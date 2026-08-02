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શું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ધરાવતી પત્નીને ભરણપોષણ મળે? SCનો મોટો નિર્ણય—92 વિડીયો પુરાવા જોયા બાદ પતિને મળી રાહત

પતિને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી મોટી રાહત, 92 વીડિયો પુરાવા જોયા બાદ કોર્ટે એક્સ્ટ્રામેરિટલ અફેરના મામલામાં આવ્યો મહત્વનો ચુકાદો. કલમ 125(4) હેઠળ રદ્દ થયું પત્નીનું ભરણપોષણ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 02, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:15 PM IST
શું એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર ધરાવતી પત્નીને ભરણપોષણ મળે? SCનો મોટો નિર્ણય—92 વિડીયો પુરાવા જોયા બાદ પતિને મળી રાહત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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