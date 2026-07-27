સલમાન ખાનને દિલ્હી હાઈકોર્ટથી મોટી રાહત! 'કાલા હરણ' ફિલ્મના મેકર્સને કોર્ટે આપ્યો આ આદેશ, જાણો

Kala Hiran Case: દિલ્હી હાઈકોર્ટે બોલિવૂડ અભિનેતા સલમાન ખાનના પક્ષમાં ચુકાદો આપ્યો છે. કાલા હિરણ: ધ બેટલ ફોર લેગસી નામની એક ફિલ્મ બની રહી હતી. સલમાને ફિલ્મ સામે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી હતી. સોમવારે, કોર્ટે અરજી પર સુનાવણી કરી અને મેકર્સને સોશિયલ મીડિયા પરથી ફિલ્મ સાથે સંબંધિત બધી લિંક તાત્કાલિક દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
કોર્ટ રિપ્રિન્ડન્ટ
સુનાવણી દરમિયાન, કોર્ટે ફિલ્મના નિર્માતા અમિત જાનીને સખત ઠપકો આપ્યો અને તેમને કડક પ્રશ્નો પૂછ્યા. કોર્ટે કહ્યું કે, છેલ્લી વખત કોઈ આદેશ જાહેર ન થયા હોવાથી, તમારી હિંમત વધી ગઈ હોય તેવું લાગે છે. તમે પોતાને કાયદાથી ઉપર માનો છો. તમારું વર્તન દિવસેને દિવસે બગડતું જાય છે. તમે એક સામાન્ય નાગરિક સાથે પણ આ રીતે વર્તન કરી શકતા નથી.
કોર્ટમાં શું દલીલો હતી?
સલમાન ખાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વકીલે દલીલ કરી હતી કે કાળિયાર શિકાર ઘટના સંબંધિત ચારમાંથી ત્રણ કેસમાં સલમાન ખાનને નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ચોથા કેસમાં સજા પર રોક લગાવવામાં આવી છે. વકીલે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ફિલ્મનો ઉપયોગ સમગ્ર સમુદાયને અભિનેતા વિરુદ્ધ ઉશ્કેરવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે.
નિર્માતા અમિત જાનીના વકીલે પોતાનો બચાવ કરતા કહ્યું કે ટીઝરમાં સલમાન ખાનનો કોઈ સીધો ઉલ્લેખ નથી. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ટીઝરમાં કોઈ AI અથવા ડીપફેક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી.
હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું
બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા પછી, દિલ્હી હાઈકોર્ટે મેકર્સના વલણ સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી અને સોશિયલ મીડિયા કંપનીઓને ખોટી માહિતી ફેલાવતા અટકાવવા માટે તેમના પ્લેટફોર્મ પરથી ફિલ્મ સંબંધિત લિંક્સ અને સામગ્રી દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
કાલા હિરણ: ધ બેટલ ફોર લેગસી વિશે
કાલા હિરણ: ધ બેટલ ફોર લેગસી અમિત જાની દ્વારા નિર્મિત ફિલ્મ છે. આ ફિલ્મની જાહેરાત થઈ ત્યારથી જ વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે. સલમાન ખાને દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આરોપ લગાવ્યો છે કે ફિલ્મ તેમના વ્યક્તિત્વના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
તેમણે ફિલ્મના રિલીઝ અને પ્રમોશન પર રોક લગાવવાની માંગ કરી હતી, અને દલીલ કરી હતી કે આ ફિલ્મ લોકોના અભિપ્રાય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. આ દરમિયાન, નિર્માતાઓએ જણાવ્યું હતું કે ફિલ્મમાં સલમાન ખાનનું નામ નથી અને તે જાહેરમાં ઉપલબ્ધ ઘટનાઓ પર આધારિત છે.