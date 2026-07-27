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સલમાન ખાનને દિલ્હી હાઈકોર્ટથી મોટી રાહત! 'કાલા હરણ' ફિલ્મના મેકર્સને કોર્ટે આપ્યો આ આદેશ, જાણો

Kala Hiran Case: ધ બેટલ ફોર લેગસી પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે  મેકર્સને ઠપકો આપ્યો છે અને ફિલ્મ સાથે જોડાયેલી બધી લિંક તાત્કાલિક દૂર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 27, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:59 PM IST
સલમાન ખાનને દિલ્હી હાઈકોર્ટથી મોટી રાહત! 'કાલા હરણ' ફિલ્મના મેકર્સને કોર્ટે આપ્યો આ આદેશ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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સલમાન ખાનને દિલ્હી હાઈકોર્ટથી મોટી રાહત! 'કાલા હરણ' ફિલ્મના મેકર્સને આપ્યો આદેસ
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