપણ પત્ની પોતાના પતિ પાસેથી આ કલમ હેઠળ ભથ્થું પ્રાપ્ત કરવાની હકદાર હશે નહીં, જો તે વ્યાભિચારની દિશામાં રહે છે (Living in Adultery), કે કોઈ પર્યાપ્ત કારણ વગર પતિની સાથે રહેવાનો ઈનકાર કરે છે કે જો તે આપસી સહમતિથી અલગ રહે છે.